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Работа в авто, транспорте и логистике в Московском районе Минска

Продавец бывших в употреблении автозапчастей/кладовщик на склад

1 800 р.

Продавец бывших в употреблении автозапчастей/кладовщик на склад

Авторазбоке по продаже б/у запчастей vw, audi, skoda (автомобили с 2006 г.в.) требуется кладовщик на склад б/у автозапчастей, комплектовщик, продавец. Обязанности: Приемка машинокомплектов на склад Ра...

Минск, Московский

Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание

6 000 р.

Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфортных условиях и вкусное ...

Минск, Московский

Сборщик с питанием и проживанием /Вахта от 15 смен

5 000 р.

Сборщик с питанием и проживанием /Вахта от 15 смен

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфорт...

Минск, Московский

2 000 р.

Приглашаем водителей

Обязанности: Все обязанности водителя, связанные с полным циклом работы грузового автомобиля автобетоносмесителя по перевозке бетона (от подачи на объект до возвращения на базу), уход за техникой, кон...

Минск, Московский

Требуются водителя на маршрут категории Д

4 000 р.

Требуются водителя на маршрут категории Д

Организация в Минске ищет водителей для работы на маршрутном такси машины 2018 года выпуска возможно без опыта работы ( стажировка 2 недели )маршрут Сухарево Экспобел возможно работа на выходные дни!!...

Минск, Московский

Приглашаем на работу водителей и партнеров(ИП)экспедиторов категории С

3 000 р.

Приглашаем на работу водителей и партнеров(ИП)экспедиторов категории С

Водитель-экспедитор Должностные обязанности: Доставка товаров со склада до пунктов выдачи по городу или области на автомобилях Газель. Самостоятельная погрузка товара в автомобиль и его разгрузка. Ин...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик(ца) на вахту без опыта

7 900 р.

Комплектовщик(ца) на вахту без опыта

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комф...

Минск, Московский

Автослесарь на СТО

2 000 р.

Автослесарь на СТО

Приглашаю на работу слесаря по ремонту автомобиля, опыт работы обязательно, мы предлагаем гарантированный оклад + 50 процентов от выполненных работ! На сто имеется центральное отопление

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется водитель кат В

Требуется водитель кат. В на микроавтобус. Опыт работы на микроавтобусе или грузовом авто от 1 года. Развоз сухофруктов по магазинам г.Минска. Машина у водителя возле дома. Сб. Вс - выходной.

Минск, Московский

3 500 р.

Требуется маляр подготовщик на кузовное сто

Требуется маляр-подготовщик на СТО с опытом работы. Имеется весь инструмент, покрасочная камера, стапель, хорошие условия труда. Сдельная оплата труда.

Минск, Московский

Кузовщик

7 000 р.

Кузовщик

Что надо делать: • Работать на стапеле • Восстанавливать геометрию автомобиля • Рихтовать металлические элементы кузова • Автомобили в работу заезжают с уже ИМЕЮЩИМИСЯ запчастями, нет простоев! • Не ...

Минск, Московский

Арматурщик

3 600 р.

Арматурщик

Что надо делать: Снимать и устанавливать элементы авто Разбирать и собирать элементы авто Снимать и устанавливать ДВС при необходимости Заменять элементы подвески авто Вы нам точно подойдете, если вы:...

Минск, Московский

Подготовщик

5 700 р.

Подготовщик

Мы работаем с автомобилями не старше 2010 года, а также с клиентами, для который авто не просто средство передвижения, но часть их имиджа. Если вы чувствуете, что машины - это ваше хооби, знаете как э...

Минск, Московский

Автослесарь

3 600 р.

Автослесарь

В основные обязанности будет входить разобрать/собрать машины Снимать и устанавливать ДВС при необходимости Вы нам точно подойдете, если вы: Имеете опыт работы в разборке автомобилей Знаете устройство...

Минск, Московский

Водитель с личным автомобилем в такси или доставку

3 000 р.

Водитель с личным автомобилем в такси или доставку

Обязанности: Сертифицированный-партнер Яндекс Ищет водителя в ЯндексТакси на своем авто. Вы можете рассматривать данную вакансию как: Основная работа | Вторая работа | Как подработка Обязанности: • Пе...

Минск, Московский

Водителей Яндекс-такси

3 500 р.

Водителей Яндекс-такси

ООО приглашает на работу водителей такси на собственных автомобилях по всей РБ. Подключение к любому тарифу! 100% белый парк! Оплачиваем все налоги со всех заработанных сумм (ФСЗН, подоходный, пенсион...

Минск, Московский

Водитель такси

Договорная

Водитель такси

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ НА РАБОТУ ПОД ПРОЦЕНТ и АРЕНДУ. ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ ОДНОМУ НА АВТО! ВАХТОВЫЙ МЕТОД! А также ПОДРАБОТКА в ночные/дневные смены. Для иногородних предоставляем ЖИЛЬЁ! Условия:...

Минск, Московский

1 000 р.

Разнорабочий на СТО

На СТО и производство по ремонту турбокомпрессоров требуется разнорабочий. Обязанности: разборка/сборка автомобильных турбокомпрессоров, пескоструйная обработка корпусных деталей турбокомпрессоров и а...

Минск, Московский

Мастер производства

3 400 р.

Мастер производства

Обязанности: контроль производственной деятельности; обеспечение выполнения производственного плана в количественном и в качественном выражении; организация труда рабочего персонала: ежедневная расст...

Минск, Московский

Договорная

Требуется автослесарь СТО - развал-схождение

Ходовая, подвеска , шиномонтаж, развал-схождение

Минск, Московский

Требуется автослесарь

Договорная

Требуется автослесарь

На СТО требуется автослесарь. Желательно с опытом работы. Требования : ремонт подвески, ремонт ДВС, ремонт тормозной системы, ремонт системы охлаждения и т.д. Оплата сдельная, два раза в месяц ( перв...

Минск, Московский

Автослесарь/автомеханик по ремонту легковых авто

Договорная

Автослесарь/автомеханик по ремонту легковых авто

Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь, автомеханик. СТО «ГранатАвто М», г. Минск, МКАД, 27-й км. З/п от 1000,00 до 3500,00 бел. руб. на руки. Требования:  Умение регулировки: развал-схождения + ...

Минск, Московский

Требуется автослесарь в СТО (шаговая доступность м

2 000 р.

Требуется автослесарь в СТО (шаговая доступность м

Открыта вакансия слесаря на станцию технического обслуживания . Комфортные условия работы, высокий уровень зп(сделка), удобное месторасположение. Требования: - опыт работы от 3 лет - отсутствие вредны...

Минск, Московский

Ищем водителя-грузчика

2 000 р.

Ищем водителя-грузчика

Ищем водителя-грузчика на мебельное производство Звонить по номеру указанному в объявлении

Минск, Московский

Вакансии в других регионах

Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Требуется машинист экскаватора

Могилев

Вакансия в другом регионе
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')

3 000 р.

Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')

Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Требуются водители категории Е

160 000 р.

Требуются водители категории Е

В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Слесарь механосборочных работ

1 500 р.

Слесарь механосборочных работ

Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...

Минск, Ленинский

Вакансия в другом регионе
Помощник водителя

5 000 р.

Помощник водителя

Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...

Гродненская, Сморгонь

Вакансия в другом регионе
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

2 600 р.

ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...

Минск, Первомайский

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