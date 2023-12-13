Работа, бизнес, учёба в Московском районе Минска
2 500 р.
Слесарь-сварщик на полуавтомат
Минск, Московский
1 000 р.
Слесарь-разнорабочий в цех металлоконструкций
Минск, Московский
1 400 р.
ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ
Минск, Московский
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Минск, Московский
1 800 р.
Продавец бывших в употреблении автозапчастей/кладовщик на склад
Минск, Московский
4 200 р.
Инженер-сметчик
Минск, Московский
6 000 р.
Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание
Минск, Московский
5 000 р.
Сборщик с питанием и проживанием /Вахта от 15 смен
Минск, Московский
3 140 р.
Каменщик
Минск, Московский
Договорная
Электрик
Минск, Московский
4 053 р.
Маляр
Минск, Московский
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
Минск, Московский
1 400 р.
ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ
Минск, Московский
1 300 р.
Помощница по хозяйству
Минск, Московский
Договорная
Студенты ищут подработку в течение дня
Минск, Московский
Договорная
Водитель категории В
Минск, Московский
4 340 р.
Токарь-фрезеровщик
Минск, Московский
Договорная
Ищу работу
Минск, Московский
3 140 р.
Штукатур
Минск, Московский
3 173.30 р.
Разнорабочий
Минск, Московский
5 600 р.
Монтажник РВС
Минск, Московский
2 000 р.
Приглашаем водителей
Минск, Московский
2 500 р.
Подсобный рабочий
Минск, Московский
4 400 р.
Специалист по охране труда
Минск, Московский
Договорная
Электрик - Электромонтер
Минск, Московский
3 100 р.
Кладовщик
Минск, Московский
705 р.
Хозяюшка
Минск, Московский
4 600 р.
Производитель работ (металлоконструкции)
Минск, Московский
4 700 р.
Производитель работ (Вахта)
Минск, Московский
Договорная
Таргетолог для вашего бизнеса
Минск, Московский
Договорная
Сантехнические работы,электросварка , замена труб
Минск, Московский
4 200 р.
Мастер строительно-монтажных работ
Минск, Московский
4 800 р.
Инженер-геодезист
Минск, Московский
3 700 р.
Мастер строительно-монтажных работ
Минск, Московский
4 000 р.
Арматурщик
Минск, Московский
4 200 р.
Монтажник ЖБК
Минск, Московский
Договорная
Плиточник-ищу работу
Минск, Московский
Договорная
Плиточник-ищу работу
Минск, Московский
3 000 р.
Упаковщик
Минск, Московский
3 700 р.
Плотник-бетонщик
Минск, Московский
2 800 р.
Повар 2-5 разряд
Минск, Московский
1 200 р.
Разнорабочий в цех изготовления каркасных домов
Минск, Московский
Договорная
Столяр-плотник
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4 655 р.
Электромонтер
Минск, Московский
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продавец-консультант в Зоомагазин
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ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
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Требуется машинист экскаватора CAT
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