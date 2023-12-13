Вакансии в других регионахВсе объявления
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется швея.
На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...
Минск, Фрунзенский
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...
Минск, Центральный
1 800 р.
Сборщик бытовой техники
Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...
Минск, Центральный
8 600 р.
Водитель мусоровоза
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Водитель мусоровоза Условия: - вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - предоставляется общежитие и спецодежда - официальное трудоустр...
Гродно
705 р.
Хозяюшка
Приглашаем кухонного работника в столовую. Обязанности: - сбор посуды, уборка столов в зале - мойка столовой и кухонной посуды - влажная уборка - сбор и вынос мусора Предлагаем: - оформление по ТКП РБ...
Минск, Московский
Договорная
Швея
Требуется швея с опытом работы сборки изделий 3го слоя. Заработная плата договорная.
Витебск
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...
Могилевская, Бобруйск
614 р.
Дворник
Приглашаем дворника. Обязанности: -уборка территории от снега и мусора -уборка мусора на пешеходных дорожках и на асфальтированной стоянке автомобилей -прочистка водоотводных канавок -обрезать кустарн...
Минск, Московский
1 000 р.
Дворник (а.г. Ратомка)
Условия: - график работы: 2/2; - своевременная заработная плата - 1000 BYN на карту; - оформление по договору подряда; - предоставляем новую спецодежду по сезону; - наличие инвентаря и достаточного к...
Минская, Заславль
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...
Гродненская, Лида
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...
Могилевская, Костюковичи
1 200 р.
Уборщица помещений в жилой квартал г. Минска
Условия: - бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 600 BYN за 15 дней (1 вахта). Возможность зарабатывать 1200 BYN в месяц (чис...
Брестская, Кобрин
1 200 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
Приглашаем на работу РАЗНОРАБОЧИХ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ В Г. МИНСК Условия: -бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 600 BYN за 15 д...
Гомельская, Жлобин
1 200 р.
Уборщицы/Дворники в Новую Боровую г. Минск
Условия: - своевременная отплата труда. Возможность зарабатывать 1 200 BYN в месяц (чистыми на руки); - бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - оформление по ...
Минск, Советский
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 до 1600 BYN за 30 дней; - график работы вахтовым методом по 5, 10, 15, 30 дней (на...
Брестская, Барановичи
1 200 р.
Разнорабочий жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 600 BYN за 15 дней (1 вахта). Возможность зарабатывать 1200 BYN в месяц (чистыми на р...
Витебская, Полоцк
1 700 р.
Грузчик
Приглашаем грузчиков на склад овощей и фруктов. Работа в Заславле. Бесплатный автобус с Каменной горки. Удобный график работы 2/2, 3/3 - з/п 1300-1500р на руки. Возможно работа ВАХТОЙ. Жилье предостав...
Минская, Заславль
1 200 р.
Сортировщик строительного вторсырья
Срочно! Ищем сортировщика строительного вторсырья. Официальное оформление. График работы 2/2 3/2. Вахта –жилье предоставляем. Еженедельное авансирование. Спецодежду предоставляем. з/п 1000-1200 на ру...
Минск, Центральный
750 р.
Специалист по работе с клиентами ломбарда ОБУЧАЕМ
Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...
Гродно
1 500 р.
Парикмахер
Крупная сеть салонов красоты приглашает на работу парикмахера- смежника. Мы предлагаем: - зарплату от 800 до 1800 руб на руки ; - график работы 2/2; - официальное оформление по ТК РБ; - работа в уютно...
Брест