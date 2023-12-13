Ремонтно-строительные работы в Советском районе Минска
Договорная
Лестница на второй этаж
Минск, Советский
Договорная
Кровельные работы .
Минск, Советский
15 р.
Услуги СВАРЩИКА
Минск, Советский
Договорная
Кладка перегородок из блока и кирпича .
Минск, Советский
Договорная
Обшивка фронтонов сайдингом
Минск, Советский
Договорная
Кладка блоков и кирпича , бетонные работы , кровля
Минск, Советский
Договорная
Бетонные работы .
Минск, Советский
160 р.
Услуги прораба .
Минск, Советский
8 р.
стяжка пола
Минск, Советский
Договорная
Строительные работы, ремонт и отделка помещений
Минск, Советский
10 р.
Разнорабочие
Минск, Советский
Договорная
ТРУБЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУХОВОДЫ, ВЕНТВЫХОДЫ
Минск, Советский
Договорная
Фундамент , бетонные работы .
Минск, Советский
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ОТДЕЛКА ДОМОВ ПОД КЛЮЧ
Минск, Советский
Договорная
Лестница Металлический каркас
Минск, Советский
Договорная
Демонтажные работы в Минске и Минской обл.
Минск, Советский
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ОТДЕЛКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Минск, Советский
7 000 р.
Бригада монолитчиков
Минск, Советский
Договорная
Забор под '' ключ '' .
Минск, Советский
Договорная
Отливы на окна, парапеты, доборка для кровли
Минск, Советский
Договорная
РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ, СКЛАДОВ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.
Минск, Советский
Договорная
ФУНДАМЕНТ ПОД КЛЮЧ, СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ МОНОЛИТ
Минск, Советский
Договорная
Отопление дач и домов тепловым насосом
Минск, Советский
1.20 р.
Аренда опалубки. Модульная опалубка
Минск, Советский
0.90 р.
Аренда опалубки. Мелкощитовая опалубка 750 мм
Минск, Советский
Договорная
Очистка и покраска крыш, заборов, тротуарной плитк
Минск, Советский
Договорная
Услуги каменщика
Минск, Советский
10 р.
Подсобные работы
Минск, Советский
65 р.
Бурение скважин в Беларуси
Минск, Советский
Договорная
Ремонт ворот всех типов, роллет, шлагбаумов
Минск, Советский
Договорная
Отделочные работы, декоративная штукатурка, косме
Минск, Советский
Договорная
Навес перед входной дверью
Минск, Советский
7 р.
Стяжка пола
Минск, Советский
10 р.
Разнорабочие
Минск, Советский
Договорная
Отделка декором под ключ
Минск, Советский
1 000 р.
Земляные работы
Минск, Советский
1 р.
Сварочные работы,сварщик
Минск, Советский
1 р.
Токарно-фрейзерные работы,токарь,сварщик
Минск, Советский
Договорная
Монолитные работы
Минск, Советский
Договорная
Ограждения, заборы, пирил.
Минск, Советский
Бесплатно
Обследование зданий, конструкций
Минск, Советский
Договорная
Авто навесы, террасы, навес к дому.
Минск, Советский
200 р.
Услуги промышленных альпинистов
Минск, Советский
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный