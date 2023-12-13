Требуются люди со своим инструментом для демонтажа оборудования на Мозырском спиртоводочном заводе. Насосы, емкости и тд. Стоимость 200р/тонна. Масса насосов от 50кг, до 1500кг. Емкости от 1м3, до 30м...

Гомельская, Мозырь