Приглашаем на работу РАЗНОРАБОЧИХ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ В Г. МИНСК Условия: -бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 600 BYN за 15 д...

Гомельская, Жлобин