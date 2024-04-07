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Вакансии в других регионах

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Рабочий на мебельное производство в г. Сенно
vip

950 р.

Рабочий на мебельное производство в г. Сенно

В компании ЧПТУП Андрия открыта вакансия Рабочий на мебельное производство в городе Сенно. Условия: Надежной и стабильной компании по производству мяг...

Витебская, Сенно

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий, сборщик деревянных конструкция
vip

2 000 р.

Разнорабочий, сборщик деревянных конструкция

1 # 3 ноября 2023 18:13 Разнорабочие и сборщики деревянных конструкций. Место работы г. Дзержинск, 20км от Минска. Работа в опаливаемом цеху. Произ...

Минская, Дзержинск

Вакансия в другом регионе
Ищем суррогатную маму до 39 лет
vip

67 000 р.

Ищем суррогатную маму до 39 лет

Агентству Белмедтревел г. Минск требуется суррогатная мама в возрасте от 20 до 35 лет для программ в Минске, проживать во время беременности можно у ...

Гомель

Вакансия в другом регионе

Договорная

Секретарь/помощник руководителя

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: Оргтехника (сканер, факс, принтер). Оформление договоров, писем Выставление счетов Входящая/исходящая корреспонденция, приказы п...

Минск, Октябрьский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Г. Барановичи. Требуется рабочий на производство.

Требуется рабочий на производство тротуарной плитки в г. Барановичи. Зарплата сдельная. Всё вопросы по телефону. Любителей алкоголя прошу не звонить, ...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ Требуется работа Минск

600 р.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ Требуется работа Минск

В магазин спортивной обуви (кроссовки) требуется продавец-консультант с опытом работы в торговле. Желательно парень, возраст от 25 до 40 лет. ДАННУЮ...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе

1 000 р.

Заведующий хозяйством

Заведующий хозяйством службы по обслуживанию зданий (в подчинении отдела тылового обеспечения). Основные обязанности: выдача, учёт, хранение материаль...

Брест

Вакансия в другом регионе
Требуется специалист по стрижке растений

Договорная

Требуется специалист по стрижке растений

Требуется специалист по стрижке растений (топиарная стрижка) в питомнике декоративных растений Полная или частичная загрузка Гибкий график

Могилев

Вакансия в другом регионе
Машинист мини экскаватора

1 500 р.

Машинист мини экскаватора

Требуется машинист мини эксковатора на постоянную работу .С опытом работы ,зарплата каждый день или можно два раза в месяц .Удостоверение тракторист...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется работники в питомник растений

Договорная

Требуется работники в питомник растений

В питомник декоративных растений требуются мужчины разнорабочие. В хорошей физической форме, до 40 лет, с возможностью карьерного роста. Оклад от 50 р...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик(ца) на вахту без опыта

7 900 р.

Комплектовщик(ца) на вахту без опыта

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Вакансия Швея

1 500 р.

Вакансия Швея

Компания ООО "Легатмаркет" в поиске нового сотрудника на позицию Швеи. Наша компания занимается изготовлением каркасных автошторок и активно продает и...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется Швея

Договорная

Требуется Швея

Зарплата от 1 000 до 2 000 руб на руки. Требуемый опыт работы: 1–3 года. * Обязанности: - Работа в цеху швеей (спецодежда). - Индивидуальный пошив изд...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Автомаляром

Договорная

Автомаляром

В кузовной цех по ремонту автомобиля требуется маляр-подготовщик,оплата сдельная,только с опытом работы,пунктуальность. все вопросы при встрече и по ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
СТОЛЯР ПЛОТНИК РАЗНОРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ

3 500 р.

СТОЛЯР ПЛОТНИК РАЗНОРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ

Приглашаем столяров и плотников (рабочих других строительных специальностей) на производство: -сборка бань из профилированного бруса -строительство де...

Минская, Минский район

Вакансия в другом регионе
Автослесарь грузовых автомобилей

2 500 р.

Автослесарь грузовых автомобилей

Требуетcя автoслесарь по pемонту гpузoвыx aвтoмобилей! Требовaния: Знaние уcтрoйcтва грузовых автoмобилeй, Опыт работы не менее 1 года с грузовыми ав...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется слесарь механо-сборочных работ

Договорная

Требуется слесарь механо-сборочных работ

Требуется слесарь механо-сборочных работ. Оплата труда ВЫСОКАЯ.

Витебская, Орша

Вакансия в другом регионе
Шеф-монтажник

Договорная

Шеф-монтажник

В стремительно развивающуюся компанию по производству промышленных теплиц требуется шеф-монтажник Требования: Права категории В, не менее 3 лет, обуча...

Минская, Минский район

Вакансия в другом регионе
Трейдер в инвестиционную компанию

2 278.08 р.

Трейдер в инвестиционную компанию

Здравствуйте! Меня зовут Илья, я являюсь менеджером по развитию инвестиционной компании Mas Mount Capital. Мы ищем успешных, образованных трейдеров ил...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Водитель на МАЗ с манипулятором. Категория С.

Договорная

Водитель на МАЗ с манипулятором. Категория С.

Водитель автомобиля с манипулятором. Категория С. Оплата 40% + дт. г. Гомель, ул. Войсковая, 5А. Работа только по РБ. В основном г. Гомель и Гомельск...

Гомель

Вакансия в другом регионе

Договорная

на работу требуется токарь

Требуется токарь. Ответственный , опыт работы токарем, умение читать чертежи, дисциплинированность и исполнительность.

Гродненская, Лида

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на логистические склады

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на логистические склады

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Каменщики

3 500 р.

Каменщики

Требования к кандидату:  Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ. Должностные обязанности:  Кладка стен из газоблока, крпи...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...

Брест

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад. Вахта.

4 000 р.

Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад. Вахта.

Приглашаем сотрудников (мужчины и женщины 18-45 лет) на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоуст...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Упаковщик на логистический склад

4 000 р.

Упаковщик на логистический склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Мастер по ремонту телевизоров /возможна подработка

2 500 р.

Мастер по ремонту телевизоров /возможна подработка

В компанию "Отличные люди" требуется мастер по ремонту телевизоров для оказания услуг в г. Бресте -- Готовы рассмотреть другие города! Пишите по любым...

Брест

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на OZON (Московская область)

4 000 р.

Комплектовщик на OZON (Московская область)

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучение. Работа вахтой с бесплатным проживани...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

3 500 р.

Штукатур

Требования к кандидату:  Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ, производительность за смену от 20м2. Должностные обязанн...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Упаковщик морепродуктов

2 100 р.

Упаковщик морепродуктов

Требуются Упаковщиками морепродуктов в г.Брест Всех желающих просим звонить заранее для получения направления на медкомиссию, если ее нет. Вахта 30 см...

Минск, Первомайский

Вакансия в другом регионе

900 р.

Вакансия жестянщик

Требуется жестянщик для работы в г.Гродно. Полный соц.пакет.

Гродно

Вакансия в другом регионе
Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан

4 900 р.

Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! О...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Упаковщик-комплектовщик / Вахта от 15 смен

5 200 р.

Упаковщик-комплектовщик / Вахта от 15 смен

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ, ВАХТА ОТ 15 СМЕН. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ О...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание

7 900 р.

Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== ФАСОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕ...

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
Работа на складах вахтой в РФ.

125 000 р.

Работа на складах вахтой в РФ.

Актуальные вакансии на сегодня Набираем КОМПЛЕКТОВЩИКОВ на склады (Озон, Сбелогистика, ЛеруаМерлен, Медикаменты). Московская область. - Склад "Ла-Мода...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Специалисты и разнорабочие на стройку. Вахта в РФ

125 000 р.

Специалисты и разнорабочие на стройку. Вахта в РФ

Приглашаем отделочников, каменщиков, бетонщиков и разнорабочих на стройку, строительство социальных объектов (общеобразовательные и дошкольные учрежде...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сборщики бань-бочек.

Договорная

Сборщики бань-бочек.

Требуются сборщики бань-бочек. Работа в цеху. Инструмент и расходники работодателя. Кого мы ищем ? Нам нужен человек с ровными руками и желанием работ...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Сантехник

3 500 р.

Сантехник

Приглашаем  мастеров по ремонту ванных комнат (штукатур, сантехник, плиточник) З/п от 3000 до 4500 бел. руб.  Требования:  - стрессоустойчивость; -...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

3 000 р.

Фасовщики. Вахта

Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Упаковщик рыбной продукции вахта

2 100 р.

Упаковщик рыбной продукции вахта

требуются Упаковщиками морепродуктов в г.Брест Вахта 30 смен. Смена 70 рублей за 11 час. За 30 смен 2100 руб на руки! Оформление по договору подряда....

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Сортировщики. Вахта

3 000 р.

Сортировщики. Вахта

Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на тепличное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на тепличное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДО...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание

7 900 р.

Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ТУДА И ОБРАТНО. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! О...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Производс...

Витебск

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