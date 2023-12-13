Товары от Куфар Маркета
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Жесткие диски HDD в Беларуси
500 р.
Продам новые серверные HDD WD 12TB и 18TB
Минск, Заводской
5 р.
Жёсткие диски, все три по 80 гб
Минск, Ленинский
35 р.
Жёсткий диск 500гб. Hdd 500gb.
Могилевская, Белыничи
Договорная
Продам HDD 3 TB
Минск, Первомайский
30 р.
Винчестер
Минская, Логойск
40 р.
Жёсткий диск
Могилевская, Чаусы
780 р.
Жесткий диск HDD WD Gold 8TB WD8004FRYZ
Минск, Октябрьский
40 р.
Винчестер Seagate 320гб.для ноутбука
Гомель
40 р.
Жесткий диск WD
Минск, Советский
Договорная
Жёсткий диск
Минск, Фрунзенский
19.90 р.
Деталь компьютера HDD
Минск, Фрунзенский
110 р.
HDD Seagate barracuda 2tb
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
SSD Kingston DC500M 3.84TB
Минск, Московский
420 р.
Удалено
Минск, Центральный
40 р.
Диск 2.5'' 500gb для ноутбука.
Могилев
110 р.
Жесткий диск HDD 3Tb Seagate Barracuda ST3000DM001
Брестская, Кобрин
30 р.
Жесткие диски для ноутбуков 250Gb/320Gb/500Gb
Брестская, Барановичи
35 р.
HDD для ноутбука 500 Гб
Витебская, Новополоцк
35 р.
HDD для ноутбука 500 Гб
Витебская, Новополоцк
10 р.
Жёсткий диск на 160 Гб
Минская, Молодечно
30 р.
Диск HDD 2.5'' HGST (Hitachi) 500 ГБ
Брест
170 р.
Новый Жёсткий HDD Hitachi 3Tb 3000Gb диск
Гродно
Договорная
Жёсткий диск
Гомельская, Ельск
150 р.
Жёсткий диск BarraCuda 2TB
Минск, Московский
40 р.
2 жёстких диска
Гомельская, Хойники
20 р.
Жесткий диск для ноутбука на 120 Гб/250/350/500Гб/750Гб
Витебск
80 р.
Жесткий диск Seagate 1TB 3,5 дюйма для ПК в идеале
Витебск
65 р.
Жесткий диск для ноутбука на 1000 Гб(1Тб). В идеале. Гарантия
Витебск
70 р.
Жесткий диск для ноутбука на 1000 Гб(1Тб). 7200 об/мин. В идеале. Гарантия
Витебск
540 р.
Жесткий диск 8TB Seagate SkyHawk ST8000VX010
Гродненская, Слоним
Онлайн-заказ
952.37 р.
Жесткие диски Seagate Exos X18 16TB ST16000NM000J
Минск, Центральный
20 р.
Винчестер
Гомель
720 р.
Жесткий диск Western Digital 8ТВ WD82PURZ
Минск, Партизанский
40 р.
HDD WD Blue 500 Gb
Минск, Заводской
65 р.
HDD 1 Tb жёсткий диск винчестер отл соcт
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
99.38 р.
SSD Kingston A400 240GB SA400S37/240G
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
214.71 р.
SSD Verbatim Vi3000 1TB 49375
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
88.02 р.
SSD Verbatim Vi3000 256GB 49373
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
292.69 р.
SSD Samsung 870 Evo 500GB MZ-77E500BW
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.82 р.
SSD Verbatim Vi550 S3 512GB 49352
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
214.93 р.
SSD Verbatim Vi560 1TB 49364
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
135.41 р.
SSD Verbatim Vi3000 512GB 49374
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
134.52 р.
SSD Crucial BX500 240GB CT240BX500SSD1
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
952.37 р.
Жесткие диски Seagate Exos X18 16TB ST16000NM000J
Минск, Центральный
65 р.
HDD 1 Tb жёсткий диск винчестер отл соcт
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
99.38 р.
SSD Kingston A400 240GB SA400S37/240G
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
214.71 р.
SSD Verbatim Vi3000 1TB 49375
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
88.02 р.
SSD Verbatim Vi3000 256GB 49373
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
292.69 р.
SSD Samsung 870 Evo 500GB MZ-77E500BW
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.82 р.
SSD Verbatim Vi550 S3 512GB 49352
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
214.93 р.
SSD Verbatim Vi560 1TB 49364
Минск, Центральный