Работа в торговле в Московском районе Минска
1 000 р.
продавец-консультант в Зоомагазин
Требуется продавец-консультант на график 2 через 4, режим работы с 10 до 20 часов (в среднем 10 раб дней в месяц).Рады будем видеть людей с опытом работы в сетевых зоомагазинах, которые устали от нюан...
Минск, Московский
1 000 р.
Требуется продавец
ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин "МОДНЫЕ ДЕТИ" ТЦ "ТИТАН" ,пр.Держинского 104. Требования:активная позитивная девушка с желанием работать и зарабатывать. Опыт работы с детской одеждой приветствуется. Обя...
Минск, Московский
1 700 р.
Продавец
Организации требуется менеджер по продажам. Работа с входящими заявками, Выставление КП, Сопровождение заказа "Постоянное трудоустройство, от 800 до 2000 5 рабочих дней в неделю, Официальная оплата тр...
Минск, Московский
1 500 р.
Вакансия менеджер по продажам
Наша компания осуществляет розничную торговлю кровельными и фасадными материалами. Мы предлагаем: • Комфортное рабочее место в шаговой доступности от метро Грушевка. • Официальное трудоустройство; • ...
Минск, Московский
990 р.
Требуется бариста
Требуется бариста на постоянную работу. Приготовления кофе и продажа сопутствующих товаров. Точка кофе в бизнес центре, кофе с собой. График работы 5/2, время работы точки с 9:00 до 17:00. Официаль...
Минск, Московский
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
1 100 р.
продавец непродовольственных товаров
Требуется продавец товаров для дома(пленка,пакеты и другие хозяйственные мелочи) на Комаровский рынок в отдельный павильон.Время работы 3-4 дня:вторник-пятница с 9.00 до 18.30.Оклад +%от выручки.Умени...
Минск, Советский
1 500 р.
Вакансия
В фотоцентр требуется ДЕВУШКА фотограф (18-40 лет), график гибкий. Всему обучаем с нуля! з/п +-1300 за 15 рабочих дней. Официальное трудоустройство. Адрес места работы на выбор: ул. Мястровская д.3 и...
Минск, Советский
1 000 р.
Менеджер по продажам (Девушку)
SKYNET_BY - один из крупных магазинов электротранспорта на рынке Республики Беларусь. Стаж работы на рынке - более 17 лет. Магазин с широким ассортиментом. В связи с рассширением приглашаем сотрудн...
Минск, Центральный
2 000 р.
Агент по недвижимости / риэлтер
Агентство недвижимости ООО "7 этажей" приглашает на работу агентов по недвижимости/риэлтеров! Вакансия: агент по недвижимости Описание вакансии: Мы ищем амбициозного и целеустремленного агента по нед...
Минск, Советский
Договорная
Приглашаем продавца - оформителя
Приглашаем продавца сувениров - оформителя подарков (преимущество с опытом) для работы в ТЦ г. Минска. График работы 2/2. Зарплата 2 раза в месяц +премия. Официальное трудоустройство, возможна подраб...
Минск, Центральный
1 000 р.
СРОЧНО Продавец-консультант в ювелирном магазине
ГОРЯЩАЯЯ ВАКАНСИЯ! В магазин в ТЦ "Экспобел". ЗП от 1000 руб на руки! Ювелирная сеть ЧП "Платина-груп" приглашает соискателей на вакансию "Продавец-консультант". - Оклад + премия/дополнительная мот...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Водитель-экспедитор
Edostavka.by — один из крупнейших онлайн-гипермаркетов Беларуси, который обеспечивает доставку продуктов питания и непродовольственных товаров на дом и в офис. Место работы: г. Минск, ул. Ложинская, 2...
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Комплектовщик заказов (Минск)
Edostavka (Едоставка) приглашает на постоянную работу! Место работы: - склад пос. Валерьяново (бесплатная доставка сотрудников от ст.м. Восток и ст.м. Могилевская) - склад ул. Монтажников, (бесплатная...
Минск, Фрунзенский
1 080 р.
Уборщик помещений (Минск)
Edostavka.by — один из крупнейших онлайн-гипермаркетов Беларуси, который обеспечивает доставку продуктов питания и непродовольственных товаров на дом и в офис. Приглашаем на работу Уборщиков складских...
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
Продавец консультант
Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Грузчик (продукты): работа/подработка
Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется продавец
В ТЦ возле ж/д вокзала в отдел женской одежды требуется продавец консультант . Оформление. З/п высокая,. Требования:: ответственность, прописка, грамотная речь. График 2/2
Минск, Центральный
Договорная
Требуется продавец в ТЦ
Здравствуйте Требуется продавец в магазин сумки,очки,аксессуары В ТЦ Метрополь Сменный график работы 2/2 Хорошие условия труда
Минск, Центральный
1 200 р.
Продавец
Требуется продавец в ТЦ Сеница
Минск, Октябрьский
Договорная
Требуется специалист по работе с клиентами
Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день Обязанности: --- Активные продажи и заключение договоров на подключение услуг мобильного оператора Life:) (ЗАО "БеСТ"). --- Грамотно к...
Минск, Ленинский
2 100 р.
Повар подработка
Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир подработка
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Д...
Минск, Советский
2 000 р.
Вакансия
По адресу ул. Мястровская, д.3 требуются швея, парикмахеры, мастера по маникюру и педикюру, обувщик, и мастер по изготовлению ключей. Опыт работы обязателен, помещение и оборудование уже есть. Всё ...
Минск, Центральный
2 000 р.
Кассир подработка
Требуются Кассиры для работы в продовольственных магазинах г.Минска с Медкомиссией!!! График вахта от 15 смен или индивидуальный. Иногородним предоставляем проживание бесплатно. Работа только на кассе...
Минск, Центральный
Договорная
Продавец-консультант
Магазин uzbraenka (армейских товаров) ищет нового сотрудника(парня) в свою команду! - Пн-Вс с 10:00 до 20:00 (график 2/2) -График можно корректировать Обязанности: - консультировать покупателей; - раб...
Минск, Первомайский
Договорная
Продавец, подработка
Требуется Продавец выходного дня, суббота и воскресенье, продажа АККУМУЛЯТОРЫ МАСЛА и АНТИФРИЗЫ. График работы с 10-00 до 19-00 Возможна подработка для студентов (парни, девушки)! Можно без опыта рабо...
Минск, Центральный
1 500 р.
Вакансия менеджер
Ищем специалиста по работе с "тёплой базой" , предполагаются звонки, встречи с клиентами. Перспектива роста ,комфортный офис на ул.Скорины, 14
Минск, Партизанский
3 000 р.
Продавец с правом выкупа бизнеса
Требуется сотрудник (сотрудница) в павильон в торговом центре(продажа - стройматериалы, хозтовары, услуги – ксерокс, распечатка, фото на документы), желающий впоследствии работать в этом павильоне сам...
Минск, Октябрьский
Договорная
Помощник флориста
Требуется девушка/женщина порядочная, без вредных привычек, трудолюбивая, коммуникабельная. Опыт работы с цветами НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Оплата ежедневная. График 8:00-21:00, работа в центре города. Остальны...
Минск, Центральный
1 000 р.
Менеджер по развитию
Бери заряд!» — лидер сегмента пауэрбанк-шеринга. У нас миллионы пользователей, 18 000 зарядных станций в 92 городах и 4 странах. Мы были первым сервисом по аренде пауэрбанков, а сегодня из стартапа вы...
Минск, Центральный
1 300 р.
Менеджер по продажам
Требуется Помощник менеджера по работе с клиентами от 800 до 1 300 Br на руки Полная занятость, полный день Возможна подработка: сменами по 4-6 часов Мы постоянно расширяемся и развиваемся, не останав...
Минск, Центральный
1 р.
Требуется кладовщик -грузчик на овощной склад
Требуется кладовщик -грузчик на овощной склад.
Минск, Заводской
Договорная
Продавец-консультант салона оптики FUNTASTIK
Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день ОБЯЗАННОСТИ: -Консультация и подбор оправ, очков, контактных линз и аксессуаров в магазине оптики. -Отслеживание продаж и заказ необхо...
Минск, Фрунзенский
Договорная
ПОВАР НА ФУДКОРТ
Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки в продовольственном магазине в Минске. Приготовление пиццы/шаурмы/суши/роллов/бутербродов на фудкорте в зале магазина. Требования: - Наличие с...
Минск, Центральный
950 р.
Требуется Продавец-кассир
В продуктовый магазин требуется продавец-кассир График работы 2/2 с 9 до 22.00 З/П 950р Адрес ул. Выготского 45
Минск, Центральный
5 000 р.
Менеджер по продажам
Предприниматель расширяет деятельность Для онлайн-проекта (интернет-магазин) требуются менеджеры: активные, самоорганизованные, коммуникабельные, готовы работать онлайн, быстро учиться новому, работат...
Минск, Центральный
1 800 р.
Требуется грузчик-продавец
Требуется продавец, для работы на рынке Экспобел. В обязанности входит разгрузка товара, оформление витрины и продажа товара покупателю. Рабочий день с 8:00 до 17:00, выходной один день в неделю - пон...
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец (продукты): работа/подработка/вахта
Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногор...
Минск, Заводской
Договорная
Агент по недвижимости
Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП Возможна подработка: сменами по 4-6 часов Рынок недвижимос...
Минск, Центральный
1 500 р.
Работа
ТЦ Галилео. Требуется продавец на женскую группу товара. Ответственность, грам. речь График работы 2/2 по режиму работы ТЦ
Минск, Центральный
1 000 р.
Продавец одежды
Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день Обязанности: работа с кассовым оборудованием приёмка товара Консультирование Требования: опыт знание кассы и терминала Условия: график 2/2...
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец-консультант по продаже пиротехники
Ищем в нашу команду продавца-консультанта по продаже пиротехнических изделий. График работы 2/2 с 10.00 до 22.00. Мы предлагаем высокую заработную плату. Требования: ответственность, коммуникабельност...
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
Требуется продавец-кассир
Требуется активный, ответственный, коммуникабельный продавец в небольшой продуктовый магазин в г. Минск по ул. Казинца д. 122. Официальное трудоустройство, сменный график работы 2/2, заработная плат...
Минск, Октябрьский
1 500 р.
Ищем продавцов
Ищем продавцов в фирменный магазин рыбной продукции. Работа в Минске .
Минск, Заводской
Договорная
кладовщик
Требуется кладовщик – водитель погрузчика на склад ЛДСП в поселке Юбилейном, работа понедельник-пятница с 8 до 17. з/п от 1600 на руки, обращаться по телефону
Минск, Октябрьский
1 500 р.
Продавец-консультант
Обязанности: работа с копировальной техникой, обработка и печать фотографий, продажа компьютерных и мобильных аксессуаров, подключение к мобильному оператору. Требования: знание Adobe Photoshop, техни...
Минск, Октябрьский
2 000 р.
Менеджер
ООО "ПионерПродукт" ищет на работу менеджеров по продаже в сфере сельского хозяйства (расходные материалы, моющие средства, лабораторное оборудование и др.) Официальное трудоустройство! Опыт приветств...
Минск, Ленинский
Договорная
Вакансии
В помощь руководителю требуется помощник бухгалтера. В штате есть основной главбух. Организация не большая (до 10 человек). Импортёры. Помощь в первичных документах, выставления счетов, выписка ЭТТН, ...
Минск, Фрунзенский
1 200 р.
Требуется КАССИР в Заводском районе
Работа КАССИРОМ в продовольственных магазинах в г. Минске в Заводском районе. Оформление по договору подряда. Оплата 7 р за час чистыми на руки. График выхода по дням формируете себе самостоятельно. ...
Минск, Центральный
1 400 р.
Продавец приглашаем на работу
Приглашаем продавца в открывающийся новый магазин (ул.Хоружей/Богдановича). Режим работы: пн-вс 10.00-21.00. 2 через 2. Официальное оформление.
Минск, Центральный
1 350 р.
Продавец/кассир
Выкладка товара Работа на весах Проверка сроков годности Пополнение ассортимента Соблюдение стандартов обслуживания покупателей Работа за кассой (для кассира)
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Менеджер по закупке и продаже с/х продукции
Обязанности: Анализ и мониторинг рынка по своей группе товаров Поиск новых поставщиков и более выгодных предложений по действующим наименованиям Поиск новой продукции для расширения ассортимента Контр...
Минск, Центральный
2 000 р.
Специалист по продажам продуктов питания
Обязанности: Анализ и мониторинг рынка по своим группам товаров Анализ конкурентов Предложения стратегии и каналов продаж Работа с действующими клиентами, увеличение оборота по действующим СКЮ Поиск н...
Минск, Центральный
Договорная
Комплектовщик на складской комплекс в Колядичах
Какие задачи будете выполнять: Сборка товара по заявкам покупателя; Учет и контроль ТМЦ; Погрузочно-разгрузочные работы; Приемка товара; Организация проведения погрузочно-разгрузочных работ склада; Уч...
Минск, Октябрьский
850 р.
Менеджер ломбарда (товаровед-оценщик/приемщик)
Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАН в сеть ломбардов «Кредитон», которая работает с 2013 года и входит в ТОПЛучших ломбардов. Зарплата от 850 руб Мы предлагаем: -удобный график работы 2 через 2 (с 9.00 до ...
Минск, Первомайский
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Работа продавец
На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...
Гродно
1 000 р.
Продавец консультант
Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Грузчик (продукты): работа/подработка
Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...
Минск, Центральный
2 100 р.
Повар подработка
Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.
Минск, Центральный