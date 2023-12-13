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Ремонтно-строительные работы в Советском районе Минска

Лестница на второй этаж

Договорная

Лестница на второй этаж

Минск, Советский

Рассрочка
Кровельные работы .

Договорная

Кровельные работы .

Минск, Советский

Услуги СВАРЩИКА

15 р.

Услуги СВАРЩИКА

Минск, Советский

Кладка перегородок из блока и кирпича .

Договорная

Кладка перегородок из блока и кирпича .

Минск, Советский

Обшивка фронтонов сайдингом

Договорная

Обшивка фронтонов сайдингом

Минск, Советский

Кладка блоков и кирпича , бетонные работы , кровля

Договорная

Кладка блоков и кирпича , бетонные работы , кровля

Минск, Советский

Бетонные работы .

Договорная

Бетонные работы .

Минск, Советский

Услуги прораба .

160 р.

Услуги прораба .

Минск, Советский

стяжка пола

8 р.

стяжка пола

Минск, Советский

Строительные работы, ремонт и отделка помещений

Договорная

Строительные работы, ремонт и отделка помещений

Минск, Советский

Разнорабочие

10 р.

Разнорабочие

Минск, Советский

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ТРУБЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУХОВОДЫ, ВЕНТВЫХОДЫ

Договорная

ТРУБЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУХОВОДЫ, ВЕНТВЫХОДЫ

Минск, Советский

Фундамент , бетонные работы .

Договорная

Фундамент , бетонные работы .

Минск, Советский

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ОТДЕЛКА ДОМОВ ПОД КЛЮЧ

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ОТДЕЛКА ДОМОВ ПОД КЛЮЧ

Минск, Советский

Лестница Металлический каркас

Договорная

Лестница Металлический каркас

Минск, Советский

Демонтажные работы в Минске и Минской обл.

Договорная

Демонтажные работы в Минске и Минской обл.

Минск, Советский

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ОТДЕЛКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ОТДЕЛКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Минск, Советский

7 000 р.

Бригада монолитчиков

Минск, Советский

Забор под '' ключ '' .

Договорная

Забор под '' ключ '' .

Минск, Советский

Отливы на окна, парапеты, доборка для кровли

Договорная

Отливы на окна, парапеты, доборка для кровли

Минск, Советский

РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ, СКЛАДОВ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.

Договорная

РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ, СКЛАДОВ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.

Минск, Советский

ФУНДАМЕНТ ПОД КЛЮЧ, СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ МОНОЛИТ

Договорная

ФУНДАМЕНТ ПОД КЛЮЧ, СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ МОНОЛИТ

Минск, Советский

Отопление дач и домов тепловым насосом

Договорная

Отопление дач и домов тепловым насосом

Минск, Советский

Аренда опалубки. Модульная опалубка

1.20 р.

Аренда опалубки. Модульная опалубка

Минск, Советский

Аренда опалубки. Мелкощитовая опалубка 750 мм

0.90 р.

Аренда опалубки. Мелкощитовая опалубка 750 мм

Минск, Советский

Очистка и покраска крыш, заборов, тротуарной плитк

Договорная

Очистка и покраска крыш, заборов, тротуарной плитк

Минск, Советский

Услуги каменщика

Договорная

Услуги каменщика

Минск, Советский

Подсобные работы

10 р.

Подсобные работы

Минск, Советский

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Бурение скважин в Беларуси

65 р.

Бурение скважин в Беларуси

Минск, Советский

Ремонт ворот всех типов, роллет, шлагбаумов

Договорная

Ремонт ворот всех типов, роллет, шлагбаумов

Минск, Советский

Отделочные работы, декоративная штукатурка, косме

Договорная

Отделочные работы, декоративная штукатурка, косме

Минск, Советский

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Навес перед входной дверью

Договорная

Навес перед входной дверью

Минск, Советский

Стяжка пола

7 р.

Стяжка пола

Минск, Советский

Разнорабочие

10 р.

Разнорабочие

Минск, Советский

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Отделка декором под ключ

Договорная

Отделка декором под ключ

Минск, Советский

Земляные работы

1 000 р.

Земляные работы

Минск, Советский

Сварочные работы,сварщик

1 р.

Сварочные работы,сварщик

Минск, Советский

Токарно-фрейзерные работы,токарь,сварщик

1 р.

Токарно-фрейзерные работы,токарь,сварщик

Минск, Советский

Монолитные работы

Договорная

Монолитные работы

Минск, Советский

Ограждения, заборы, пирил.

Договорная

Ограждения, заборы, пирил.

Минск, Советский

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Обследование зданий, конструкций

Бесплатно

Обследование зданий, конструкций

Минск, Советский

Авто навесы, террасы, навес к дому.

Договорная

Авто навесы, террасы, навес к дому.

Минск, Советский

Услуги промышленных альпинистов

200 р.

Услуги промышленных альпинистов

Минск, Советский

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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