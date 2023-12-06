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Работа в сфере красоты, здоровья и спорта в Московском районе Минска

Парикмахер/Барбер

Договорная

Парикмахер/Барбер

Расширяем штат! Салон находится в ТРЦ «DiaMond city». Мы предлагаем: - Официальное трудоустройство; - Активную поддержку каждого сотрудника как на начальном этапе работы, так и на протяжении всего с...

Минск, Московский

Мастер по маникюру.Ст.метро Петровщина

Договорная

Мастер по маникюру.Ст.метро Петровщина

Ищем ответственного и желающего развиваться человека, которому нужна стабильность и хороший доход. В коллективе работают профессионалы, с которыми быстро и легко расти. Руководитель ООО АРТБЬЮТИСТУДИ...

Минск, Московский

Мастер маникюра

1 200 р.

Мастер маникюра

Студия маникюра в поиске опытного мастера на постоянное место работы. Мы предоставляем для работы все:стерилный инструмент,премиум материалы,одноразовые расходники. От вас только ваша работа,ответстве...

Минск, Московский

no-resultsПохожие объявления со всего Минска
Вакансия парикмахера

Договорная

Вакансия парикмахера

Салон красоты 7 красавиц ищет в свою команду парикмахера-универсала, желательно со знанием колористики) Салон расположен по адресу: ул. Неманская, 3, в 10 минутах от метро Каменная Горка График работы...

Минск, Фрунзенский

Договорная

Бровист

В новую парикмахерскую по адресу : г.Минск ул.Казимировская требуется Бровист .

Минск, Фрунзенский

Договорная

Парикмахер-универсал

В новую, небольшую парикмахерскую ЭКОНОМ КЛАССА требуется мастер-универсал. Парикмахерская находится по адресу: г. Минск ул. Казимировская 31 ,р-н Каменной горки (густо заселенный ) Процентная ставка ...

Минск, Фрунзенский

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ/ КАМЕННАЯ ГОРКА

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ/ КАМЕННАЯ ГОРКА

МИНСК/ КАМЕННАЯ ГОРКА В дружный женский коллектив требуется парикмахер-универсал

Минск, Фрунзенский

В парикмахерскую требуются специалисты

Договорная

В парикмахерскую требуются специалисты

В парикмахерскую (Уручье, Рогачёвская) требуются: 1. парикмахер; 2. мастер по наращиванию ресниц; 3. Мастер по наращиванию ногтей (можно без опыта работы). Молодой , дружный и амбициозный коллектив жд...

Минск, Первомайский

Парикмахер-универсал

Договорная

Парикмахер-универсал

В небольшую парикмахерскую ищем парикмахера-универсала с опытом работы, рассматриваем кандидатов без опыта работы, прошедших курсы, но уверенных в своих знаниях и навыках. Основные требования: знание...

Минск, Центральный

Договорная

Парикмахер-вакансия ул. Авакяна, 28

Парихмахерская "Верона" приглашает на постоянную работу Парикмахера. Условия:В парикмахерскую срочно требуется парикмахер. Опыт работы от 1года. График работы гибкий. Парикмахерская работает более 10т...

Минск, Октябрьский

Парикмахер-универсал

1 000 р.

Парикмахер-универсал

Приглашаем для работы в парикмахерской мастера-универсала с опытом работы. Высокий процент,комфортные условия работы,клиентская база,рядом большая парковка.Ул.Пономаренко,32 ,Валерий

Минск, Фрунзенский

Парикмахер

Договорная

Парикмахер

В салон-парикмахерскую требуется парикмахер-универсал. Дружный коллектив, удобный график работы, 2/2, воскресенье-выходной.

Минск, Центральный

Вакансии

1 700 р.

Вакансии

Обязанности: - Стрижки мужские и женские; - Прически, укладки ; - Мелирование, тонирование, колорирование, сложное окрашивание; - Завивки - Уход за волосами. Требования: -Опыт работы от одного года; -...

Минск, Заводской

Вакансии

1 700 р.

Вакансии

Обязанности: - профессиональный подход - пунктуальность - ответственность - честность Требования: - профессиональное образование,опыт работы не менее года - посещение семинаров -желание развиваться в ...

Минск, Заводской

1 200 р.

Приглашаем на работу парикмахера-универсала

Приглашаем на работу парикмахера-универсала. Должностные обязанности: Женские стрижки Женские укладки Окрашивание волос

Минск, Первомайский

1 500 р.

Парикмахер

Мужские стрижки, детски стрижки.

Минск, Ленинский

Требуется Мастер ногтевого сервиса

1 500 р.

Требуется Мастер ногтевого сервиса

В салон красоты "MARGO" требуется мастер по маникюру/педикюру. Мы предлагаем Вам возможность работать в уютной атмосфере, официальное трудоустройство, достойную заработную плату. Для самозанятых можем...

Минск, Ленинский

Парикмахер-универсал

Договорная

Парикмахер-универсал

Опыт работы от 2-ух лет Полная занятость, полный день Умение выполнять стрижки мужские, женские, детские; окрашивания (возможность обучения) хим завивки ( можно обучится на месте) укладки, умение дела...

Минск, Ленинский

Мастер маникюра

Договорная

Мастер маникюра

Приглашаем в нашу команду мастера маникюра. -высокий процент -график по договоренности -удобное расположение -работа только под запись -качественные материалы и оборудование -обучение повышения квали...

Минск, Заводской

Мастер по маникюру

Договорная

Мастер по маникюру

В парикмахерскую расположенную по ул. ВЫГОТСКОГО 45 требуется мастер по маникюру . Условия труда: 50/50 % , материалы наши. График работы сменный. По всем дополнительным вопросам звоните Олеся.

Минск, Центральный

требуется Парикмахер

Договорная

требуется Парикмахер

В салон красоты "MARGO" на постоянную работу или подработку (желательно в пятницу, субботу) требуется мужской мастер и парикмахер-универсал. Для самозанятых можем предоставить кресло в аренду. Район ...

Минск, Ленинский

Уборщица/Хозяюшка

1 000 р.

Уборщица/Хозяюшка

Зеленый луг 4-й пер. Кольцова 6А Обязанности: - Уборка теннисного клуба - Следить за чистотой и порядком во время проведения занятий для комфортного пребывания посетителей Что предлагаем взамен: - С...

Минск, Советский

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Мастер по маникюру

2 500 р.

Мастер по маникюру

Ищем мастера маникюра. Требования: - Опыт работы от года (можем рассмотреть от полугода) -Умение выполнять разные виды маникюра женского и мужского. - Наращивание, долговременное покрытие, коррекция, ...

Брест

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