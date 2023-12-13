Работа в строительстве, ремонте в Московском районе Минска
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
4 200 р.
Инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду инженеров-сметчиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
3 140 р.
Каменщик
Метрострой (Санкт-Петербург) приглашает в свою команду каменщиков! ТРЕБОВАНИЯ: - Подтвержденный опыт работы по ТК от 1 года - Удостоверение Каменщика не ниже 3 разряда. ОБЯЗАННОСТИ: Выполнение каменны...
Минск, Московский
4 053 р.
Маляр
Приглашаем в свою команду маляров! Объект "ЖК Бусиновский парк (Северный терминал) ПИК ". Москва (м.Ховрино) Ижорская 6 к 6 ТРЕБОВАНИЯ: Опыт от 1ого года , подтвержденный по ТК от 6месяцев. Приветству...
Минск, Московский
4 340 р.
Токарь-фрезеровщик
Приглашаем в свою команду токарей-фрезеровщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышлен...
Минск, Московский
3 140 р.
Штукатур
Метрострой (Санкт-Петербург) приглашает в свою команду штукатуров! ТРЕБОВАНИЯ: - Подтвержденный опыт работы по ТК от 1 года - Удостоверение штукатура не ниже 3 разряда ОБЯЗАННОСТИ: Промаячивание пове...
Минск, Московский
5 600 р.
Монтажник РВС
Приглашаем в свою команду монтажников резервуаров. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промыш...
Минск, Московский
2 500 р.
Подсобный рабочий
Приглашаем в свою команду подсобных рабочих на склад . ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, про...
Минск, Московский
4 400 р.
Специалист по охране труда
Приглашаем в свою команду специалистов по охране труда. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пр...
Минск, Московский
3 100 р.
Кладовщик
Приглашаем в свою команду кладовщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гр...
Минск, Московский
4 600 р.
Производитель работ (металлоконструкции)
ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ, КОТОРОМУ ДОВЕРИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: ОБЯЗАННОСТИ: Обеспечивает выполнение производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию в устан...
Минск, Московский
4 700 р.
Производитель работ (Вахта)
Приглашаем в свою команду производителей работ (общестрой) ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса,...
Минск, Московский
4 200 р.
Мастер строительно-монтажных работ
ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МАСТЕРА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, КОТОРОМУ ДОВЕРИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: ОБЯЗАННОСТИ: Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на участке в...
Минск, Московский
4 800 р.
Инженер-геодезист
ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА (Усть-Луга, Ленинградская область) КОТОРОМУ ДОВЕРИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: подготовка исполнительных схем; выполнение и хранение исполните...
Минск, Московский
3 700 р.
Мастер строительно-монтажных работ
ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов...
Минск, Московский
4 000 р.
Арматурщик
Приглашаем на проекты ООО ВелесстройМонтаж" арматурщиков/плотников-бетонщиков/монтажников ЖБК. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового...
Минск, Московский
4 200 р.
Монтажник ЖБК
Приглашаем в свою команду монтажников железобетонных конструкций. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического ком...
Минск, Московский
3 700 р.
Плотник-бетонщик
Приглашаем в свою команду плотников-бетонщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленн...
Минск, Московский
2 800 р.
Повар 2-5 разряд
Приглашаем в свою команду поваров 2-5 разрядов. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленн...
Минск, Московский
1 200 р.
Разнорабочий в цех изготовления каркасных домов
Разнорабочий в цех изготовления каркасных домов.
Минск, Московский
Договорная
Столяр-плотник
Требуется столяр-плотник в цех производства каркасных модульных домов. Рассматриваются кандидаты без опыта. Имеющим опыт работы и нужные навыки заработная плата обсуждается индивидуально
Минск, Московский
4 655 р.
Электромонтер
Приглашаем в свою команду электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазо...
Минск, Московский
3 700 р.
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Приглашаем в свою команду слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования, 5-7 разряд. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и элект...
Минск, Московский
1 800 р.
Инженер ПТО
Условия Полный рабочий день, 5/2; официальное трудоустройство офис - г.Минск, ул.К.Минина, д.21/2, ком.237 работа в СМР-Про Уровень заработной платы определяется по итогам собеседования на срок предв...
Минск, Московский
Договорная
Требуется залить стяжку и положить плитку
С метро малиновка или с серебрянки забираю за город. Плитка на пол и стены. Предварительно стены зашить гипсокартоном. Два санузла и коридорчик.
Минск, Московский
1 600 р.
Нужен Разнорабочий в мастерскую
Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день На небольшое производство (р-н Сухарево )нужен человек в команду, опыт работы руками обязателен, опыт работы с деревом и в каркасном строи...
Минск, Московский
1 000 р.
Разнорабочий
Требуется молодой человек не старше 35лет на постоянной основе в помощники каменщику, без вредных привычек, уметь качественно выполнять задания и уметь работать с электроинструментом!
Минск, Московский
Договорная
Работники различных специальностей
Требуются работники различных специальностей с опытом : для выполнения внутренних ремонтов, плиточники, каменщики-клинкерщики, автомеханики, рабочие на прокладку интернет-кабеля, монтаж солнечных пане...
Минск, Московский
Договорная
Требуются монтажники натяжных потолков с опытом и
Требуются монтажники натяжных потолков с опытом и без. Проводим обучение. Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день Обязанности: Монтаж натяжных потолков. Подпись актов. Требов...
Минск, Московский
7 000 р.
Требуется Альпинисты для утепления квартир
Требуются Альпинисты с ОПЫТОМ работы , для утепления квартир . Оплата до 7000р.(сдельная оплата).Также предлагаем запись для работы с Марта 2024 гЖелающим писать в л.с. с номером телефона. Телефон дл...
Минск, Московский
Вакансии в других регионах
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино