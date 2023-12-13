Прочая работа в БеларусиВсе объявления
67 000 р.
Ищем суррогатную маму до 39 лет
Витебск
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Брест
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Минск, Октябрьский
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гродно
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Брест
Договорная
Демонтажники по оборудованию
Требуются люди со своим инструментом для демонтажа оборудования на Мозырском спиртоводочном заводе. Насосы, емкости и тд. Стоимость 200р/тонна. Масса насосов от 50кг, до 1500кг. Емкости от 1м3, до 30м...
Гомельская, Мозырь
1 000 р.
Слесарь механосборочных работ
Наша компания RecyclePro является лидером рынка переработки электронных устройств и оборудования с содержанием драгметаллов и входит в состав холдинга 1АК-GROUP. Ищем в нашу команду Слесаря механосбор...
Брестская, Пинск
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Витебск
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Могилевская, Бобруйск
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Гродно
3 800 р.
Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад
Приглашаем сотрудников (мужчины и женщины 18-55 лет) на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Приним...
Гомель
Договорная
подсобный рабочий на деревообрабатывающее предприя
Деревообрабатывающему предприятию требуются подсобные рабочие. График работы 2/2 с 8.00 до 20.00 Доставка транспортом предприятия к месту работу и обратно. Заработная плата сдельно-премиальная, достой...
Брестская, Барановичи
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Могилев
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Минск, Фрунзенский
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Гомель
3 200 р.
ВАХТА - расфасовщик мясопродуктов
Птицефабрика ЗАО «Серволюкс Агро», торговая марка "Петруха" ОБУЧАЕМ ПРОФЕССИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ! РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ. Рабочее место: аг.Межисетки, Могилевский район, ул.Фабричная, 14 - 12-й километр...
Могилев
3 200 р.
ВАХТА - обработчик птицы
Птицефабрика ЗАО «Серволюкс Агро», торговая марка "Петруха" ОБУЧАЕМ ПРОФЕССИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ! РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ. Рабочее место: аг.Межисетки, Могилевский район, ул.Фабричная, 14 - 12-й километр...
Могилев
3 200 р.
ВАХТА - изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы
Птицефабрика ЗАО «Серволюкс Агро», торговая марка "Петруха" ОБУЧАЕМ ПРОФЕССИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ! РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ. Рабочее место: аг.Межисетки, Могилевский район, ул.Фабричная, 14 - 12-й километр...
Могилев
Договорная
Ищу швейное производство/цех для сотрудничества
Ищу швейное производство или частный цех, работающий на договорной основе, с давальческим сырьем. Для отшива партий детской верхней одежды. (см примеры в объявлениях) Звоните, в сообщениях обсуждать н...
Витебск
Договорная
Электрики/сантехники/сварщики и каменщики в Европу
Требуются Электрики /сантехники/сварщики и каменщики в Европу Требования: Опыт работы 3 года Производить работы согласно проектной документации и требования заказчика Чтение документации (проекта) К...
Гродно
Договорная
Разнорабочий на производство и склады в Польшу
ВНИМАНИЕ!!! ПУНКТЫ ПРОПУСКА ОТКРЫТЫ И РАБОТАЮТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ! Польша: Брест. Латвия: Григоровщина; Урбаны. Литва: Видзы; Котловка; Лоша; Каменный лог; Бенякони; Привалка. ----------------------- В отк...
Витебск
Договорная
РАБОТНИК НА УПАКОВКУ СНИКЕРСОВ В ПОЛЬШУ
Требуются работники на производство упаковки конфет в Польшу (34km до Варшава Заходня) Требования: -Женщины/семейные пары до 45 лет желание работать и зарабатывать стабильная и не тяжелая физически ра...
Гомель
900 р.
Курьер в Барановичах от 25 лет (для распространения рекламной продукции по почтовым ящикам)
ЗВОНИТЕ И ВСЕ УТОЧНЯЙТЕ!!Взрослый самостоятельный человек ,для штамповки конвертов и разноски их по почтовым ящикам с видеотчетом,
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Столяр-станочник полная/частичная занятость
Предлагаем работу для столяра-станочника с опытом. * полная либо частичная занятость * заработная плата 1000 рублей в месяц при полной занятости либо сдельная * мастерская по адресу Лейтенанта Рябц...
Брест
700 р.
Работник в столярный цех. Опыт не требуется
Предлагаем работу в столярном цеху. Опыт работы не требуется. * тип занятости договорной * заработная плата от 700 рублей * мастерская по адресу Лейтенанта Рябцева 44Е Если Вы пунктуальный и имеете...
Брест
4 200 р.
Комплектовщик на OZON (Московская область)
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучение. Работа вахтой с бесплатным проживанием и комплексным обедом. Организовываем выезды! Мы...
Минск, Центральный
4 000 р.
Упаковщик на логистический склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Витебск
4 000 р.
Комплектовщик на логистический склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Гродно
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Брест
120 000 р.
Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта
Склад Алиэкспресс набирает на работу комплектовщиков. Условия: - Работа в Московской обл. - Вахта 40 рабочих смен. - Зарплата 3.000 руб/смена. - Питание 1 разовое - бесплатно. - Проживание - бесплатно...
Могилев
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Витебск
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Могилев
120 000 р.
Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта
Склад Алиэкспресс набирает на работу комплектовщиков. Условия: - Работа в Московской обл. - Вахта 40 рабочих смен. - Зарплата 3.000 руб/смена. - Питание 1 разовое - бесплатно. - Проживание - бесплатно...
Витебск
3 500 р.
Упаковщик подарков. Вахта
На СКАЗОЧНОЕ производство требуются упаковщики Новогодних подарков. Прямой работодатель в поиске "эльфов" для подготовки к праздничным дням. От Вас: Упаковка и комплектовка подарков; Качественное выпо...
Гомель
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Гродно
120 000 р.
Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта
Склад Алиэкспресс набирает на работу комплектовщиков. Условия: - Работа в Московской обл. - Вахта 40 рабочих смен. - Зарплата 3.000 руб/смена. - Питание 1 разовое - бесплатно. - Проживание - бесплатно...
Минск, Ленинский
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гомель
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Могилев
2 000 р.
Разнорабочий, сборщик деревянных конструкция
1 # 3 ноября 2023 18:13 Разнорабочие, сборщики деревянных конструкций. Место работы г. Дзержинск, 20км от Минска. Иногородним предоставляем жилье жилье. Работа в опаливаемом цеху. Производим бани-бо...
Минская, Дзержинск