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Работа в строительстве, ремонте в Московском районе Минска

Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Инженер-сметчик

4 200 р.

Инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду инженеров-сметчиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Каменщик

3 140 р.

Каменщик

Метрострой (Санкт-Петербург) приглашает в свою команду каменщиков! ТРЕБОВАНИЯ: - Подтвержденный опыт работы по ТК от 1 года - Удостоверение Каменщика не ниже 3 разряда. ОБЯЗАННОСТИ: Выполнение каменны...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Маляр

4 053 р.

Маляр

Приглашаем в свою команду маляров! Объект "ЖК Бусиновский парк (Северный терминал) ПИК ". Москва (м.Ховрино) Ижорская 6 к 6 ТРЕБОВАНИЯ: Опыт от 1ого года , подтвержденный по ТК от 6месяцев. Приветству...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Токарь-фрезеровщик

4 340 р.

Токарь-фрезеровщик

Приглашаем в свою команду токарей-фрезеровщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышлен...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Штукатур

3 140 р.

Штукатур

Метрострой (Санкт-Петербург) приглашает в свою команду штукатуров! ТРЕБОВАНИЯ: - Подтвержденный опыт работы по ТК от 1 года - Удостоверение штукатура не ниже 3 разряда ОБЯЗАННОСТИ: Промаячивание пове...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Монтажник РВС

5 600 р.

Монтажник РВС

Приглашаем в свою команду монтажников резервуаров. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промыш...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Подсобный рабочий

2 500 р.

Подсобный рабочий

Приглашаем в свою команду подсобных рабочих на склад . ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, про...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Специалист по охране труда

4 400 р.

Специалист по охране труда

Приглашаем в свою команду специалистов по охране труда. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пр...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кладовщик

3 100 р.

Кладовщик

Приглашаем в свою команду кладовщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гр...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Производитель работ (металлоконструкции)

4 600 р.

Производитель работ (металлоконструкции)

ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ, КОТОРОМУ ДОВЕРИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: ОБЯЗАННОСТИ: Обеспечивает выполнение производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию в устан...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Производитель работ (Вахта)

4 700 р.

Производитель работ (Вахта)

Приглашаем в свою команду производителей работ (общестрой) ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса,...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Мастер строительно-монтажных работ

4 200 р.

Мастер строительно-монтажных работ

ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МАСТЕРА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, КОТОРОМУ ДОВЕРИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: ОБЯЗАННОСТИ: Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке в...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Инженер-геодезист

4 800 р.

Инженер-геодезист

ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА (Усть-Луга, Ленинградская область) КОТОРОМУ ДОВЕРИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: подготовка исполнительных схем; выполнение и хранение исполните...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Мастер строительно-монтажных работ

3 700 р.

Мастер строительно-монтажных работ

ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Арматурщик

4 000 р.

Арматурщик

Приглашаем на проекты ООО ВелесстройМонтаж" арматурщиков/плотников-бетонщиков/монтажников ЖБК. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Монтажник ЖБК

4 200 р.

Монтажник ЖБК

Приглашаем в свою команду монтажников железобетонных конструкций. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического ком...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Плотник-бетонщик

3 700 р.

Плотник-бетонщик

Приглашаем в свою команду плотников-бетонщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленн...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Повар 2-5 разряд

2 800 р.

Повар 2-5 разряд

Приглашаем в свою команду поваров 2-5 разрядов. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленн...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий в цех изготовления каркасных домов

1 200 р.

Разнорабочий в цех изготовления каркасных домов

Разнорабочий в цех изготовления каркасных домов.

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Столяр-плотник

Договорная

Столяр-плотник

Требуется столяр-плотник в цех производства каркасных модульных домов. Рассматриваются кандидаты без опыта. Имеющим опыт работы и нужные навыки заработная плата обсуждается индивидуально

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Электромонтер

4 655 р.

Электромонтер

Приглашаем в свою команду электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазо...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования

3 700 р.

Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования

Приглашаем в свою команду слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования, 5-7 разряд. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и элект...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

1 800 р.

Инженер ПТО

Условия Полный рабочий день, 5/2; официальное трудоустройство офис - г.Минск, ул.К.Минина, д.21/2, ком.237 работа в СМР-Про Уровень заработной платы определяется по итогам собеседования на срок предв...

Минск, Московский

Договорная

Требуется залить стяжку и положить плитку

С метро малиновка или с серебрянки забираю за город. Плитка на пол и стены. Предварительно стены зашить гипсокартоном. Два санузла и коридорчик.

Минск, Московский

Нужен Разнорабочий в мастерскую

1 600 р.

Нужен Разнорабочий в мастерскую

Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день На небольшое производство (р-н Сухарево )нужен человек в команду, опыт работы руками обязателен, опыт работы с деревом и в каркасном строи...

Минск, Московский

Разнорабочий

1 000 р.

Разнорабочий

Требуется молодой человек не старше 35лет на постоянной основе в помощники каменщику, без вредных привычек, уметь качественно выполнять задания и уметь работать с электроинструментом!

Минск, Московский

Работники различных специальностей

Договорная

Работники различных специальностей

Требуются работники различных специальностей с опытом : для выполнения внутренних ремонтов, плиточники, каменщики-клинкерщики, автомеханики, рабочие на прокладку интернет-кабеля, монтаж солнечных пане...

Минск, Московский

Договорная

Требуются монтажники натяжных потолков с опытом и

Требуются монтажники натяжных потолков с опытом и без. Проводим обучение. Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день Обязанности: Монтаж натяжных потолков. Подпись актов. Требов...

Минск, Московский

7 000 р.

Требуется Альпинисты для утепления квартир

Требуются Альпинисты с ОПЫТОМ работы , для утепления квартир . Оплата до 7000р.(сдельная оплата).Также предлагаем запись для работы с Марта 2024 гЖелающим писать в л.с. с номером телефона. Телефон дл...

Минск, Московский

Вакансии в других регионах

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Столяр

Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Жодино

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