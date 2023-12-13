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Товары от Куфар Маркета

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Электроника в Беларуси

Подписка PS Plus (PS+)
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20 р.

Подписка PS Plus (PS+)

Минск, Фрунзенский

Фотоаппарат canon EOS 5 MARK IV BODY
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3 799 р.

Фотоаппарат canon EOS 5 MARK IV BODY

Минск, Советский

Наушники Apple AirPods2.Бесплатная доставка
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30 р.

Наушники Apple AirPods2.Бесплатная доставка

Витебск

Доставка
Три плеера за 10 рублей (2 рабочих)

10 р.

Три плеера за 10 рублей (2 рабочих)

Гродно

Объектив Canon 50/1.2

2 500 р.

Объектив Canon 50/1.2

Минск, Центральный

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Телевизор Lg

Договорная

Телевизор Lg

Минск, Московский

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AirPods PRO 2 AiO (Airoha 1562AE Tiger) САМАЯ ЛУЧШАЯ РЕПЛИКА, КОТОРАЯ НЕ ИМЕЕТ КОНКУРЕНТОВ. ГАРАНТИЯ

239 р.

AirPods PRO 2 AiO (Airoha 1562AE Tiger) САМАЯ ЛУЧШАЯ РЕПЛИКА, КОТОРАЯ НЕ ИМЕЕТ КОНКУРЕНТОВ. ГАРАНТИЯ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Nintendo switch ручки для joy con новые

36 р.

Nintendo switch ручки для joy con новые

Гомельская, Жлобин

Магнитофон

15 р.

Магнитофон

Минск, Первомайский

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Canon mark3 5D

1 500 р.

Canon mark3 5D

Минск, Центральный

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Аудио те

10 р.

Аудио те

Гродненская, Щучин

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Redmi Buds 4 Pro

200 р.

Redmi Buds 4 Pro

Минск, Ленинский

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Xbox s СРОЧНО

1 200 р.

Xbox s СРОЧНО

Минск, Заводской

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Яндекс станция, колонка, Алиса , лайт

50 р.

Яндекс станция, колонка, Алиса , лайт

Минск, Первомайский

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Фотоаппарат Zenit-E

170 р.

Фотоаппарат Zenit-E

Минск, Центральный

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playstation 4 PRO,ps4,торг.

760 р.

playstation 4 PRO,ps4,торг.

Минск, Советский

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Радиоприёмник сокол рп-310

25 р.

Радиоприёмник сокол рп-310

Гомель

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Акустическая система TAGA Harmony TAV-606S v.3

150 р.

Акустическая система TAGA Harmony TAV-606S v.3

Минск, Ленинский

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CD Плеер

30 р.

CD Плеер

Минск, Фрунзенский

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Радиомикрофоны Alphard ETP -780

120 р.

Радиомикрофоны Alphard ETP -780

Брестская, Барановичи

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Кронштейн для телевизора

110 р.

Кронштейн для телевизора

Минск, Фрунзенский

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Наушники Air pods pro с поддержкой MagSafe

630 р.

Наушники Air pods pro с поддержкой MagSafe

Минск, Заводской

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Оригинал JBL GO 3 Беспроводная Портативная колонка

149.99 р.

Оригинал JBL GO 3 Беспроводная Портативная колонка

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Nintendo switch первой ревизии cfw 128gb

900 р.

Nintendo switch первой ревизии cfw 128gb

Гомельская, Жлобин

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Marshall Major 3 Bluetooth

130 р.

Marshall Major 3 Bluetooth

Гродно

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Колонка для вечеринок JBL Partybox 110 НОВАЯ / ГАРАНТИЯ
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1 200 р.

Колонка для вечеринок JBL Partybox 110 НОВАЯ / ГАРАНТИЯ

Минск, Центральный

Sony DualShock 4 v2

80 р.

Sony DualShock 4 v2

Минская, Солигорск

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Oculus quest 2 128 Gb

1 200 р.

Oculus quest 2 128 Gb

Гродно

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Телевизор LG UK6200PLA 50 дюймов

900 р.

Телевизор LG UK6200PLA 50 дюймов

Минск, Советский

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Technics SC-EH590

170 р.

Technics SC-EH590

Минск, Заводской

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ПродамPanasonic tx-as42650e

350 р.

ПродамPanasonic tx-as42650e

Минск, Московский

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Договорная

Телевизор LG

Витебск

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GOW Ragnarok +VALHALLA Полностью на русском языке

150 р.

GOW Ragnarok +VALHALLA Полностью на русском языке

Могилев

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Корпуса колонок 10АС-318

22 р.

Корпуса колонок 10АС-318

Минск, Первомайский

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Наушники для пк

10 р.

Наушники для пк

Минск, Фрунзенский

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Пульт универсальный

5 р.

Пульт универсальный

Минская, Молодечно

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JBL Xtreme 3

425 р.

JBL Xtreme 3

Минск, Октябрьский

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ТЕЛИВИЗОР 32'

215 р.

ТЕЛИВИЗОР 32'

Гомельская, Другие города

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XBOX GAME PASS ULTIMATE Подписка Xbox One / Series
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5 р.

XBOX GAME PASS ULTIMATE Подписка Xbox One / Series

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подписка Playstation Plus (PS Plus +) Украина
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5 р.

Подписка Playstation Plus (PS Plus +) Украина

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фотообъектив Pentacon auto 135 mm f/ 2.8 MC

310 р.

Фотообъектив Pentacon auto 135 mm f/ 2.8 MC

Минск, Ленинский

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AirPods 3 PREMIUM чип C76B + чехол в подарок

65.99 р.

AirPods 3 PREMIUM чип C76B + чехол в подарок

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Наушники Corsair HS60 Haptic Stereo Headset

250 р.

Наушники Corsair HS60 Haptic Stereo Headset

Минск, Московский

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Наушники HyperX Cloud Stinger Core PC

170 р.

Наушники HyperX Cloud Stinger Core PC

Минск, Фрунзенский

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PS4 Slim 500Gb

740 р.

PS4 Slim 500Gb

Брестская, Кобрин

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JBL Xtreme 3

625 р.

JBL Xtreme 3

Минск, Октябрьский

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Товары с доставкой от магазинов

XBOX GAME PASS ULTIMATE Подписка Xbox One / Series
vip

5 р.

XBOX GAME PASS ULTIMATE Подписка Xbox One / Series

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подписка Playstation Plus (PS Plus +) Украина
vip

5 р.

Подписка Playstation Plus (PS Plus +) Украина

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
AirPods 3 PREMIUM чип C76B + чехол в подарок

65.99 р.

AirPods 3 PREMIUM чип C76B + чехол в подарок

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Наушники Miru TWS

19 р.

Наушники Miru TWS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативная мощная колонка BT Speaker ZQS-8210 радио, караоке, цветомузыка

199 р.

Портативная мощная колонка BT Speaker ZQS-8210 радио, караоке, цветомузыка

Витебск

Доставка по Беларуси
AirPods PRO 2 ЛУЧШАЯ РЕПЛИКА PREMIUM+ (чип Airoha 1562F) С ГАРАНТИЕЙ и БЫСТРОЙ ДОСТАВКОЙ по РБ

139 р.

AirPods PRO 2 ЛУЧШАЯ РЕПЛИКА PREMIUM+ (чип Airoha 1562F) С ГАРАНТИЕЙ и БЫСТРОЙ ДОСТАВКОЙ по РБ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Колонки от музыкальных центров Philips

45 р.

Колонки от музыкальных центров Philips

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровая приставка Game Stick Lite 4К HDMI 10000 игр 2 беспроводных джойстика с Flash картой 64Gb

65 р.

Игровая приставка Game Stick Lite 4К HDMI 10000 игр 2 беспроводных джойстика с Flash картой 64Gb

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси

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