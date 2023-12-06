Работа в сфере красоты, здоровья и спорта в Московском районе Минска
Договорная
Парикмахер/Барбер
Расширяем штат! Салон находится в ТРЦ «DiaMond city». Мы предлагаем: - Официальное трудоустройство; - Активную поддержку каждого сотрудника как на начальном этапе работы, так и на протяжении всего с...
Минск, Московский
Договорная
Мастер по маникюру.Ст.метро Петровщина
Ищем ответственного и желающего развиваться человека, которому нужна стабильность и хороший доход. В коллективе работают профессионалы, с которыми быстро и легко расти. Руководитель ООО АРТБЬЮТИСТУДИ...
Минск, Московский
1 200 р.
Мастер маникюра
Студия маникюра в поиске опытного мастера на постоянное место работы. Мы предоставляем для работы все:стерилный инструмент,премиум материалы,одноразовые расходники. От вас только ваша работа,ответстве...
Минск, Московский
Договорная
Вакансия парикмахера
Салон красоты 7 красавиц ищет в свою команду парикмахера-универсала, желательно со знанием колористики) Салон расположен по адресу: ул. Неманская, 3, в 10 минутах от метро Каменная Горка График работы...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бровист
В новую парикмахерскую по адресу : г.Минск ул.Казимировская требуется Бровист .
Минск, Фрунзенский
Договорная
Парикмахер-универсал
В новую, небольшую парикмахерскую ЭКОНОМ КЛАССА требуется мастер-универсал. Парикмахерская находится по адресу: г. Минск ул. Казимировская 31 ,р-н Каменной горки (густо заселенный ) Процентная ставка ...
Минск, Фрунзенский
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ/ КАМЕННАЯ ГОРКА
МИНСК/ КАМЕННАЯ ГОРКА В дружный женский коллектив требуется парикмахер-универсал
Минск, Фрунзенский
Договорная
В парикмахерскую требуются специалисты
В парикмахерскую (Уручье, Рогачёвская) требуются: 1. парикмахер; 2. мастер по наращиванию ресниц; 3. Мастер по наращиванию ногтей (можно без опыта работы). Молодой , дружный и амбициозный коллектив жд...
Минск, Первомайский
Договорная
Парикмахер-универсал
В небольшую парикмахерскую ищем парикмахера-универсала с опытом работы, рассматриваем кандидатов без опыта работы, прошедших курсы, но уверенных в своих знаниях и навыках. Основные требования: знание...
Минск, Центральный
Договорная
Парикмахер-вакансия ул. Авакяна, 28
Парихмахерская "Верона" приглашает на постоянную работу Парикмахера. Условия:В парикмахерскую срочно требуется парикмахер. Опыт работы от 1года. График работы гибкий. Парикмахерская работает более 10т...
Минск, Октябрьский
1 000 р.
Парикмахер-универсал
Приглашаем для работы в парикмахерской мастера-универсала с опытом работы. Высокий процент,комфортные условия работы,клиентская база,рядом большая парковка.Ул.Пономаренко,32 ,Валерий
Минск, Фрунзенский
Договорная
Парикмахер
В салон-парикмахерскую требуется парикмахер-универсал. Дружный коллектив, удобный график работы, 2/2, воскресенье-выходной.
Минск, Центральный
1 700 р.
Вакансии
Обязанности: - Стрижки мужские и женские; - Прически, укладки ; - Мелирование, тонирование, колорирование, сложное окрашивание; - Завивки - Уход за волосами. Требования: -Опыт работы от одного года; -...
Минск, Заводской
1 700 р.
Вакансии
Обязанности: - профессиональный подход - пунктуальность - ответственность - честность Требования: - профессиональное образование,опыт работы не менее года - посещение семинаров -желание развиваться в ...
Минск, Заводской
1 200 р.
Приглашаем на работу парикмахера-универсала
Приглашаем на работу парикмахера-универсала. Должностные обязанности: Женские стрижки Женские укладки Окрашивание волос
Минск, Первомайский
1 500 р.
Парикмахер
Мужские стрижки, детски стрижки.
Минск, Ленинский
1 500 р.
Требуется Мастер ногтевого сервиса
В салон красоты "MARGO" требуется мастер по маникюру/педикюру. Мы предлагаем Вам возможность работать в уютной атмосфере, официальное трудоустройство, достойную заработную плату. Для самозанятых можем...
Минск, Ленинский
Договорная
Парикмахер-универсал
Опыт работы от 2-ух лет Полная занятость, полный день Умение выполнять стрижки мужские, женские, детские; окрашивания (возможность обучения) хим завивки ( можно обучится на месте) укладки, умение дела...
Минск, Ленинский
Договорная
Мастер маникюра
Приглашаем в нашу команду мастера маникюра. -высокий процент -график по договоренности -удобное расположение -работа только под запись -качественные материалы и оборудование -обучение повышения квали...
Минск, Заводской
Договорная
Мастер по маникюру
В парикмахерскую расположенную по ул. ВЫГОТСКОГО 45 требуется мастер по маникюру . Условия труда: 50/50 % , материалы наши. График работы сменный. По всем дополнительным вопросам звоните Олеся.
Минск, Центральный
Договорная
требуется Парикмахер
В салон красоты "MARGO" на постоянную работу или подработку (желательно в пятницу, субботу) требуется мужской мастер и парикмахер-универсал. Для самозанятых можем предоставить кресло в аренду. Район ...
Минск, Ленинский
1 000 р.
Уборщица/Хозяюшка
Зеленый луг 4-й пер. Кольцова 6А Обязанности: - Уборка теннисного клуба - Следить за чистотой и порядком во время проведения занятий для комфортного пребывания посетителей Что предлагаем взамен: - С...
Минск, Советский