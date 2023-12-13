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Бытовые услуги, ремонт в Советском районе Минска

Выездная химчистка мебели

10 р.

Выездная химчистка мебели

Минск, Советский

Мастер на час ( Муж на час).

Договорная

Мастер на час ( Муж на час).

Минск, Советский

Сборка мебели, Ремонт, Сборщик мебели

50 р.

Сборка мебели, Ремонт, Сборщик мебели

Минск, Советский

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Cartier, Tiffany & Co, Van Cleef & Arpels, Bvlgari

399 р.

Cartier, Tiffany & Co, Van Cleef & Arpels, Bvlgari

Минск, Советский

Ремонт телевизоров

Договорная

Ремонт телевизоров

Минск, Советский

Помогу повесить сушилку для белья на балконе либо

Договорная

Помогу повесить сушилку для белья на балконе либо

Минск, Советский

Ремонт холодильников в Минске и минском районе

20 р.

Ремонт холодильников в Минске и минском районе

Минск, Советский

Услуги поддерживающей уборки вашего дома/квартиры.

Договорная

Услуги поддерживающей уборки вашего дома/квартиры.

Минск, Советский

Генеральная уборка вашего дома/квартиры/офиса.

Договорная

Генеральная уборка вашего дома/квартиры/офиса.

Минск, Советский

сборка и монтаж мебели

100 р.

сборка и монтаж мебели

Минск, Советский

Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минск, Советский

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100 р.

Уборка снега, вручную, лопата ваша, работа моя

Минск, Советский

Уборка. Мойка окон

Договорная

Уборка. Мойка окон

Минск, Советский

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Уборка Квартир

Договорная

Уборка Квартир

Минск, Советский

Договорная

Уборка территории

Минск, Советский

Уборка Минск

60 р.

Уборка Минск

Минск, Советский

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Выездная химчистка мебели, дивана, матраса

15 р.

Выездная химчистка мебели, дивана, матраса

Минск, Советский

Сборка мебели. Ремонт.

Договорная

Сборка мебели. Ремонт.

Минск, Советский

Клининговые услуги

Договорная

Клининговые услуги

Минск, Советский

Уборка, приведение в порядок гаража

Договорная

Уборка, приведение в порядок гаража

Минск, Советский

Откачка канализации,септика.

50 р.

Откачка канализации,септика.

Минск, Советский

Сборка/ разборка мебели. Монтаж. Мастер на час.

Договорная

Сборка/ разборка мебели. Монтаж. Мастер на час.

Минск, Советский

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Советский

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Сборка, разборка мебели. Чек Гарантия

30 р.

Сборка, разборка мебели. Чек Гарантия

Минск, Советский

Сборка, ремонт, модернизация мебели

Договорная

Сборка, ремонт, модернизация мебели

Минск, Советский

Заточка инструмента. Качественно.

Договорная

Заточка инструмента. Качественно.

Минск, Советский

Расхламление / Организация хранения / переезд

30 р.

Расхламление / Организация хранения / переезд

Минск, Советский

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Сборка мебели Минск, Боровляны

Договорная

Сборка мебели Минск, Боровляны

Минск, Советский

Муж на час,20р час любая сложность,любой район

20 р.

Муж на час,20р час любая сложность,любой район

Минск, Советский

Уборка/мойка посуды/готовка

10 р.

Уборка/мойка посуды/готовка

Минск, Советский

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Ремонт часов всех видов

10 р.

Ремонт часов всех видов

Минск, Советский

Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

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