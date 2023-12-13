Товары от Куфар Маркета
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3 620 р.
Вольер ВЛ1 3х2м
Минск, Ленинский
2 930 р.
Вольер ВЛ2 4х1м
Минск, Центральный
0.60 р.
Пшеница
Брестская, Береза
0.70 р.
Мука зерносмесь ''Премиум''
Брестская, Ивацевичи
0.55 р.
Зерно тритикале
Брестская, Ивацевичи
5.47 р.
Комкующийся наполнитель Чудо Кот суперкомок
Гомель
5.90 р.
Пропиленгликоль пищевой - жидкий, очистка 99,8%. Бочка по 215 кг.
Минская, Столбцы
0.48 р.
Известь гидратная (гашеная) мешки 25 кг
Гомель
0.44 р.
Дрожжи кормовые ТУ (40 кг, РФ,протеин не менее 46%)
Гомель
0.95 р.
Дрожжи ГОСТ, не менее 46% протеин .
Минская, Столбцы
1.04 р.
Премикс ПКР-2 для телят в возрастом 76 - 400 дней
Минская, Столбцы
1.25 р.
Премикс П60-3 для высокопродуктивных коров с витамином А мешки 25 кг РБ
Минская, Столбцы
1.05 р.
Премикс П60-1 для дойных коров с витамином А мешки 25 кг РБ
Минская, Столбцы
28.52 р.
Корзина-переноска Dogman для собаки и кота, кошки
Гомель
12.50 р.
Кормушка автоматическая для кошек и собак , белая
Минск, Ленинский
9.58 р.
Лоток, туалет для кошек, котов и собак ''DOGMAN''
Гомель
13 р.
Пуходёр для собак без капелек
Гомельская, Мозырь
70 р.
Дом для кошек с когтеточкой 3 уровня
Минск, Центральный
33.34 р.
Лежанка для собак и кошек ''Ватрушка с одеялом''
Гомель
3 620 р.
Вольер ВЛ1 3х2м
Минск, Ленинский
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Керамическая машинка для груминга (стрижки животных) Gemei GM-634
Минск, Центральный
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49.90 р.
Поводок для собак с поилкой 5 в 1 Essentials all-in-one Красный
Минск, Центральный
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30 р.
Набор игрушек для животных Счастливый кот 4 в 1 (с погремушкой и кошачьей мятой). SET3
Минск, Центральный
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45.50 р.
Электроподогреватель / коврик / грелка ''ТеплоМакс'' для молодняка птицы 50х25 см
Минск, Центральный
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24 р.
Щетка для вычесывания шерсти животных, чесалка - пуходерка самоочищающаяся Голубая
Минск, Центральный
29 р.
Когтеточка 100 см
Минск, Центральный
3.10 р.
Миска для животных двойная
Гомельская, Мозырь
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22 р.
SPA расческа для кошек и собак Pet cleaning hair removal comb 3 в 1 (чистка, расческа, массаж) / Скр
Минск, Центральный
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49.90 р.
Поводок для собак с поилкой 5 в 1 Essentials all-in-one Красный
Минск, Центральный
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32 р.
Расческа для вычесывания кошек и собак T9 Pet Needle Comb Пуходерка
Минск, Центральный
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24 р.
Щетка для вычесывания шерсти животных, чесалка - пуходерка самоочищающаяся Розовая
Минск, Центральный
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68 р.
Сумка - переноска для домашних животных с лежанкой 43х25х28 см, до 7 кг (2 кармана для лакомств,
Минск, Центральный
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49.90 р.
Поводок для собак с поилкой 5 в 1 Essentials all-in-one Синий
Минск, Центральный
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Светящийся ошейник для собак (3 режима, зарядка USB) Желтый (Yellow), размер М
Минск, Центральный
3.07 р.
Древесный наполнитель Чудо Кот Стандарт
Гомель
24.50 р.
Коврик от стресса и переедания для Собак и Кошек
Брест
25 р.
Удочка-дразнилка+10 насадок
Брест
5 р.
Ошейники светоотражающие для кошек и маленьких собак
Брест
2 930 р.
Вольер ВЛ2 4х1м
Минск, Центральный
33 р.
Комбикорм куриный
Гомельская, Мозырь
27 р.
Лежанка для собак, кошек ''Ватрушка'' разные цвета
Гомель
48 р.
Машинка для стрижки животных ZOWAEL RFC-280A
Витебск
3.75 р.
Совок для кошачьего туалета
Гомельская, Мозырь
345 р.
Инкубатор Несушка 63 ВГ( 77 яиц)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Фелуцен-лизунец
Гомельская, Мозырь