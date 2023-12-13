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Портативные зарядные устройства для телефонов в Беларуси

Powerbank (10000 mAh)

20 р.

Powerbank (10000 mAh)

Гомель

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Повербанк

80 р.

Повербанк

Витебск

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Беспроводная зарядка iphone powerbank 5000 mAh

45 р.

Беспроводная зарядка iphone powerbank 5000 mAh

Минск, Центральный

Доставка
Повербанк 30000 mAh с дисплеем, фонарик power

25 р.

Повербанк 30000 mAh с дисплеем, фонарик power

Витебск

Доставка по Беларуси
Внешний аккумулятор 20000mAh Power bank Ipipoo LP-89 (Black) Оригинал, повер банк, повербанк

66 р.

Внешний аккумулятор 20000mAh Power bank Ipipoo LP-89 (Black) Оригинал, повер банк, повербанк

Витебск

Доставка по Беларуси
Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh

55 р.

Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh

Минск, Московский

Адаптер/Блок питания сеть 220 Вольт (12Вт, 2А, штекер 4.0мм)

Онлайн-заказ

25.20 р.
21 р.-17%

Адаптер/Блок питания сеть 220 Вольт (12Вт, 2А, штекер 4.0мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
MagSafe Battery Pack

40 р.

MagSafe Battery Pack

Могилев

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Внешний аккумулятор Baseus PPBD 20000mAh

77 р.

Внешний аккумулятор Baseus PPBD 20000mAh

Минск, Фрунзенский

Повербанк Redmi 20000 mAh

50 р.

Повербанк Redmi 20000 mAh

Брест

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Беспроводная зарядка

30 р.

Беспроводная зарядка

Витебск

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Powerbank 20.000 mAh новый

45 р.

Powerbank 20.000 mAh новый

Минск, Ленинский

Портативное зарядное устройство Flarx AQ1439 3000мАч

12 р.

Портативное зарядное устройство Flarx AQ1439 3000мАч

Минск, Фрунзенский

Apple MagSafe Battery Pack

220 р.

Apple MagSafe Battery Pack

Минск, Партизанский

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Повербанк с кабелем...

15 р.

Повербанк с кабелем...

Минск, Московский

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Внешний аккумулятор Harper PB-10011

28 р.

Внешний аккумулятор Harper PB-10011

Минск, Советский

MagSafe battery pack

45 р.

MagSafe battery pack

Гомель

Доставка
Повербанк Anker power bank

95 р.

Повербанк Anker power bank

Минск, Октябрьский

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Портативное зарядное устройство

35 р.

Портативное зарядное устройство

Гомельская, Светлогорск

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Аккумулятор canyon

40 р.

Аккумулятор canyon

Минск, Фрунзенский

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25 р.

Пауэрбэнк Canyon

Минск, Ленинский

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Power bank Xiaomi Redmi 20000mAh

45 р.

Power bank Xiaomi Redmi 20000mAh

Минск, Московский

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Power bank W.O.L.T. PRO Q53PD

10 р.

Power bank W.O.L.T. PRO Q53PD

Минск, Московский

Повербанк

35 р.

Повербанк

Минская, Солигорск

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Power Bank baseus blade.

190 р.

Power Bank baseus blade.

Гомельская, Мозырь

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Внешний аккумулятор Power Bank Baseus 20000mAh

60 р.

Внешний аккумулятор Power Bank Baseus 20000mAh

Могилевская, Бобруйск

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Power bank varta

18 р.

Power bank varta

Минск, Первомайский

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Повербанк 5000 mAh

15 р.

Повербанк 5000 mAh

Минск, Фрунзенский

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Power bank floveme 30000 mAh powerbank

85 р.

Power bank floveme 30000 mAh powerbank

Минск, Октябрьский

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Портативное зарядное устройство Canyon CNE-CPB1006B

Онлайн-заказ

51.17 р.

Портативное зарядное устройство Canyon CNE-CPB1006B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Ritmix RPB-10007 (бульдог)

Онлайн-заказ

43.59 р.

Портативное зарядное устройство Ritmix RPB-10007 (бульдог)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Yoobao A1 (серебристый)

Онлайн-заказ

49.12 р.

Портативное зарядное устройство Yoobao A1 (серебристый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство iconBIT FTB20000PB

Онлайн-заказ

38.18 р.

Портативное зарядное устройство iconBIT FTB20000PB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Harper PB-10011 белый

Онлайн-заказ

47.58 р.

Портативное зарядное устройство Harper PB-10011 белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Ritmix RPB-10977PQC (серый)

Онлайн-заказ

58.16 р.

Портативное зарядное устройство Ritmix RPB-10977PQC (серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Yoobao PD10 (черный)

Онлайн-заказ

55.83 р.

Портативное зарядное устройство Yoobao PD10 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Buro RB-10000-QC3.0-I&O (темно-серый)

Онлайн-заказ

46.63 р.

Портативное зарядное устройство Buro RB-10000-QC3.0-I&O (темно-серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Digma DG-10000-3U-BK

Онлайн-заказ

30.90 р.

Портативное зарядное устройство Digma DG-10000-3U-BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Harper PB-10011 (черный)

Онлайн-заказ

43.27 р.

Портативное зарядное устройство Harper PB-10011 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводной повербанк Magsafe

35 р.

Беспроводной повербанк Magsafe

Гродно

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Внешний аккумулятор TopON TOP-T72 (черный)

Онлайн-заказ

264.34 р.

Внешний аккумулятор TopON TOP-T72 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний аккумулятор Baseus Bipow fast charge 20W 30000mAh (черный)

Онлайн-заказ

146.70 р.

Внешний аккумулятор Baseus Bipow fast charge 20W 30000mAh (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативная зарядная станция NAVITEL NS150

Онлайн-заказ

426 р.

Портативная зарядная станция NAVITEL NS150

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Повербанк 30000 mAh с дисплеем, фонарик power

25 р.

Повербанк 30000 mAh с дисплеем, фонарик power

Витебск

Доставка по Беларуси
Внешний аккумулятор 20000mAh Power bank Ipipoo LP-89 (Black) Оригинал, повер банк, повербанк

66 р.

Внешний аккумулятор 20000mAh Power bank Ipipoo LP-89 (Black) Оригинал, повер банк, повербанк

Витебск

Доставка по Беларуси
Адаптер/Блок питания сеть 220 Вольт (12Вт, 2А, штекер 4.0мм)

Онлайн-заказ

25.20 р.
21 р.-17%

Адаптер/Блок питания сеть 220 Вольт (12Вт, 2А, штекер 4.0мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Canyon CNE-CPB1006B

Онлайн-заказ

51.17 р.

Портативное зарядное устройство Canyon CNE-CPB1006B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Ritmix RPB-10007 (бульдог)

Онлайн-заказ

43.59 р.

Портативное зарядное устройство Ritmix RPB-10007 (бульдог)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Yoobao A1 (серебристый)

Онлайн-заказ

49.12 р.

Портативное зарядное устройство Yoobao A1 (серебристый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство iconBIT FTB20000PB

Онлайн-заказ

38.18 р.

Портативное зарядное устройство iconBIT FTB20000PB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Harper PB-10011 белый

Онлайн-заказ

47.58 р.

Портативное зарядное устройство Harper PB-10011 белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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