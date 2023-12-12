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Вакансии в других регионах

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Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Специалист ломбарда

1 000 р.

Специалист ломбарда

Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...

Минск, Советский

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