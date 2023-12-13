logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииЭлектроника
Фототехника и оптика
ФотоаппаратыОбъективыВспышки, лампыШтативыБинокли и телескопыАксессуары для фототехникиПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Электроника

Фототехника и оптика в Беларуси

Фотоаппарат canon EOS 5 MARK IV BODY
vip

3 799 р.

Фотоаппарат canon EOS 5 MARK IV BODY

Минск, Советский

фотовспышка ''Чайка''- б/у

50 р.

фотовспышка ''Чайка''- б/у

Минск, Октябрьский

badge-icon
Фотоаппарат Sony a5000

550 р.

Фотоаппарат Sony a5000

Гомельская, Рогачев

badge-icon
badge-icon
Объектив Canon 50/1.2

2 500 р.

Объектив Canon 50/1.2

Минск, Центральный

badge-icon
Canon mark3 5D

1 500 р.

Canon mark3 5D

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Фотоаппарат Zenit-E

170 р.

Фотоаппарат Zenit-E

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Фотообъектив Pentacon auto 135 mm f/ 2.8 MC

310 р.

Фотообъектив Pentacon auto 135 mm f/ 2.8 MC

Минск, Ленинский

badge-icon
Instax mini 9

250 р.

Instax mini 9

Минск, Первомайский

badge-icon
Canon 1100D с объективом EF-S 18-55mm + сумка

300 р.

Canon 1100D с объективом EF-S 18-55mm + сумка

Минск, Центральный

badge-icon
Камера

20 р.

Камера

Витебская, Верхнедвинск

badge-icon
badge-icon
Фотоаппарат СМЕНА СССР

15 р.

Фотоаппарат СМЕНА СССР

Брест

badge-icon
badge-icon
Объектив Canon EF 50mm f/1.8 II

285 р.

Объектив Canon EF 50mm f/1.8 II

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Фотоаппарат nikon z5

4 700 р.

Фотоаппарат nikon z5

Могилев

badge-icon
Пленочный фотоаппарат Вилия - Vilia

20 р.

Пленочный фотоаппарат Вилия - Vilia

Минск, Советский

badge-icon
Фотоаппарат Olympus E-PL1

120 р.

Фотоаппарат Olympus E-PL1

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Canon A3000 IS

30 р.

Canon A3000 IS

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Fujinon 33 mm 1.4 LM WR объектив

1 950 р.

Fujinon 33 mm 1.4 LM WR объектив

Брест

badge-icon
badge-icon
Объектив

650 р.

Объектив

Гродненская, Мосты

badge-icon
badge-icon
Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5

469 р.

Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5

Минск, Советский

Доставка
Фотоаппарат

20 р.

Фотоаппарат

Гомель

badge-icon
badge-icon
Стабилизатор 3-ех осевой для смартфона

150 р.

Стабилизатор 3-ех осевой для смартфона

Минская, Молодечно

badge-icon
Вспышка Godox TT600

229 р.

Вспышка Godox TT600

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Аксессуары для фототехники

35 р.

Аксессуары для фототехники

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Продам Fujifilm X-PRO1 + Fujinon 35 f2, 16 f2.8

1 400 р.

Продам Fujifilm X-PRO1 + Fujinon 35 f2, 16 f2.8

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Nikon D5100 + Nikkor 18-105 mm 1:3.5-5

500 р.

Nikon D5100 + Nikkor 18-105 mm 1:3.5-5

Могилевская, Осиповичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Батареи для Canon

20 р.

Батареи для Canon

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Фотоаппарат Sony RX100 (DSC-RX100)

850 р.

Фотоаппарат Sony RX100 (DSC-RX100)

Минская, Другие города

badge-icon
Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

65 р.

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Софтбокс

140 р.

Софтбокс

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Canon PowerShot SX240 HS в отличном состоянии

195 р.

Canon PowerShot SX240 HS в отличном состоянии

Минск, Первомайский

badge-icon
штатив

25 р.

штатив

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Пленка Kodak 100tmax 120 тип средний формат

40 р.

Пленка Kodak 100tmax 120 тип средний формат

Минск, Октябрьский

badge-icon
Виеосвет Yongnuo YN300 III

250 р.

Виеосвет Yongnuo YN300 III

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Фотоаппарат Canon PowerShot SX530 HS

222 р.

Фотоаппарат Canon PowerShot SX530 HS

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Аккумулятор Yongnuo NP-F570-B

60 р.

Аккумулятор Yongnuo NP-F570-B

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Виеосвет Yongnuo YN-300 Air II

220 р.

Виеосвет Yongnuo YN-300 Air II

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Sony nex 5d + 16-50

400 р.

Sony nex 5d + 16-50

Гродно

badge-icon
badge-icon
Вспышка Canon Speedlite 600EX-RT

1 000 р.

Вспышка Canon Speedlite 600EX-RT

Минск, Ленинский

badge-icon
КАРТЫ ПАМЯТИ SD / CompactFlash

Договорная

КАРТЫ ПАМЯТИ SD / CompactFlash

Минск, Московский

badge-icon
Canon EOS 5D Mark III Body

2 200 р.

Canon EOS 5D Mark III Body

Минск, Центральный

badge-icon
Фотоаппарат бу рабочий 30р восток

30 р.

Фотоаппарат бу рабочий 30р восток

Брест

badge-icon
badge-icon
Samsung Digimax 200

150 р.

Samsung Digimax 200

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Фотоаппарат Canon 800D + EF-S 24mm f/2.8 STM

1 800 р.

Фотоаппарат Canon 800D + EF-S 24mm f/2.8 STM

Гродно

Фотоаппарат

600 р.

Фотоаппарат

Минск, Фрунзенский

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

65 р.

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
штатив

25 р.

штатив

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Виеосвет Yongnuo YN300 III

250 р.

Виеосвет Yongnuo YN300 III

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Yongnuo NP-F570-B

60 р.

Аккумулятор Yongnuo NP-F570-B

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Виеосвет Yongnuo YN-300 Air II

220 р.

Виеосвет Yongnuo YN-300 Air II

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Сумка для фотоаппарата Case Logic SLDC-202-BLACK

Онлайн-заказ

55.26 р.

Сумка для фотоаппарата Case Logic SLDC-202-BLACK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол для фотокамеры Case Logic DCB-302K

Онлайн-заказ

39.78 р.

Чехол для фотокамеры Case Logic DCB-302K

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол Case Logic Era CECS101OBS

Онлайн-заказ

53 р.

Чехол Case Logic Era CECS101OBS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
АудиотехникаCDMP3-плеерыАкустика Hi-Fi и Hi-EndБеспроводные и портативные колонкиКабели и адаптерыМикрофоныМузыкальные центрыСделано в СССРРадиоприемникиРадиодеталиУсилители и ресиверыАксессуары для аудиоПрочее
НаушникиВнутриканальныеВкладышиНакладныеПолноразмерные
ТВ и видеотехникаТелевизорыВидео, DVD и Blu-ray плеерыВидеокамерыПроекторыСпутниковые ресиверыТВ-тюнерыАксессуары для ТВ и видеоПрочее
Фототехника и оптикаФотоаппаратыОбъективыВспышки, лампыШтативыБинокли и телескопыАксессуары для фототехникиПрочее
Игры и приставкиГеймпадыИгры для приставок, подписки, кодыПриставкиКомпьютерные игрыОчки VRРулиЗапчасти, аксессуарыПрочее
Безопасность и умный домВидеонаблюдениеДомофоны, вызывные панелиСистема умный домСигнализации и извещателиПрочее