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Вакансии в Московском районе Минска

Слесарь-сварщик на полуавтомат
vip

2 500 р.

Слесарь-сварщик на полуавтомат

Минск, Московский

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ
vip

1 400 р.

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ

Минск, Московский

Слесарь-разнорабочий в цех металлоконструкций
vip

1 000 р.

Слесарь-разнорабочий в цех металлоконструкций

Минск, Московский

Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Продавец бывших в употреблении автозапчастей/кладовщик на склад

1 800 р.

Продавец бывших в употреблении автозапчастей/кладовщик на склад

Авторазбоке по продаже б/у запчастей vw, audi, skoda (автомобили с 2006 г.в.) требуется кладовщик на склад б/у автозапчастей, комплектовщик, продавец. Обязанности: Приемка машинокомплектов на склад Ра...

Минск, Московский

Инженер-сметчик

4 200 р.

Инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду инженеров-сметчиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание

6 000 р.

Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфортных условиях и вкусное ...

Минск, Московский

Сборщик с питанием и проживанием /Вахта от 15 смен

5 000 р.

Сборщик с питанием и проживанием /Вахта от 15 смен

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфорт...

Минск, Московский

Каменщик

3 140 р.

Каменщик

Метрострой (Санкт-Петербург) приглашает в свою команду каменщиков! ТРЕБОВАНИЯ: - Подтвержденный опыт работы по ТК от 1 года - Удостоверение Каменщика не ниже 3 разряда. ОБЯЗАННОСТИ: Выполнение каменны...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Маляр

4 053 р.

Маляр

Приглашаем в свою команду маляров! Объект "ЖК Бусиновский парк (Северный терминал) ПИК ". Москва (м.Ховрино) Ижорская 6 к 6 ТРЕБОВАНИЯ: Опыт от 1ого года , подтвержденный по ТК от 6месяцев. Приветству...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

7 900 р.

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в ...

Минск, Московский

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ
vip

1 400 р.

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ

В МИНИ ГОСТИНИЦУ В МИНСКЕ (м-н Малиновка) ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ, ЖЕНЩИНА ОТ 30 ДО 55 ЛЕТ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ГЛАЖКА, УБОРКА НОМЕРОВ И МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ОБЪЕМ РАБОТЫ НЕ БОЛЬШОЙ. ПОЛНАЯ ЗАНЯТ...

Минск, Московский

Помощница по хозяйству

1 300 р.

Помощница по хозяйству

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ, ЖЕНЩИНА ОТ 30 ДО 55 ЛЕТ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ГЛАЖКА, ПОМОЩЬ В УБОРКЕ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ. РАБОТА ЧЕРЕЗ ДЕНЬ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. МИНСК, М-Н МАЛИНОВКА....

Минск, Московский

Токарь-фрезеровщик

4 340 р.

Токарь-фрезеровщик

Приглашаем в свою команду токарей-фрезеровщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышлен...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Штукатур

3 140 р.

Штукатур

Метрострой (Санкт-Петербург) приглашает в свою команду штукатуров! ТРЕБОВАНИЯ: - Подтвержденный опыт работы по ТК от 1 года - Удостоверение штукатура не ниже 3 разряда ОБЯЗАННОСТИ: Промаячивание пове...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий

3 173.30 р.

Разнорабочий

Срочный набор на лучшую вахту в мире! Только реальные условия! Только настоящие ставки! Условия: Оформление с 1-го дня официально или по договору подряда. Бесплатное проживание в квартире/хостеле. Гра...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Монтажник РВС

5 600 р.

Монтажник РВС

Приглашаем в свою команду монтажников резервуаров. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промыш...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

2 000 р.

Приглашаем водителей

Обязанности: Все обязанности водителя, связанные с полным циклом работы грузового автомобиля автобетоносмесителя по перевозке бетона (от подачи на объект до возвращения на базу), уход за техникой, кон...

Минск, Московский

Подсобный рабочий

2 500 р.

Подсобный рабочий

Приглашаем в свою команду подсобных рабочих на склад . ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, про...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Специалист по охране труда

4 400 р.

Специалист по охране труда

Приглашаем в свою команду специалистов по охране труда. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пр...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кладовщик

3 100 р.

Кладовщик

Приглашаем в свою команду кладовщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гр...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Хозяюшка

705 р.

Хозяюшка

Приглашаем кухонного работника в столовую. Обязанности: - сбор посуды, уборка столов в зале - мойка столовой и кухонной посуды - влажная уборка - сбор и вынос мусора Предлагаем: - оформление по ТКП РБ...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Производитель работ (металлоконструкции)

4 600 р.

Производитель работ (металлоконструкции)

ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ, КОТОРОМУ ДОВЕРИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: ОБЯЗАННОСТИ: Обеспечивает выполнение производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию в устан...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Производитель работ (Вахта)

4 700 р.

Производитель работ (Вахта)

Приглашаем в свою команду производителей работ (общестрой) ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса,...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Мастер строительно-монтажных работ

4 200 р.

Мастер строительно-монтажных работ

ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МАСТЕРА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, КОТОРОМУ ДОВЕРИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: ОБЯЗАННОСТИ: Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке в...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Инженер-геодезист

4 800 р.

Инженер-геодезист

ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА (Усть-Луга, Ленинградская область) КОТОРОМУ ДОВЕРИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: подготовка исполнительных схем; выполнение и хранение исполните...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Мастер строительно-монтажных работ

3 700 р.

Мастер строительно-монтажных работ

ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Арматурщик

4 000 р.

Арматурщик

Приглашаем на проекты ООО ВелесстройМонтаж" арматурщиков/плотников-бетонщиков/монтажников ЖБК. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Монтажник ЖБК

4 200 р.

Монтажник ЖБК

Приглашаем в свою команду монтажников железобетонных конструкций. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического ком...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Упаковщик

3 000 р.

Упаковщик

На рыбоконсервный комбинат «ВелРыбПром» (г. Великин Луки) открыт набор на вакансии: рыбоукладчики, подсобные рабочие , фасовщицы, упаковщицы. ПРИГЛАШАЕМ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН! Обязанности: -Разделка, укл...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Плотник-бетонщик

3 700 р.

Плотник-бетонщик

Приглашаем в свою команду плотников-бетонщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленн...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Повар 2-5 разряд

2 800 р.

Повар 2-5 разряд

Приглашаем в свою команду поваров 2-5 разрядов. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленн...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий в цех изготовления каркасных домов

1 200 р.

Разнорабочий в цех изготовления каркасных домов

Разнорабочий в цех изготовления каркасных домов.

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Столяр-плотник

Договорная

Столяр-плотник

Требуется столяр-плотник в цех производства каркасных модульных домов. Рассматриваются кандидаты без опыта. Имеющим опыт работы и нужные навыки заработная плата обсуждается индивидуально

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Электромонтер

4 655 р.

Электромонтер

Приглашаем в свою команду электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазо...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

1 000 р.

продавец-консультант в Зоомагазин

Требуется продавец-консультант на график 2 через 4, режим работы с 10 до 20 часов (в среднем 10 раб дней в месяц).Рады будем видеть людей с опытом работы в сетевых зоомагазинах, которые устали от нюан...

Минск, Московский

Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования

3 700 р.

Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования

Приглашаем в свою команду слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования, 5-7 разряд. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и элект...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Требуются водителя на маршрут категории Д

4 000 р.

Требуются водителя на маршрут категории Д

Организация в Минске ищет водителей для работы на маршрутном такси машины 2018 года выпуска возможно без опыта работы ( стажировка 2 недели )маршрут Сухарево Экспобел возможно работа на выходные дни!!...

Минск, Московский

Дворник

614 р.

Дворник

Приглашаем дворника. Обязанности: -уборка территории от снега и мусора -уборка мусора на пешеходных дорожках и на асфальтированной стоянке автомобилей -прочистка водоотводных канавок -обрезать кустарн...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Приглашаем на работу водителей и партнеров(ИП)экспедиторов категории С

3 000 р.

Приглашаем на работу водителей и партнеров(ИП)экспедиторов категории С

Водитель-экспедитор Должностные обязанности: Доставка товаров со склада до пунктов выдачи по городу или области на автомобилях Газель. Самостоятельная погрузка товара в автомобиль и его разгрузка. Ин...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Ремонт одежды

1 500 р.

Ремонт одежды

40%, з.п от 1500 BYN и выше, официальное трудоустройство в соответствии с действующим законодательством; () полный социальный пакет и социальные гарантии; ремонт одежды – 40%, кожа, мех – 50%; сменны...

Минск, Московский

Парикмахер/Барбер

Договорная

Парикмахер/Барбер

Расширяем штат! Салон находится в ТРЦ «DiaMond city». Мы предлагаем: - Официальное трудоустройство; - Активную поддержку каждого сотрудника как на начальном этапе работы, так и на протяжении всего с...

Минск, Московский

Комплектовщик(ца) на вахту без опыта

7 900 р.

Комплектовщик(ца) на вахту без опыта

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комф...

Минск, Московский

Автослесарь на СТО

2 000 р.

Автослесарь на СТО

Приглашаю на работу слесаря по ремонту автомобиля, опыт работы обязательно, мы предлагаем гарантированный оклад + 50 процентов от выполненных работ! На сто имеется центральное отопление

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Слесарь-разнорабочий в цех металлоконструкций
vip

1 000 р.

Слесарь-разнорабочий в цех металлоконструкций

Приглашаем в небольшой дружный коллектив слесаря - разнорабочего в цех металлоконструкций С нами у вас есть шанс хорошо зарабатывать, а также больше отдыхать! Обязанности: - выполнение поручений руков...

Минск, Московский

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
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