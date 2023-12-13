Вакансии в других регионахВсе объявления
Договорная
Работа продавец
На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...
Гродно
1 000 р.
Продавец консультант
Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Грузчик (продукты): работа/подработка
Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...
Минск, Центральный
2 100 р.
Повар подработка
Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир подработка
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Д...
Минск, Советский
2 000 р.
Кассир подработка
Требуются Кассиры для работы в продовольственных магазинах г.Минска с Медкомиссией!!! График вахта от 15 смен или индивидуальный. Иногородним предоставляем проживание бесплатно. Работа только на кассе...
Минск, Центральный
Договорная
Продавец-консультант
Магазин uzbraenka (армейских товаров) ищет нового сотрудника(парня) в свою команду! - Пн-Вс с 10:00 до 20:00 (график 2/2) -График можно корректировать Обязанности: - консультировать покупателей; - раб...
Минск, Первомайский
1 500 р.
Продавец (продукты): работа/подработка/вахта
Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногор...
Минск, Заводской
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Требуется продавец-консультант
Команда shishkashop.by в поиске сотрудников. Ищем продавеца-консультанта Желательно с опытом работы в вейп-кальяннй сфере. Либо иметь представление что это такое. Вы должны быть общительные, уметь рас...
Могилевская, Бобруйск
4 000 р.
Внешний торговый представитель
Приглашаем на работу Внешнего торгового представителя Условия: - оклад 2000р на испытательном сроке, после добавляются % - график работы 10:00-18:00 - возможны командировки - карьерный рост - руководи...
Брест
5 000 р.
Директор филиала (менеджер по продажам)
Кадровый центр Персонал открывает вакансию Ведущий менеджер по продажам ветпрепаратов и кормдобавок в Гродненском регионе. Условия: - трудоустройство согласно ТК РБ - оклад 2500р + % с реализации - гр...
Гродненская, Лида
Договорная
Грузчик-водитель погрузчика без вредных привычек
Грузчик-водитель погрузчика БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ! ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ !
Могилев
Договорная
Продавец-агроном г.Брест
Требуется продавец с агрономическими знаниями -работа в магазине "Агролавка" кассиром-консультантом (группа товаров: удобрения, сзр, семена, грунты, спанбонды, капельный полив, стимуляторы роста, теп...
Брест
1 500 р.
Менеджер по продажам промышленного оборудования
Требуется легкообучаемый, стрессоустойчивый, коммуникабельный, сообразительный человек на вакансию Менеджер по продажам Б/У оборудования (промышленное, строительное, запчасти и тд). Основные должностн...
Брест
1 000 р.
Продавец-консульт. на постоянную РАБОТУ в магазин
Требуется продавец-консультант на постоянную работу в магазин детских товаров и торговый центр. График работы: 10.00-19.00 в будни, выходные сокращённый день. От 21 до 35 лет. Заработная плата высо...
Могилев
1 500 р.
Менеджер по продажам промышленного оборудования
Требуется легкообучаемый, стрессоустойчивый, коммуникабельный, сообразительный человек на вакансию Менеджер по продажам Б/У оборудования (промышленное, строительное, запчасти и тд). Основные должностн...
Витебск
1 000 р.
Помощник менеджера по продажам
Требуется легкообучаемый, стрессоустойчивый, коммуникабельный, сообразительный сотрудник на вакансию Помощник менеджера по продажам. Основные должностные обязанности: - размещение объявлений на разл...
Витебск
1 700 р.
Продавец
Организации требуется менеджер по продажам. Работа с входящими заявками, Выставление КП, Сопровождение заказа "Постоянное трудоустройство, от 800 до 2000 5 рабочих дней в неделю, Официальная оплата тр...
Минск, Московский
1 200 р.
Продажа аксессуаров к мобильным телефонам
Требуется человек для продажи аксессуаров к мобильным телефонам. Обязанности: Работа у нас - это работа в престижной, стабильной и активно развивающейся компании. Работа в слаженном и устойчивом колле...
Гомель