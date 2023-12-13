Бытовые услуги, ремонт в Советском районе Минска
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Советский
Договорная
Мастер на час ( Муж на час).
Минск, Советский
50 р.
Сборка мебели, Ремонт, Сборщик мебели
Минск, Советский
399 р.
Cartier, Tiffany & Co, Van Cleef & Arpels, Bvlgari
Минск, Советский
Договорная
Ремонт телевизоров
Минск, Советский
Договорная
Помогу повесить сушилку для белья на балконе либо
Минск, Советский
20 р.
Ремонт холодильников в Минске и минском районе
Минск, Советский
Договорная
Услуги поддерживающей уборки вашего дома/квартиры.
Минск, Советский
Договорная
Генеральная уборка вашего дома/квартиры/офиса.
Минск, Советский
100 р.
сборка и монтаж мебели
Минск, Советский
Договорная
Уборка снега
Минск, Советский
100 р.
Уборка снега, вручную, лопата ваша, работа моя
Минск, Советский
Договорная
Уборка. Мойка окон
Минск, Советский
Договорная
Уборка Квартир
Минск, Советский
Договорная
Уборка территории
Минск, Советский
60 р.
Уборка Минск
Минск, Советский
15 р.
Выездная химчистка мебели, дивана, матраса
Минск, Советский
Договорная
Сборка мебели. Ремонт.
Минск, Советский
Договорная
Клининговые услуги
Минск, Советский
Договорная
Уборка, приведение в порядок гаража
Минск, Советский
50 р.
Откачка канализации,септика.
Минск, Советский
Договорная
Сборка/ разборка мебели. Монтаж. Мастер на час.
Минск, Советский
Договорная
Сборка мебели
Минск, Советский
30 р.
Сборка, разборка мебели. Чек Гарантия
Минск, Советский
Договорная
Сборка, ремонт, модернизация мебели
Минск, Советский
Договорная
Заточка инструмента. Качественно.
Минск, Советский
30 р.
Расхламление / Организация хранения / переезд
Минск, Советский
Договорная
Сборка мебели Минск, Боровляны
Минск, Советский
20 р.
Муж на час,20р час любая сложность,любой район
Минск, Советский
10 р.
Уборка/мойка посуды/готовка
Минск, Советский
10 р.
Ремонт часов всех видов
Минск, Советский
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель