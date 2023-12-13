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Вакансии в других регионах

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Договорная

Работа продавец

На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Продавец консультант

1 000 р.

Продавец консультант

Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

1 950 р.

Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Грузчик (продукты): работа/подработка

1 500 р.

Грузчик (продукты): работа/подработка

Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Повар подработка

2 100 р.

Повар подработка

Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Кассир подработка

1 950 р.

Кассир подработка

Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Д...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Требуются Кассиры для работы в продовольственных магазинах г.Минска с Медкомиссией!!! График вахта от 15 смен или индивидуальный. Иногородним предоставляем проживание бесплатно. Работа только на кассе...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

Договорная

Продавец-консультант

Магазин uzbraenka (армейских товаров) ищет нового сотрудника(парня) в свою команду! - Пн-Вс с 10:00 до 20:00 (график 2/2) -График можно корректировать Обязанности: - консультировать покупателей; - раб...

Минск, Первомайский

Вакансия в другом регионе
Продавец (продукты): работа/подработка/вахта

1 500 р.

Продавец (продукты): работа/подработка/вахта

Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногор...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Требуется продавец-консультант

Договорная

Требуется продавец-консультант

Команда shishkashop.by в поиске сотрудников. Ищем продавеца-консультанта Желательно с опытом работы в вейп-кальяннй сфере. Либо иметь представление что это такое. Вы должны быть общительные, уметь рас...

Могилевская, Бобруйск

Вакансия в другом регионе
Внешний торговый представитель

4 000 р.

Внешний торговый представитель

Приглашаем на работу Внешнего торгового представителя Условия: - оклад 2000р на испытательном сроке, после добавляются % - график работы 10:00-18:00 - возможны командировки - карьерный рост - руководи...

Брест

Вакансия в другом регионе
Директор филиала (менеджер по продажам)

5 000 р.

Директор филиала (менеджер по продажам)

Кадровый центр Персонал открывает вакансию Ведущий менеджер по продажам ветпрепаратов и кормдобавок в Гродненском регионе. Условия: - трудоустройство согласно ТК РБ - оклад 2500р + % с реализации - гр...

Гродненская, Лида

Вакансия в другом регионе

Договорная

Грузчик-водитель погрузчика без вредных привычек

Грузчик-водитель погрузчика БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ! ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ !

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Продавец-агроном г.Брест

Требуется продавец с агрономическими знаниями -работа в магазине "Агролавка" кассиром-консультантом (группа товаров: удобрения, сзр, семена, грунты, спанбонды, капельный полив, стимуляторы роста, теп...

Брест

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Менеджер по продажам промышленного оборудования

Требуется легкообучаемый, стрессоустойчивый, коммуникабельный, сообразительный человек на вакансию Менеджер по продажам Б/У оборудования (промышленное, строительное, запчасти и тд). Основные должностн...

Брест

Вакансия в другом регионе
Продавец-консульт. на постоянную РАБОТУ в магазин

1 000 р.

Продавец-консульт. на постоянную РАБОТУ в магазин

Требуется продавец-консультант на постоянную работу в магазин детских товаров и торговый центр. График работы: 10.00-19.00 в будни, выходные сокращённый день. От 21 до 35 лет. Заработная плата высо...

Могилев

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Менеджер по продажам промышленного оборудования

Требуется легкообучаемый, стрессоустойчивый, коммуникабельный, сообразительный человек на вакансию Менеджер по продажам Б/У оборудования (промышленное, строительное, запчасти и тд). Основные должностн...

Витебск

Вакансия в другом регионе

1 000 р.

Помощник менеджера по продажам

Требуется легкообучаемый, стрессоустойчивый, коммуникабельный, сообразительный сотрудник на вакансию Помощник менеджера по продажам. Основные должностные обязанности: - размещение объявлений на разл...

Витебск

Вакансия в другом регионе

1 700 р.

Продавец

Организации требуется менеджер по продажам. Работа с входящими заявками, Выставление КП, Сопровождение заказа "Постоянное трудоустройство, от 800 до 2000 5 рабочих дней в неделю, Официальная оплата тр...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Продажа аксессуаров к мобильным телефонам

1 200 р.

Продажа аксессуаров к мобильным телефонам

Требуется человек для продажи аксессуаров к мобильным телефонам. Обязанности: Работа у нас - это работа в престижной, стабильной и активно развивающейся компании. Работа в слаженном и устойчивом колле...

Гомель

Вакансия в другом регионе
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