Требуется сборщик изделий из ПВХ (мужчина до 45 лет) на предприятие по производству изделий ПВХ Опыт работы не требуется. Собеседование: г. Гродно, Скидельское шоссе, 12Е с 9.00-16.00 / пн-пт Или звон...

Гродно