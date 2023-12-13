Работа, бизнес, учёба в Барановичах
4 500 р.
Водитель категории С
Брестская, Барановичи
Договорная
Оператор токарных станков ЧПУ
Брестская, Барановичи
1 254 р.
Водитель погрузчика - комплектовщик
Брестская, Барановичи
Договорная
Работа
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется водителя на Мини-экскаватор
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется Сварщик
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Требуется
Брестская, Барановичи
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Брестская, Барановичи
Договорная
Инфографика
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется монтажник Окон ВПХ с опытом
Брестская, Барановичи
Договорная
Разнорабочий
Брестская, Барановичи
Договорная
няня
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу
Брестская, Барановичи
Договорная
Оператор токарных станков ЧПУ
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуется грузчик в магазин пиломатериалы, металлопрокат
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборщик мебели, сборка мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуются разнорабочие
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется водитель автомобиля такси Барановичи
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Taxi
Брестская, Барановичи
2 500 р.
Требуется автослесарь
Брестская, Барановичи
Договорная
Шиномонтаж
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуется сотрудник(ца) на автомойку
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Требуется плиточник-уневерсал
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуется резчик по металлу
Брестская, Барановичи
Договорная
Охранник в продовольственный магазин
Брестская, Барановичи
700 р.
Повар в продовольственный магазин
Брестская, Барановичи
800 р.
Кассир в продовольственный магазин
Брестская, Барановичи
Договорная
Обвальщик мяса (свинины) в продовольственный магаз
Брестская, Барановичи
4 500 р.
Водитель категории С
Брестская, Барановичи
Договорная
Токарь-универсал
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу подработку,разовые работы 37лет,без в/п
Брестская, Барановичи
Договорная
Покраска.Обои.Выравнивание стен, потолков
Брестская, Барановичи
Договорная
Выполню ремонтные работы качественно.
Брестская, Барановичи
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Брестская, Барановичи
Договорная
Регистрация на визу РП на брестский регион
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу подработку
Брестская, Барановичи
Договорная
Подработка
Брестская, Барановичи
800 р.
Требуется продавец в мясной магазин
Брестская, Барановичи
Договорная
Шпатлевка под обои, шпаклевка под покраску.
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу подработку
Брестская, Барановичи
2 800 р.
Администратор
Брестская, Барановичи
Договорная
Продавец-консультант в магазин детской одежды
Брестская, Барановичи
Вакансии в других регионах
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев