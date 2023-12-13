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Вакансии в других регионах

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Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
vip

3 200 р.

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
vip

3 200 р.

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие

СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Сборщик бытовой техники

1 800 р.

Сборщик бытовой техники

Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Водитель мусоровоза

8 600 р.

Водитель мусоровоза

Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Водитель мусоровоза Условия: - вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - предоставляется общежитие и спецодежда - официальное трудоустр...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Хозяюшка

705 р.

Хозяюшка

Приглашаем кухонного работника в столовую. Обязанности: - сбор посуды, уборка столов в зале - мойка столовой и кухонной посуды - влажная уборка - сбор и вынос мусора Предлагаем: - оформление по ТКП РБ...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Швея

Требуется швея с опытом работы сборки изделий 3го слоя. Заработная плата договорная.

Витебск

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Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

1 600 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...

Могилевская, Бобруйск

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Дворник

614 р.

Дворник

Приглашаем дворника. Обязанности: -уборка территории от снега и мусора -уборка мусора на пешеходных дорожках и на асфальтированной стоянке автомобилей -прочистка водоотводных канавок -обрезать кустарн...

Минск, Московский

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Дворник (а.г. Ратомка)

1 000 р.

Дворник (а.г. Ратомка)

Условия: - график работы: 2/2; - своевременная заработная плата - 1000 BYN на карту; - оформление по договору подряда; - предоставляем новую спецодежду по сезону; - наличие инвентаря и достаточного к...

Минская, Заславль

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Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

1 600 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...

Гродненская, Лида

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Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

1 600 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...

Могилевская, Костюковичи

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Уборщица помещений в жилой квартал г. Минска

1 200 р.

Уборщица помещений в жилой квартал г. Минска

Условия: - бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 600 BYN за 15 дней (1 вахта). Возможность зарабатывать 1200 BYN в месяц (чис...

Брестская, Кобрин

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Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

1 200 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

Приглашаем на работу РАЗНОРАБОЧИХ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ В Г. МИНСК Условия: -бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 600 BYN за 15 д...

Гомельская, Жлобин

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Уборщицы/Дворники в Новую Боровую г. Минск

1 200 р.

Уборщицы/Дворники в Новую Боровую г. Минск

Условия: - своевременная отплата труда. Возможность зарабатывать 1 200 BYN в месяц (чистыми на руки); - бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - оформление по ...

Минск, Советский

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Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

1 600 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 до 1600 BYN за 30 дней; - график работы вахтовым методом по 5, 10, 15, 30 дней (на...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий жилой квартал г. Минска

1 200 р.

Разнорабочий жилой квартал г. Минска

- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 600 BYN за 15 дней (1 вахта). Возможность зарабатывать 1200 BYN в месяц (чистыми на р...

Витебская, Полоцк

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Грузчик

1 700 р.

Грузчик

Приглашаем грузчиков на склад овощей и фруктов. Работа в Заславле. Бесплатный автобус с Каменной горки. Удобный график работы 2/2, 3/3 - з/п 1300-1500р на руки. Возможно работа ВАХТОЙ. Жилье предостав...

Минская, Заславль

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Сортировщик строительного вторсырья

1 200 р.

Сортировщик строительного вторсырья

Срочно! Ищем сортировщика строительного вторсырья. Официальное оформление. График работы 2/2 3/2. Вахта –жилье предоставляем. Еженедельное авансирование. Спецодежду предоставляем. з/п 1000-1200 на ру...

Минск, Центральный

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Специалист по работе с клиентами ломбарда ОБУЧАЕМ

750 р.

Специалист по работе с клиентами ломбарда ОБУЧАЕМ

Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...

Гродно

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Парикмахер

1 500 р.

Парикмахер

Крупная сеть салонов красоты приглашает на работу парикмахера- смежника. Мы предлагаем: - зарплату от 800 до 1800 руб на руки ; - график работы 2/2; - официальное оформление по ТК РБ; - работа в уютно...

Брест

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