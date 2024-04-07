Вакансии в других регионахВсе объявления
950 р.
Рабочий на мебельное производство в г. Сенно
В компании ЧПТУП Андрия открыта вакансия Рабочий на мебельное производство в городе Сенно. Условия: Надежной и стабильной компании по производству мяг...
Витебская, Сенно
67 000 р.
Ищем суррогатную маму до 39 лет
Агентству Белмедтревел г. Минск требуется суррогатная мама в возрасте от 20 до 35 лет для программ в Минске, проживать во время беременности можно у ...
Гомель
2 000 р.
Разнорабочий, сборщик деревянных конструкция
1 # 3 ноября 2023 18:13 Разнорабочие и сборщики деревянных конструкций. Место работы г. Дзержинск, 20км от Минска. Работа в опаливаемом цеху. Произ...
Минская, Дзержинск
Договорная
Секретарь/помощник руководителя
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: Оргтехника (сканер, факс, принтер). Оформление договоров, писем Выставление счетов Входящая/исходящая корреспонденция, приказы п...
Минск, Октябрьский
Договорная
Г. Барановичи. Требуется рабочий на производство.
Требуется рабочий на производство тротуарной плитки в г. Барановичи. Зарплата сдельная. Всё вопросы по телефону. Любителей алкоголя прошу не звонить, ...
Брестская, Барановичи
600 р.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ Требуется работа Минск
В магазин спортивной обуви (кроссовки) требуется продавец-консультант с опытом работы в торговле. Желательно парень, возраст от 25 до 40 лет. ДАННУЮ...
Минск, Советский
1 000 р.
Заведующий хозяйством
Заведующий хозяйством службы по обслуживанию зданий (в подчинении отдела тылового обеспечения). Основные обязанности: выдача, учёт, хранение материаль...
Брест
Договорная
Требуется специалист по стрижке растений
Требуется специалист по стрижке растений (топиарная стрижка) в питомнике декоративных растений Полная или частичная загрузка Гибкий график
Могилев
1 500 р.
Машинист мини экскаватора
Требуется машинист мини эксковатора на постоянную работу .С опытом работы ,зарплата каждый день или можно два раза в месяц .Удостоверение тракторист...
Могилев
Договорная
Требуется работники в питомник растений
В питомник декоративных растений требуются мужчины разнорабочие. В хорошей физической форме, до 40 лет, с возможностью карьерного роста. Оклад от 50 р...
Могилев
7 900 р.
Комплектовщик(ца) на вахту без опыта
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От...
Минск, Московский
1 500 р.
Вакансия Швея
Компания ООО "Легатмаркет" в поиске нового сотрудника на позицию Швеи. Наша компания занимается изготовлением каркасных автошторок и активно продает и...
Минск, Центральный
Договорная
Требуется Швея
Зарплата от 1 000 до 2 000 руб на руки. Требуемый опыт работы: 1–3 года. * Обязанности: - Работа в цеху швеей (спецодежда). - Индивидуальный пошив изд...
Могилев
Договорная
Автомаляром
В кузовной цех по ремонту автомобиля требуется маляр-подготовщик,оплата сдельная,только с опытом работы,пунктуальность. все вопросы при встрече и по ...
Могилев
3 500 р.
СТОЛЯР ПЛОТНИК РАЗНОРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ
Приглашаем столяров и плотников (рабочих других строительных специальностей) на производство: -сборка бань из профилированного бруса -строительство де...
Минская, Минский район
2 500 р.
Автослесарь грузовых автомобилей
Требуетcя автoслесарь по pемонту гpузoвыx aвтoмобилей! Требовaния: Знaние уcтрoйcтва грузовых автoмобилeй, Опыт работы не менее 1 года с грузовыми ав...
Могилев
Договорная
Требуется слесарь механо-сборочных работ
Требуется слесарь механо-сборочных работ. Оплата труда ВЫСОКАЯ.
Витебская, Орша
Договорная
Шеф-монтажник
В стремительно развивающуюся компанию по производству промышленных теплиц требуется шеф-монтажник Требования: Права категории В, не менее 3 лет, обуча...
Минская, Минский район
2 278.08 р.
Трейдер в инвестиционную компанию
Здравствуйте! Меня зовут Илья, я являюсь менеджером по развитию инвестиционной компании Mas Mount Capital. Мы ищем успешных, образованных трейдеров ил...
Минск, Советский
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...
Могилев
Договорная
Водитель на МАЗ с манипулятором. Категория С.
Водитель автомобиля с манипулятором. Категория С. Оплата 40% + дт. г. Гомель, ул. Войсковая, 5А. Работа только по РБ. В основном г. Гомель и Гомельск...
Гомель
Договорная
на работу требуется токарь
Требуется токарь. Ответственный , опыт работы токарем, умение читать чертежи, дисциплинированность и исполнительность.
Гродненская, Лида
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на логистические склады
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...
Гродно
3 500 р.
Каменщики
Требования к кандидату: Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ. Должностные обязанности: Кладка стен из газоблока, крпи...
Минск, Центральный
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...
Брест
4 000 р.
Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад. Вахта.
Приглашаем сотрудников (мужчины и женщины 18-45 лет) на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоуст...
Гомель
4 000 р.
Упаковщик на логистический склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...
Витебск
2 500 р.
Мастер по ремонту телевизоров /возможна подработка
В компанию "Отличные люди" требуется мастер по ремонту телевизоров для оказания услуг в г. Бресте -- Готовы рассмотреть другие города! Пишите по любым...
Брест
4 000 р.
Комплектовщик на OZON (Московская область)
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучение. Работа вахтой с бесплатным проживани...
Минск, Центральный
3 500 р.
Штукатур
Требования к кандидату: Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ, производительность за смену от 20м2. Должностные обязанн...
Минск, Центральный
2 100 р.
Упаковщик морепродуктов
Требуются Упаковщиками морепродуктов в г.Брест Всех желающих просим звонить заранее для получения направления на медкомиссию, если ее нет. Вахта 30 см...
Минск, Первомайский
900 р.
Вакансия жестянщик
Требуется жестянщик для работы в г.Гродно. Полный соц.пакет.
Гродно
4 900 р.
Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! О...
Гомель
5 200 р.
Упаковщик-комплектовщик / Вахта от 15 смен
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ, ВАХТА ОТ 15 СМЕН. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ О...
Могилев
7 900 р.
Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== ФАСОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕ...
Минск, Фрунзенский
125 000 р.
Работа на складах вахтой в РФ.
Актуальные вакансии на сегодня Набираем КОМПЛЕКТОВЩИКОВ на склады (Озон, Сбелогистика, ЛеруаМерлен, Медикаменты). Московская область. - Склад "Ла-Мода...
Могилев
125 000 р.
Специалисты и разнорабочие на стройку. Вахта в РФ
Приглашаем отделочников, каменщиков, бетонщиков и разнорабочих на стройку, строительство социальных объектов (общеобразовательные и дошкольные учрежде...
Витебск
Договорная
Сборщики бань-бочек.
Требуются сборщики бань-бочек. Работа в цеху. Инструмент и расходники работодателя. Кого мы ищем ? Нам нужен человек с ровными руками и желанием работ...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Сантехник
Приглашаем мастеров по ремонту ванных комнат (штукатур, сантехник, плиточник) З/п от 3000 до 4500 бел. руб. Требования: - стрессоустойчивость; -...
Минск, Центральный
3 000 р.
Фасовщики. Вахта
Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...
Гомель
2 100 р.
Упаковщик рыбной продукции вахта
требуются Упаковщиками морепродуктов в г.Брест Вахта 30 смен. Смена 70 рублей за 11 час. За 30 смен 2100 руб на руки! Оформление по договору подряда....
Минск, Московский
3 000 р.
Сортировщики. Вахта
Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...
Могилев
3 000 р.
Сотрудники на тепличное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...
Витебск
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДО...
Могилев
7 900 р.
Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ТУДА И ОБРАТНО. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! О...
Минск, Центральный
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Производс...
Витебск