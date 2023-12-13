Товары от Куфар Маркета
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Фототехника и оптика в Беларуси
3 799 р.
Фотоаппарат canon EOS 5 MARK IV BODY
Минск, Советский
50 р.
фотовспышка ''Чайка''- б/у
Минск, Октябрьский
550 р.
Фотоаппарат Sony a5000
Гомельская, Рогачев
2 500 р.
Объектив Canon 50/1.2
Минск, Центральный
1 500 р.
Canon mark3 5D
Минск, Центральный
170 р.
Фотоаппарат Zenit-E
Минск, Центральный
310 р.
Фотообъектив Pentacon auto 135 mm f/ 2.8 MC
Минск, Ленинский
250 р.
Instax mini 9
Минск, Первомайский
300 р.
Canon 1100D с объективом EF-S 18-55mm + сумка
Минск, Центральный
20 р.
Камера
Витебская, Верхнедвинск
15 р.
Фотоаппарат СМЕНА СССР
Брест
285 р.
Объектив Canon EF 50mm f/1.8 II
Минск, Первомайский
4 700 р.
Фотоаппарат nikon z5
Могилев
20 р.
Пленочный фотоаппарат Вилия - Vilia
Минск, Советский
120 р.
Фотоаппарат Olympus E-PL1
Минск, Советский
30 р.
Canon A3000 IS
Минск, Фрунзенский
1 950 р.
Fujinon 33 mm 1.4 LM WR объектив
Брест
650 р.
Объектив
Гродненская, Мосты
469 р.
Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5
Минск, Советский
20 р.
Фотоаппарат
Гомель
150 р.
Стабилизатор 3-ех осевой для смартфона
Минская, Молодечно
229 р.
Вспышка Godox TT600
Минск, Фрунзенский
35 р.
Аксессуары для фототехники
Минск, Фрунзенский
1 400 р.
Продам Fujifilm X-PRO1 + Fujinon 35 f2, 16 f2.8
Минск, Первомайский
500 р.
Nikon D5100 + Nikkor 18-105 mm 1:3.5-5
Могилевская, Осиповичи
20 р.
Батареи для Canon
Минск, Советский
850 р.
Фотоаппарат Sony RX100 (DSC-RX100)
Минская, Другие города
65 р.
Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок
Минск, Фрунзенский
140 р.
Софтбокс
Минск, Советский
195 р.
Canon PowerShot SX240 HS в отличном состоянии
Минск, Первомайский
25 р.
штатив
Минск, Московский
40 р.
Пленка Kodak 100tmax 120 тип средний формат
Минск, Октябрьский
250 р.
Виеосвет Yongnuo YN300 III
Минск, Московский
222 р.
Фотоаппарат Canon PowerShot SX530 HS
Могилевская, Бобруйск
60 р.
Аккумулятор Yongnuo NP-F570-B
Минск, Московский
220 р.
Виеосвет Yongnuo YN-300 Air II
Минск, Московский
400 р.
Sony nex 5d + 16-50
Гродно
1 000 р.
Вспышка Canon Speedlite 600EX-RT
Минск, Ленинский
Договорная
КАРТЫ ПАМЯТИ SD / CompactFlash
Минск, Московский
2 200 р.
Canon EOS 5D Mark III Body
Минск, Центральный
30 р.
Фотоаппарат бу рабочий 30р восток
Брест
150 р.
Samsung Digimax 200
Минск, Московский
1 800 р.
Фотоаппарат Canon 800D + EF-S 24mm f/2.8 STM
Гродно
600 р.
Фотоаппарат
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
65 р.
Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок
Минск, Фрунзенский
25 р.
штатив
Минск, Московский
250 р.
Виеосвет Yongnuo YN300 III
Минск, Московский
60 р.
Аккумулятор Yongnuo NP-F570-B
Минск, Московский
220 р.
Виеосвет Yongnuo YN-300 Air II
Минск, Московский
Онлайн-заказ
55.26 р.
Сумка для фотоаппарата Case Logic SLDC-202-BLACK
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
39.78 р.
Чехол для фотокамеры Case Logic DCB-302K
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
53 р.
Чехол Case Logic Era CECS101OBS
Минск, Центральный