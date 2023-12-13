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Новые товары с доставкой в Беларуси

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Вольер ВЛ2 4х1м
vip

2 930 р.

Вольер ВЛ2 4х1м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вольер ВЛ1 3х2м
vip

3 620 р.

Вольер ВЛ1 3х2м

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сиба-ину. питомн щенки элитные.

1 750 р.

Сиба-ину. питомн щенки элитные.

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Закупаем лошадей и жеребят

Договорная

Закупаем лошадей и жеребят

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Булли - предварительная бронь

3 425.60 р.

Булли - предварительная бронь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комкующийся наполнитель Чудо Кот суперкомок

5.47 р.

Комкующийся наполнитель Чудо Кот суперкомок

Гомель

Доставка по Беларуси
Бигль малыши из питомника

900 р.

Бигль малыши из питомника

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Пропиленгликоль пищевой - жидкий, очистка 99,8%. Бочка по 215 кг.

5.90 р.

Пропиленгликоль пищевой - жидкий, очистка 99,8%. Бочка по 215 кг.

Минская, Столбцы

Доставка по Беларуси
Известь гидратная (гашеная) мешки 25 кг

0.48 р.

Известь гидратная (гашеная) мешки 25 кг

Гомель

Доставка по Беларуси
Дрожжи кормовые ТУ (40 кг, РФ,протеин не менее 46%)

0.44 р.

Дрожжи кормовые ТУ (40 кг, РФ,протеин не менее 46%)

Гомель

Доставка по Беларуси
Дрожжи ГОСТ, не менее 46% протеин .

0.95 р.

Дрожжи ГОСТ, не менее 46% протеин .

Минская, Столбцы

Доставка по Беларуси
Премикс ПКР-2 для телят в возрастом 76 - 400 дней

1.04 р.

Премикс ПКР-2 для телят в возрастом 76 - 400 дней

Минская, Столбцы

Доставка по Беларуси
Премикс П60-3 для высокопродуктивных коров с витамином А мешки 25 кг РБ

1.25 р.

Премикс П60-3 для высокопродуктивных коров с витамином А мешки 25 кг РБ

Минская, Столбцы

Доставка по Беларуси
Премикс П60-1 для дойных коров с витамином А мешки 25 кг РБ

1.05 р.

Премикс П60-1 для дойных коров с витамином А мешки 25 кг РБ

Минская, Столбцы

Доставка по Беларуси
Корзина-переноска Dogman для собаки и кота, кошки

28.52 р.

Корзина-переноска Dogman для собаки и кота, кошки

Гомель

Доставка по Беларуси
Сиба-ину щенки из питомника.

1 800 р.

Сиба-ину щенки из питомника.

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Кормушка автоматическая для кошек и собак , белая

12.50 р.

Кормушка автоматическая для кошек и собак , белая

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Красивые , породистые ,здоровые щенки сиба

2 100 р.

Красивые , породистые ,здоровые щенки сиба

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шиба-ину. разного возраста окраса.Питомник Сиба.

1 800 р.

Шиба-ину. разного возраста окраса.Питомник Сиба.

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Лоток, туалет для кошек, котов и собак ''DOGMAN''

9.58 р.

Лоток, туалет для кошек, котов и собак ''DOGMAN''

Гомель

Доставка по Беларуси
Пуходёр для собак без капелек

13 р.

Пуходёр для собак без капелек

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Дом для кошек с когтеточкой 3 уровня

70 р.

Дом для кошек с когтеточкой 3 уровня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аквариумные рыбки. Большой выбор в одном месте.

Договорная

Аквариумные рыбки. Большой выбор в одном месте.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Аквариумные рыбки ОПТ, большой выбор.

Договорная

Аквариумные рыбки ОПТ, большой выбор.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Лежанка для собак и кошек ''Ватрушка с одеялом''

33.34 р.

Лежанка для собак и кошек ''Ватрушка с одеялом''

Гомель

Доставка по Беларуси
Вольер ВЛ1 3х2м
vip

3 620 р.

Вольер ВЛ1 3х2м

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Керамическая машинка для груминга (стрижки животных) Gemei GM-634

Онлайн-заказ

71 р.
53 р.-25%

Керамическая машинка для груминга (стрижки животных) Gemei GM-634

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Поводок для собак с поилкой 5 в 1 Essentials all-in-one Красный

Онлайн-заказ

49.90 р.

Поводок для собак с поилкой 5 в 1 Essentials all-in-one Красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор игрушек для животных Счастливый кот 4 в 1 (с погремушкой и кошачьей мятой). SET3

Онлайн-заказ

30 р.

Набор игрушек для животных Счастливый кот 4 в 1 (с погремушкой и кошачьей мятой). SET3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроподогреватель / коврик / грелка ''ТеплоМакс'' для молодняка птицы 50х25 см

Онлайн-заказ

45.50 р.

Электроподогреватель / коврик / грелка ''ТеплоМакс'' для молодняка птицы 50х25 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для вычесывания шерсти животных, чесалка - пуходерка самоочищающаяся Голубая

Онлайн-заказ

24 р.

Щетка для вычесывания шерсти животных, чесалка - пуходерка самоочищающаяся Голубая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Когтеточка 100 см

29 р.

Когтеточка 100 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сиба-ину

Договорная

Сиба-ину

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Миска для животных двойная

3.10 р.

Миска для животных двойная

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
SPA расческа для кошек и собак Pet cleaning hair removal comb 3 в 1 (чистка, расческа, массаж) / Скр

Онлайн-заказ

22 р.

SPA расческа для кошек и собак Pet cleaning hair removal comb 3 в 1 (чистка, расческа, массаж) / Скр

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Поводок для собак с поилкой 5 в 1 Essentials all-in-one Красный

Онлайн-заказ

49.90 р.

Поводок для собак с поилкой 5 в 1 Essentials all-in-one Красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Расческа для вычесывания кошек и собак T9 Pet Needle Comb Пуходерка

Онлайн-заказ

32 р.

Расческа для вычесывания кошек и собак T9 Pet Needle Comb Пуходерка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для вычесывания шерсти животных, чесалка - пуходерка самоочищающаяся Розовая

Онлайн-заказ

24 р.

Щетка для вычесывания шерсти животных, чесалка - пуходерка самоочищающаяся Розовая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сумка - переноска для домашних животных с лежанкой 43х25х28 см, до 7 кг (2 кармана для лакомств,

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68 р.

Сумка - переноска для домашних животных с лежанкой 43х25х28 см, до 7 кг (2 кармана для лакомств,

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Поводок для собак с поилкой 5 в 1 Essentials all-in-one Синий

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49.90 р.

Поводок для собак с поилкой 5 в 1 Essentials all-in-one Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Светящийся ошейник для собак (3 режима, зарядка USB) Желтый (Yellow), размер М

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27.30 р.
21 р.-23%

Светящийся ошейник для собак (3 режима, зарядка USB) Желтый (Yellow), размер М

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Древесный наполнитель Чудо Кот Стандарт

3.07 р.

Древесный наполнитель Чудо Кот Стандарт

Гомель

Доставка по Беларуси
Коврик от стресса и переедания для Собак и Кошек

24.50 р.

Коврик от стресса и переедания для Собак и Кошек

Брест

Доставка по Беларуси
Удочка-дразнилка+10 насадок

25 р.

Удочка-дразнилка+10 насадок

Брест

Доставка по Беларуси
Ошейники светоотражающие для кошек и маленьких собак

5 р.

Ошейники светоотражающие для кошек и маленьких собак

Брест

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