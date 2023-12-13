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Работа, бизнес, учёба в Московском районе Минска

Слесарь-сварщик на полуавтомат
vip

2 500 р.

Слесарь-сварщик на полуавтомат

Минск, Московский

Слесарь-разнорабочий в цех металлоконструкций
vip

1 000 р.

Слесарь-разнорабочий в цех металлоконструкций

Минск, Московский

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ
vip

1 400 р.

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ

Минск, Московский

Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Продавец бывших в употреблении автозапчастей/кладовщик на склад

1 800 р.

Продавец бывших в употреблении автозапчастей/кладовщик на склад

Минск, Московский

Инженер-сметчик

4 200 р.

Инженер-сметчик

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание

6 000 р.

Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание

Минск, Московский

Сборщик с питанием и проживанием /Вахта от 15 смен

5 000 р.

Сборщик с питанием и проживанием /Вахта от 15 смен

Минск, Московский

Каменщик

3 140 р.

Каменщик

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Московский

Маляр

4 053 р.

Маляр

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

7 900 р.

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

Минск, Московский

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ
vip

1 400 р.

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ

Минск, Московский

Помощница по хозяйству

1 300 р.

Помощница по хозяйству

Минск, Московский

Студенты ищут подработку в течение дня

Договорная

Студенты ищут подработку в течение дня

Минск, Московский

Водитель категории В

Договорная

Водитель категории В

Минск, Московский

Токарь-фрезеровщик

4 340 р.

Токарь-фрезеровщик

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Московский

Штукатур

3 140 р.

Штукатур

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий

3 173.30 р.

Разнорабочий

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Монтажник РВС

5 600 р.

Монтажник РВС

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

2 000 р.

Приглашаем водителей

Минск, Московский

Подсобный рабочий

2 500 р.

Подсобный рабочий

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Специалист по охране труда

4 400 р.

Специалист по охране труда

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Электрик - Электромонтер

Договорная

Электрик - Электромонтер

Минск, Московский

Кладовщик

3 100 р.

Кладовщик

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Хозяюшка

705 р.

Хозяюшка

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Производитель работ (металлоконструкции)

4 600 р.

Производитель работ (металлоконструкции)

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Производитель работ (Вахта)

4 700 р.

Производитель работ (Вахта)

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Таргетолог для вашего бизнеса

Договорная

Таргетолог для вашего бизнеса

Минск, Московский

Сантехнические работы,электросварка , замена труб

Договорная

Сантехнические работы,электросварка , замена труб

Минск, Московский

Мастер строительно-монтажных работ

4 200 р.

Мастер строительно-монтажных работ

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Инженер-геодезист

4 800 р.

Инженер-геодезист

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Мастер строительно-монтажных работ

3 700 р.

Мастер строительно-монтажных работ

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Арматурщик

4 000 р.

Арматурщик

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Монтажник ЖБК

4 200 р.

Монтажник ЖБК

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Плиточник-ищу работу

Минск, Московский

Договорная

Плиточник-ищу работу

Минск, Московский

Упаковщик

3 000 р.

Упаковщик

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Плотник-бетонщик

3 700 р.

Плотник-бетонщик

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Повар 2-5 разряд

2 800 р.

Повар 2-5 разряд

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий в цех изготовления каркасных домов

1 200 р.

Разнорабочий в цех изготовления каркасных домов

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Столяр-плотник

Договорная

Столяр-плотник

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Электромонтер

4 655 р.

Электромонтер

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

1 000 р.

продавец-консультант в Зоомагазин

Минск, Московский

Вакансии в других регионах

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

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ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

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