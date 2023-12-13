Вакансии в Барановичах
4 500 р.
Водитель категории С
Брестская, Барановичи
Договорная
Оператор токарных станков ЧПУ
Брестская, Барановичи
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брестская, Барановичи
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ''С'' КАТЕГОРИИ
Требуется водитель категории "С", развоз алкогольной продукции по торговым точкам. З/П сдельная от 1500 бел руб на руки. суббота/воскресенье выходной.
Брестская, Барановичи
800 р.
Требуется продавец в мясной магазин
Требуется продавец в мясной магазин
Брестская, Барановичи
1 254 р.
Водитель погрузчика - комплектовщик
Обязанности: погрузочно-разгрузочные работы на погрузчике, комплектация товара на складе. Минимальный оклад - 1100 рублей "на руки".
Брестская, Барановичи
Договорная
Работа
Требуется девушка ,продавец -консультант в магазин модной молодежной одежды с опытом работы, приятной наружности,коммуникабельная,с четкой установкой работать и зарабатывать.Требования:Консультирован...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется водителя на Мини-экскаватор
Требуется водителя на Мини-экскаватор JCB 8018, JCB 803, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону указному в объявлении
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик
Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик JCB 4CX, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону указному в объявлении
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется Сварщик
Требуется Сварщик, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону указному в объявлении
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Требуется
Требуется мастер по ремонту грузовых автомобилей. Собственный бокс. Зарплата от 1500 руб. Хороший дружелюбный коллектив.
Брестская, Барановичи
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется монтажник Окон ВПХ с опытом
Требуется монтажник окон, дверей ПВХ либо бригада из 2х чел. Опыт работы обязателен. Оплата труда достойная. Подробности по телефону.
Брестская, Барановичи
Договорная
Оператор токарных станков ЧПУ
Производству требуется оператора станков с ЧПУ на стойку Siemens sinumerik. Хорошие условия труда. З/п от 2000 р на руки
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуется грузчик в магазин пиломатериалы, металлопрокат
Требуется грузчик, полная занятость без вредных привычек. Магазин .
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуются разнорабочие
Требуются разнорабочие на стройку днёвка 50р. Возраст до 40 лет без вредных привычек Только звонить на сообщения не отвечаю
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется водитель автомобиля такси Барановичи
Требуется Влдитель Такси (29) 8855033
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Taxi
Подключаем водителей к Яндекс такси ,со своим авто!.
Брестская, Барановичи
2 500 р.
Требуется автослесарь
Приглашаем слесаря по ремонту автомобилей, в свой дружный коллектив. Обязанности: - профессиональное и качественное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Требования: - ис...
Брестская, Барановичи
Договорная
Шиномонтаж
Требования к кандидату: - без вредных привычек - ответственный Компания предлагает: - официальное трудоустройство согласно ТК РБ - комфортные условия труда
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуется сотрудник(ца) на автомойку
Требуется сотрудник(ца) для работы на автомойку., в центре города. График 2 через 2
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Требуется плиточник-уневерсал
Требуется плиточник-уневерсал (плитка, штукатурка, шпатлёвка, покраска)
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуется резчик по металлу
Срочно требуется резчик по металлу. Заработная плата от 1000 руб.
Брестская, Барановичи
Договорная
Охранник в продовольственный магазин
Приглашаем на постоянную работу охранника в продовольственный магазин (возможно обучение). Условия работы: З/п от 620 белорусских рублей на руки График работы: два через два. Стабильная и своевременна...
Брестская, Барановичи
700 р.
Повар в продовольственный магазин
Требуется повар в продовольственный магазин. Условия: Заработная плата от 700 руб. График работы: два через два Официальное трудоустройство Все социальные гарантии согласно ТК РБ От Вас требуется: Ди...
Брестская, Барановичи
800 р.
Кассир в продовольственный магазин
Требуется кассир в продовольственный магазин (возможно обучение). З/п от 700 до 1000 бел. руб. на руки. Условия: График работы: два через два. Официальное трудоустройство; Все социальные гарантии сог...
Брестская, Барановичи
Договорная
Обвальщик мяса (свинины) в продовольственный магаз
Требуется обвальщик мяса в продовольственный магазин в г. Барановичи. Сдельная оплата труда (чистыми 17 копеек за 1 кг.) От Вас требуется: Опыт работы Ответственность и исполнительность.
Брестская, Барановичи
4 500 р.
Водитель категории С
Если телефон недоступен, прошу писать или звонить, , - Заработная плата: кат. С - 100-150 тыс. рос. руб. База г. Барановичи - Направления грузоперевозок: Центральная Россия (автопарк: 10 тонники не с...
Брестская, Барановичи
Договорная
Токарь-универсал
Организации требуется токарь-универсал с опытом работы. Хорошие условия труда. Достойная заработная плата. Зп от 1500 р
Брестская, Барановичи
2 800 р.
Администратор
Помощницу руководителя приятной внешности!!! Зарплата высокая! Заявки сбрасывать на вайбер
Брестская, Барановичи
Договорная
Продавец-консультант в магазин детской одежды
Требуется продавец-консультант в магазин детской одежды. Обязанности: - консультирование покупателей по товару - расчёт покупетелей - приём, подготовка и выкладка товара - поддержание чистоты и поряд...
Брестская, Барановичи
1 700 р.
Требуется водитель
Требуется водитель категории СЕ. Перевозка продуктов по РБ на рефрижераторе (склад - склад). Сан мин приветствуется. Оплата сдельная от 1700 бел/р. Опыт вождения от 1 года.
Брестская, Барановичи
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Брестская, Барановичи
Договорная
Водитель кат.С
Перевозка грузов по территории РБ и РФ. Требования: наличие прав кат. С, карточки водителя - международника, внимательность аккуратность, готовность к командировкам, умение работать с документами.
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Срочно Требуется помощник оператора ЧПУ
На производство срочно требуется помощник оператора
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Cтаночник деревообрабатывающих станков
Деревообрабатывающему предприятию требуются станочники на участки производства пиломатериалов и оцилиндрованного бревна. График работы 2/2 (возможен вахтовый метод 7/7). Оплата труда сдельно-премиальн...
Брестская, Барановичи
Договорная
подсобный рабочий на деревообрабатывающее предприя
Деревообрабатывающему предприятию требуются подсобные рабочие. График работы 2/2 с 8.00 до 20.00 Доставка транспортом предприятия к месту работу и обратно. Заработная плата сдельно-премиальная, достой...
Брестская, Барановичи
Договорная
Слесарь по разборке бытовой техники в Барановичах
На постоянную работу в Барановичах требуется слесарь по разборке бытовой техники. Работа на территории работодателя, сдельная оплата труда, пятидневная рабочая неделя. За дополнительной информацией о...
Брестская, Барановичи
2 300 р.
Водитель международник СЕ категория
Полный соц.пакет, отпуск Полуприцеп тент борт-штора Голова DAF XF, на шайбе Маршруты РБ - РФ, также от ТЛЦ. Обязанности: Соблюдение ПДД, РТО Крепление грузов Перевозка грузов Сопроводительные документ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуются отделочники. плиточники, штукатуры
Требуются плиточники, штукатуры. Зп сдельная. Объекты в г. Барановичи.
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Водитель работа на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Брестская, Барановичи
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Сотрудник на Wildbieress
Требуется сотрудники на Вайлдберриз,возраст до 35 лет.,график 2/2 все вопр.только по телефону. ЗП от 700 р + бонусы.
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуется продавец-консультант
ЧАСТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. - Обязанности: Ведение отчетности по ассортименту товара; Грамотное консультирование по ассортименту, характеристикам и свойствам товара. - Требова...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется водитель
Водитель категории В,С,для развоза мясной разделки на письма не отвечаю
Брестская, Барановичи
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь