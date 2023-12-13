Вакансии в других регионахВсе объявления
Договорная
Оператор токарных станков ЧПУ
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Вакансия швеи. ул.Криулина 57
Могилев
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск
3 000 р.
Работник склада. Вахта
Дятьково Мебель DMI Мужчины и Женщины МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! 2 500 до 3 000 в месяц, смена 11 часов Е...
Гомель
900 р.
Подсобный рабочий
Организация приглашает на постоянную работу Вспомогательного рабочего (уборка территории,погрузка-разгрузка пиломатериалов) Возраст от 20 до 45 лет Зарплата: от 900 руб.руб./месяц. График работы: пн-...
Витебск
Договорная
Оператор токарных станков ЧПУ
Производству требуется оператора станков с ЧПУ на стойку Siemens sinumerik. Хорошие условия труда. З/п от 2000 р на руки
Брестская, Барановичи
1 800 р.
Рамщик / станочник на углопильный станок
На постоянную работу в г. Фаниполь требуется рамщик / станочник для работы на углопильном круглопильном станке. Требования к кандидату: • Профессионально-техническое образование в области деревообр...
Минская, Фаниполь
Договорная
Токарь-универсал
Организации требуется токарь-универсал с опытом работы. Хорошие условия труда. Достойная заработная плата. Зп от 1500 р
Брестская, Барановичи
900 р.
Подсобный рабочий
Требуются подсобные рабочие. Обязанности: разборка, складирование, очистка, покраска, упаковка, погрузка, разгрузка различных деталей оборудования и материалов для промышленности, уборка территории, у...
Витебск
3 173.30 р.
Разнорабочий
Срочный набор на лучшую вахту в мире! Только реальные условия! Только настоящие ставки! Условия: Оформление с 1-го дня официально или по договору подряда. Бесплатное проживание в квартире/хостеле. Гра...
Минск, Московский
1 100 р.
Сборщик изделий из ПВХ
Требуется сборщик изделий из ПВХ (мужчина до 45 лет) на предприятие по производству изделий ПВХ Опыт работы не требуется. Собеседование: г. Гродно, Скидельское шоссе, 12Е с 9.00-16.00 / пн-пт Или звон...
Гродно
1 100 р.
Сборщик садовой мебели
Требуется сборщик садовой мебели (мужчина до 45 лет) на предприятие по производству изделий из древесины. Опыт работы не требуется. Собеседование г. Гродно, Скидельское шоссе, 12Е с 9.00-16.00 / пн-...
Гродно
2 000 р.
Сборка мебели
Ищем сотрудников на должность (Сборка/Установка корпусной мебели ) С ОПЫТОМ ЗП Сдельное Официальное трудоустройство С предложениями писать в личные сообщения
Брест
5 000 р.
Руководитель цеха по сборке бань
Обязанности: - организация работы цеха по сборке бань (распределение задач, организация работы смен, планирование производства); - управление производственным персоналом; -чтение документации; - контр...
Минск, Партизанский
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Производство сыров контракт на 30 смен УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Витебск
2 000 р.
Cтаночник деревообрабатывающих станков
Деревообрабатывающему предприятию требуются станочники на участки производства пиломатериалов и оцилиндрованного бревна. График работы 2/2 (возможен вахтовый метод 7/7). Оплата труда сдельно-премиальн...
Брестская, Барановичи
3 000 р.
Упаковщик
На рыбоконсервный комбинат «ВелРыбПром» (г. Великин Луки) открыт набор на вакансии: рыбоукладчики, подсобные рабочие , фасовщицы, упаковщицы. ПРИГЛАШАЕМ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН! Обязанности: -Разделка, укл...
Минск, Московский
Договорная
Слесарь МСР
Производству требуется слесарь мср с опытом работы на металлообрабатывающем оборудовании
Брестская, Барановичи
1 200 р.
Требуется грузчик
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Грузчика Условия: - трудоустройство согласно, ТК РБ - з/п 1000руб - 8:00-17:00, 5/2 - испытательный срок 30 дней Обязанности: - разгрузка и погрузка ма...
Брест
1 600 р.
Станочник д/о станков с ЧПУ (ученик)
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Станочник деревообрабатывающих станков с ЧПУ (ученик) Условия: - з/п 1200р-1600р - график 2/2, - стандартное оформление - обучение Требования: - желан...
Брест
2 000 р.
Сварщик
ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству сварщиков, готовых качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -полный соц. пакет; -дружный коллектив...
Могилевская, Горки
1 600 р.
Слесарь
ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству слесарей, готовых качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -полный соц. пакет; -дружная команда; -...
Могилевская, Горки
Договорная
Слесарь по ремонту оборудования
Требуется слесарь по ремонту оборудования. Официальное трудоустройство. Прлный соц пакет. Возможна подработка.
Могилевская, Горки
1 500 р.
Слесарь
ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству слесарей, готовых качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -высокий уровень заработной платы; -обу...
Витебская, Орша
2 000 р.
СВАРЩИК
ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству сварщика, готового качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -высокий уровень заработной платы; -об...
Витебская, Орша
4 000 р.
Мастер - ответственный производства.
Обязанности: Контроль качества выполнения работ. Ведение отчётности. Передача табелей. Требования: Коммуникабельность. Ответственность. Условия: Заселение в день обращения. Питание за счёт компании. Е...
Гродно
2 000 р.
Инженер-технолог
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Инженер-технолог Условия: - трудоустройство согласно, ТК РБ - з/п от 1500руб, рассматриваем в т.ч. пожелания по з/п - 8:00-17:00, 5/2 - испытательный ...
Брест
3 000 р.
Электрогазосварщик
Кадровый центр Персонал открывает вакансию Электрогазосварщик (РБ) Условия: - вахта от 15 дней, работа в цеху, Минская обл. - з/п - 1500руб. "на руки", сдельная, за 15 дней - зп - 3000руб. на руки, сд...
Брестская, Барановичи
Договорная
плотник-столяр-резчик
Работа на деревообрабатывающем предприятии
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Вакансия швеи. ул.Криулина 57
ООО "Спецштурм" приглашает на работу швей. Индивидульный пошив мужской одежды. От вас: - умение шить, - качественный пошив, - трудолюбие, - хорошее настроение. Все покажем и всему научим. Адрес: ...
Могилев
1 400 р.
Электромонтер
Крупный транспортно-логистический центр приглашает на работу электромонтера. Зарплата 1400 руб. до вычета налогов График 2/2 8:00 - 20:00 Требования: - знание ТНПА; - умение читать электрические схемы...
Брест
Договорная
водитель погрузчика Маниту (тракторист)
Деревообрабатывающему предприятию требуется водитель погрузчика (вилочного) Маниту с совмещением обязанностей тракториста. Работа на территории предприятия.
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Вакансии
На деревообрабатывающее предприятие требуется : Станочники (ленточка, многопил, 4-х сторонник, торцовщик), водитель погрузчика, тракторист, оплата сдельная и фиксированная (от 800 р. до 3000 р "на рук...
Минская, Дзержинск
1 000 р.
Шлифовка
На мебельное производство требуются сотрудники на должность - Шлифовщик Крашенных фасадов Можно без опыта Мужчины/Женщины ЗП сдельное от 1000 Рублей Официальное трудоустройство
Брестская, Жабинка
2 000 р.
Оператор ЧПУ
На мебельное производство требуется специалист на должность Оператор станков ЧПУ Сверлильный центр либо Фрезерный центр ЗП сдельное Официальное трудоустройство С предложениями, писать в сообщения
Брест
2 000 р.
Сметчик
Обязанности: Составление всех необходимых документов для выполнения работ (смета, исполнительная документация) Требования: Умение читать проекты Строительное образование (желательно) Обучаемость Услов...
Минск, Партизанский
950 р.
Сотрудник для работы на производстве мясного корма
ПУП "Стария" ищет ответственного и энергичного сотрудника для работы на производстве мясного корма для собак и кошек в д.Старино,Червенского района ( возле Смиловичей ). Вашей основной задачей будет ...
Минская, Червень
2 000 р.
Сборка мебели
Ищем сотрудников на должность (Сборка/Установка корпусной мебели ) С ОПЫТОМ ЗП Сдельное Официальное трудоустройство С предложениями писать в личные сообщения
Гродно