Работа в авто, транспорте и логистике в Московском районе Минска
1 800 р.
Продавец бывших в употреблении автозапчастей/кладовщик на склад
Авторазбоке по продаже б/у запчастей vw, audi, skoda (автомобили с 2006 г.в.) требуется кладовщик на склад б/у автозапчастей, комплектовщик, продавец. Обязанности: Приемка машинокомплектов на склад Ра...
Минск, Московский
6 000 р.
Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфортных условиях и вкусное ...
Минск, Московский
5 000 р.
Сборщик с питанием и проживанием /Вахта от 15 смен
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфорт...
Минск, Московский
2 000 р.
Приглашаем водителей
Обязанности: Все обязанности водителя, связанные с полным циклом работы грузового автомобиля автобетоносмесителя по перевозке бетона (от подачи на объект до возвращения на базу), уход за техникой, кон...
Минск, Московский
4 000 р.
Требуются водителя на маршрут категории Д
Организация в Минске ищет водителей для работы на маршрутном такси машины 2018 года выпуска возможно без опыта работы ( стажировка 2 недели )маршрут Сухарево Экспобел возможно работа на выходные дни!!...
Минск, Московский
3 000 р.
Приглашаем на работу водителей и партнеров(ИП)экспедиторов категории С
Водитель-экспедитор Должностные обязанности: Доставка товаров со склада до пунктов выдачи по городу или области на автомобилях Газель. Самостоятельная погрузка товара в автомобиль и его разгрузка. Ин...
Минск, Московский
7 900 р.
Комплектовщик(ца) на вахту без опыта
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комф...
Минск, Московский
2 000 р.
Автослесарь на СТО
Приглашаю на работу слесаря по ремонту автомобиля, опыт работы обязательно, мы предлагаем гарантированный оклад + 50 процентов от выполненных работ! На сто имеется центральное отопление
Минск, Московский
1 500 р.
Требуется водитель кат В
Требуется водитель кат. В на микроавтобус. Опыт работы на микроавтобусе или грузовом авто от 1 года. Развоз сухофруктов по магазинам г.Минска. Машина у водителя возле дома. Сб. Вс - выходной.
Минск, Московский
3 500 р.
Требуется маляр подготовщик на кузовное сто
Требуется маляр-подготовщик на СТО с опытом работы. Имеется весь инструмент, покрасочная камера, стапель, хорошие условия труда. Сдельная оплата труда.
Минск, Московский
7 000 р.
Кузовщик
Что надо делать: • Работать на стапеле • Восстанавливать геометрию автомобиля • Рихтовать металлические элементы кузова • Автомобили в работу заезжают с уже ИМЕЮЩИМИСЯ запчастями, нет простоев! • Не ...
Минск, Московский
3 600 р.
Арматурщик
Что надо делать: Снимать и устанавливать элементы авто Разбирать и собирать элементы авто Снимать и устанавливать ДВС при необходимости Заменять элементы подвески авто Вы нам точно подойдете, если вы:...
Минск, Московский
5 700 р.
Подготовщик
Мы работаем с автомобилями не старше 2010 года, а также с клиентами, для который авто не просто средство передвижения, но часть их имиджа. Если вы чувствуете, что машины - это ваше хооби, знаете как э...
Минск, Московский
3 600 р.
Автослесарь
В основные обязанности будет входить разобрать/собрать машины Снимать и устанавливать ДВС при необходимости Вы нам точно подойдете, если вы: Имеете опыт работы в разборке автомобилей Знаете устройство...
Минск, Московский
3 000 р.
Водитель с личным автомобилем в такси или доставку
Обязанности: Сертифицированный-партнер Яндекс Ищет водителя в ЯндексТакси на своем авто. Вы можете рассматривать данную вакансию как: Основная работа | Вторая работа | Как подработка Обязанности: • Пе...
Минск, Московский
3 500 р.
Водителей Яндекс-такси
ООО приглашает на работу водителей такси на собственных автомобилях по всей РБ. Подключение к любому тарифу! 100% белый парк! Оплачиваем все налоги со всех заработанных сумм (ФСЗН, подоходный, пенсион...
Минск, Московский
Договорная
Водитель такси
ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ НА РАБОТУ ПОД ПРОЦЕНТ и АРЕНДУ. ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ ОДНОМУ НА АВТО! ВАХТОВЫЙ МЕТОД! А также ПОДРАБОТКА в ночные/дневные смены. Для иногородних предоставляем ЖИЛЬЁ! Условия:...
Минск, Московский
1 000 р.
Разнорабочий на СТО
На СТО и производство по ремонту турбокомпрессоров требуется разнорабочий. Обязанности: разборка/сборка автомобильных турбокомпрессоров, пескоструйная обработка корпусных деталей турбокомпрессоров и а...
Минск, Московский
3 400 р.
Мастер производства
Обязанности: контроль производственной деятельности; обеспечение выполнения производственного плана в количественном и в качественном выражении; организация труда рабочего персонала: ежедневная расст...
Минск, Московский
Договорная
Требуется автослесарь СТО - развал-схождение
Ходовая, подвеска , шиномонтаж, развал-схождение
Минск, Московский
Договорная
Требуется автослесарь
На СТО требуется автослесарь. Желательно с опытом работы. Требования : ремонт подвески, ремонт ДВС, ремонт тормозной системы, ремонт системы охлаждения и т.д. Оплата сдельная, два раза в месяц ( перв...
Минск, Московский
Договорная
Автослесарь/автомеханик по ремонту легковых авто
Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь, автомеханик. СТО «ГранатАвто М», г. Минск, МКАД, 27-й км. З/п от 1000,00 до 3500,00 бел. руб. на руки. Требования: Умение регулировки: развал-схождения + ...
Минск, Московский
2 000 р.
Требуется автослесарь в СТО (шаговая доступность м
Открыта вакансия слесаря на станцию технического обслуживания . Комфортные условия работы, высокий уровень зп(сделка), удобное месторасположение. Требования: - опыт работы от 3 лет - отсутствие вредны...
Минск, Московский
2 000 р.
Ищем водителя-грузчика
Ищем водителя-грузчика на мебельное производство Звонить по номеру указанному в объявлении
Минск, Московский
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский