Вакансии в Московском районе Минска
2 500 р.
Слесарь-сварщик на полуавтомат
Минск, Московский
1 400 р.
ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ
Минск, Московский
1 000 р.
Слесарь-разнорабочий в цех металлоконструкций
Минск, Московский
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
1 800 р.
Продавец бывших в употреблении автозапчастей/кладовщик на склад
Авторазбоке по продаже б/у запчастей vw, audi, skoda (автомобили с 2006 г.в.) требуется кладовщик на склад б/у автозапчастей, комплектовщик, продавец. Обязанности: Приемка машинокомплектов на склад Ра...
Минск, Московский
4 200 р.
Инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду инженеров-сметчиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
6 000 р.
Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфортных условиях и вкусное ...
Минск, Московский
5 000 р.
Сборщик с питанием и проживанием /Вахта от 15 смен
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфорт...
Минск, Московский
3 140 р.
Каменщик
Метрострой (Санкт-Петербург) приглашает в свою команду каменщиков! ТРЕБОВАНИЯ: - Подтвержденный опыт работы по ТК от 1 года - Удостоверение Каменщика не ниже 3 разряда. ОБЯЗАННОСТИ: Выполнение каменны...
Минск, Московский
4 053 р.
Маляр
Приглашаем в свою команду маляров! Объект "ЖК Бусиновский парк (Северный терминал) ПИК ". Москва (м.Ховрино) Ижорская 6 к 6 ТРЕБОВАНИЯ: Опыт от 1ого года , подтвержденный по ТК от 6месяцев. Приветству...
Минск, Московский
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в ...
Минск, Московский
1 400 р.
ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ
В МИНИ ГОСТИНИЦУ В МИНСКЕ (м-н Малиновка) ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ, ЖЕНЩИНА ОТ 30 ДО 55 ЛЕТ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ГЛАЖКА, УБОРКА НОМЕРОВ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ОБЪЕМ РАБОТЫ НЕ БОЛЬШОЙ. ПОЛНАЯ ЗАНЯТ...
Минск, Московский
1 300 р.
Помощница по хозяйству
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ, ЖЕНЩИНА ОТ 30 ДО 55 ЛЕТ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ГЛАЖКА, ПОМОЩЬ В УБОРКЕ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ. РАБОТА ЧЕРЕЗ ДЕНЬ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. МИНСК, М-Н МАЛИНОВКА....
Минск, Московский
4 340 р.
Токарь-фрезеровщик
Приглашаем в свою команду токарей-фрезеровщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышлен...
Минск, Московский
3 140 р.
Штукатур
Метрострой (Санкт-Петербург) приглашает в свою команду штукатуров! ТРЕБОВАНИЯ: - Подтвержденный опыт работы по ТК от 1 года - Удостоверение штукатура не ниже 3 разряда ОБЯЗАННОСТИ: Промаячивание пове...
Минск, Московский
3 173.30 р.
Разнорабочий
Срочный набор на лучшую вахту в мире! Только реальные условия! Только настоящие ставки! Условия: Оформление с 1-го дня официально или по договору подряда. Бесплатное проживание в квартире/хостеле. Гра...
Минск, Московский
5 600 р.
Монтажник РВС
Приглашаем в свою команду монтажников резервуаров. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промыш...
Минск, Московский
2 000 р.
Приглашаем водителей
Обязанности: Все обязанности водителя, связанные с полным циклом работы грузового автомобиля автобетоносмесителя по перевозке бетона (от подачи на объект до возвращения на базу), уход за техникой, кон...
Минск, Московский
2 500 р.
Подсобный рабочий
Приглашаем в свою команду подсобных рабочих на склад . ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, про...
Минск, Московский
4 400 р.
Специалист по охране труда
Приглашаем в свою команду специалистов по охране труда. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пр...
Минск, Московский
3 100 р.
Кладовщик
Приглашаем в свою команду кладовщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гр...
Минск, Московский
705 р.
Хозяюшка
Приглашаем кухонного работника в столовую. Обязанности: - сбор посуды, уборка столов в зале - мойка столовой и кухонной посуды - влажная уборка - сбор и вынос мусора Предлагаем: - оформление по ТКП РБ...
Минск, Московский
4 600 р.
Производитель работ (металлоконструкции)
ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ, КОТОРОМУ ДОВЕРИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: ОБЯЗАННОСТИ: Обеспечивает выполнение производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию в устан...
Минск, Московский
4 700 р.
Производитель работ (Вахта)
Приглашаем в свою команду производителей работ (общестрой) ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса,...
Минск, Московский
4 200 р.
Мастер строительно-монтажных работ
ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МАСТЕРА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, КОТОРОМУ ДОВЕРИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: ОБЯЗАННОСТИ: Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке в...
Минск, Московский
4 800 р.
Инженер-геодезист
ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА (Усть-Луга, Ленинградская область) КОТОРОМУ ДОВЕРИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: подготовка исполнительных схем; выполнение и хранение исполните...
Минск, Московский
3 700 р.
Мастер строительно-монтажных работ
ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов...
Минск, Московский
4 000 р.
Арматурщик
Приглашаем на проекты ООО ВелесстройМонтаж" арматурщиков/плотников-бетонщиков/монтажников ЖБК. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового...
Минск, Московский
4 200 р.
Монтажник ЖБК
Приглашаем в свою команду монтажников железобетонных конструкций. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического ком...
Минск, Московский
3 000 р.
Упаковщик
На рыбоконсервный комбинат «ВелРыбПром» (г. Великин Луки) открыт набор на вакансии: рыбоукладчики, подсобные рабочие , фасовщицы, упаковщицы. ПРИГЛАШАЕМ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН! Обязанности: -Разделка, укл...
Минск, Московский
3 700 р.
Плотник-бетонщик
Приглашаем в свою команду плотников-бетонщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленн...
Минск, Московский
2 800 р.
Повар 2-5 разряд
Приглашаем в свою команду поваров 2-5 разрядов. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленн...
Минск, Московский
1 200 р.
Разнорабочий в цех изготовления каркасных домов
Разнорабочий в цех изготовления каркасных домов.
Минск, Московский
Договорная
Столяр-плотник
Требуется столяр-плотник в цех производства каркасных модульных домов. Рассматриваются кандидаты без опыта. Имеющим опыт работы и нужные навыки заработная плата обсуждается индивидуально
Минск, Московский
4 655 р.
Электромонтер
Приглашаем в свою команду электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазо...
Минск, Московский
1 000 р.
продавец-консультант в Зоомагазин
Требуется продавец-консультант на график 2 через 4, режим работы с 10 до 20 часов (в среднем 10 раб дней в месяц).Рады будем видеть людей с опытом работы в сетевых зоомагазинах, которые устали от нюан...
Минск, Московский
3 700 р.
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Приглашаем в свою команду слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования, 5-7 разряд. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и элект...
Минск, Московский
4 000 р.
Требуются водителя на маршрут категории Д
Организация в Минске ищет водителей для работы на маршрутном такси машины 2018 года выпуска возможно без опыта работы ( стажировка 2 недели )маршрут Сухарево Экспобел возможно работа на выходные дни!!...
Минск, Московский
614 р.
Дворник
Приглашаем дворника. Обязанности: -уборка территории от снега и мусора -уборка мусора на пешеходных дорожках и на асфальтированной стоянке автомобилей -прочистка водоотводных канавок -обрезать кустарн...
Минск, Московский
3 000 р.
Приглашаем на работу водителей и партнеров(ИП)экспедиторов категории С
Водитель-экспедитор Должностные обязанности: Доставка товаров со склада до пунктов выдачи по городу или области на автомобилях Газель. Самостоятельная погрузка товара в автомобиль и его разгрузка. Ин...
Минск, Московский
1 500 р.
Ремонт одежды
40%, з.п от 1500 BYN и выше, официальное трудоустройство в соответствии с действующим законодательством; () полный социальный пакет и социальные гарантии; ремонт одежды – 40%, кожа, мех – 50%; сменны...
Минск, Московский
Договорная
Парикмахер/Барбер
Расширяем штат! Салон находится в ТРЦ «DiaMond city». Мы предлагаем: - Официальное трудоустройство; - Активную поддержку каждого сотрудника как на начальном этапе работы, так и на протяжении всего с...
Минск, Московский
7 900 р.
Комплектовщик(ца) на вахту без опыта
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комф...
Минск, Московский
2 000 р.
Автослесарь на СТО
Приглашаю на работу слесаря по ремонту автомобиля, опыт работы обязательно, мы предлагаем гарантированный оклад + 50 процентов от выполненных работ! На сто имеется центральное отопление
Минск, Московский
1 000 р.
Слесарь-разнорабочий в цех металлоконструкций
Приглашаем в небольшой дружный коллектив слесаря - разнорабочего в цех металлоконструкций С нами у вас есть шанс хорошо зарабатывать, а также больше отдыхать! Обязанности: - выполнение поручений руков...
Минск, Московский
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь