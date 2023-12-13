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Компьютерная техникаКомплектующие

Жесткие диски HDD в Беларуси

Продам новые серверные HDD WD 12TB и 18TB
vip

500 р.

Продам новые серверные HDD WD 12TB и 18TB

Минск, Заводской

Жёсткие диски, все три по 80 гб

5 р.

Жёсткие диски, все три по 80 гб

Минск, Ленинский

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Жёсткий диск 500гб. Hdd 500gb.

35 р.

Жёсткий диск 500гб. Hdd 500gb.

Могилевская, Белыничи

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Продам HDD 3 TB

Договорная

Продам HDD 3 TB

Минск, Первомайский

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Винчестер

30 р.

Винчестер

Минская, Логойск

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Жёсткий диск

40 р.

Жёсткий диск

Могилевская, Чаусы

Жесткий диск HDD WD Gold 8TB WD8004FRYZ

780 р.

Жесткий диск HDD WD Gold 8TB WD8004FRYZ

Минск, Октябрьский

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Винчестер Seagate 320гб.для ноутбука

40 р.

Винчестер Seagate 320гб.для ноутбука

Гомель

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Жесткий диск WD

40 р.

Жесткий диск WD

Минск, Советский

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Жёсткий диск

Договорная

Жёсткий диск

Минск, Фрунзенский

Деталь компьютера HDD

19.90 р.

Деталь компьютера HDD

Минск, Фрунзенский

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HDD Seagate barracuda 2tb

110 р.

HDD Seagate barracuda 2tb

Минск, Фрунзенский

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SSD Kingston DC500M 3.84TB

1 000 р.

SSD Kingston DC500M 3.84TB

Минск, Московский

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420 р.

Удалено

Минск, Центральный

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Диск 2.5'' 500gb для ноутбука.

40 р.

Диск 2.5'' 500gb для ноутбука.

Могилев

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Жесткий диск HDD 3Tb Seagate Barracuda ST3000DM001

110 р.

Жесткий диск HDD 3Tb Seagate Barracuda ST3000DM001

Брестская, Кобрин

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Жесткие диски для ноутбуков 250Gb/320Gb/500Gb

30 р.

Жесткие диски для ноутбуков 250Gb/320Gb/500Gb

Брестская, Барановичи

HDD для ноутбука 500 Гб

35 р.

HDD для ноутбука 500 Гб

Витебская, Новополоцк

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HDD для ноутбука 500 Гб

35 р.

HDD для ноутбука 500 Гб

Витебская, Новополоцк

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Жёсткий диск на 160 Гб

10 р.

Жёсткий диск на 160 Гб

Минская, Молодечно

Диск HDD 2.5'' HGST (Hitachi) 500 ГБ

30 р.

Диск HDD 2.5'' HGST (Hitachi) 500 ГБ

Брест

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Новый Жёсткий HDD Hitachi 3Tb 3000Gb диск

170 р.

Новый Жёсткий HDD Hitachi 3Tb 3000Gb диск

Гродно

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Жёсткий диск

Договорная

Жёсткий диск

Гомельская, Ельск

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Жёсткий диск BarraCuda 2TB

150 р.

Жёсткий диск BarraCuda 2TB

Минск, Московский

2 жёстких диска

40 р.

2 жёстких диска

Гомельская, Хойники

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Жесткий диск для ноутбука на 120 Гб/250/350/500Гб/750Гб

20 р.

Жесткий диск для ноутбука на 120 Гб/250/350/500Гб/750Гб

Витебск

Жесткий диск Seagate 1TB 3,5 дюйма для ПК в идеале

80 р.

Жесткий диск Seagate 1TB 3,5 дюйма для ПК в идеале

Витебск

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Жесткий диск для ноутбука на 1000 Гб(1Тб). В идеале. Гарантия

65 р.

Жесткий диск для ноутбука на 1000 Гб(1Тб). В идеале. Гарантия

Витебск

Жесткий диск для ноутбука на 1000 Гб(1Тб). 7200 об/мин. В идеале. Гарантия

70 р.

Жесткий диск для ноутбука на 1000 Гб(1Тб). 7200 об/мин. В идеале. Гарантия

Витебск

Жесткий диск 8TB Seagate SkyHawk ST8000VX010

540 р.

Жесткий диск 8TB Seagate SkyHawk ST8000VX010

Гродненская, Слоним

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Жесткие диски Seagate Exos X18 16TB ST16000NM000J

Онлайн-заказ

952.37 р.

Жесткие диски Seagate Exos X18 16TB ST16000NM000J

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Винчестер

20 р.

Винчестер

Гомель

Жесткий диск Western Digital 8ТВ WD82PURZ

720 р.

Жесткий диск Western Digital 8ТВ WD82PURZ

Минск, Партизанский

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HDD WD Blue 500 Gb

40 р.

HDD WD Blue 500 Gb

Минск, Заводской

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HDD 1 Tb жёсткий диск винчестер отл соcт

65 р.

HDD 1 Tb жёсткий диск винчестер отл соcт

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
SSD Kingston A400 240GB SA400S37/240G

Онлайн-заказ

99.38 р.

SSD Kingston A400 240GB SA400S37/240G

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
SSD Verbatim Vi3000 1TB 49375

Онлайн-заказ

214.71 р.

SSD Verbatim Vi3000 1TB 49375

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
SSD Verbatim Vi3000 256GB 49373

Онлайн-заказ

88.02 р.

SSD Verbatim Vi3000 256GB 49373

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
SSD Samsung 870 Evo 500GB MZ-77E500BW

Онлайн-заказ

292.69 р.

SSD Samsung 870 Evo 500GB MZ-77E500BW

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
SSD Verbatim Vi550 S3 512GB 49352

Онлайн-заказ

120.82 р.

SSD Verbatim Vi550 S3 512GB 49352

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
SSD Verbatim Vi560 1TB 49364

Онлайн-заказ

214.93 р.

SSD Verbatim Vi560 1TB 49364

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
SSD Verbatim Vi3000 512GB 49374

Онлайн-заказ

135.41 р.

SSD Verbatim Vi3000 512GB 49374

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
SSD Crucial BX500 240GB CT240BX500SSD1

Онлайн-заказ

134.52 р.

SSD Crucial BX500 240GB CT240BX500SSD1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Жесткие диски Seagate Exos X18 16TB ST16000NM000J

Онлайн-заказ

952.37 р.

Жесткие диски Seagate Exos X18 16TB ST16000NM000J

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
HDD 1 Tb жёсткий диск винчестер отл соcт

65 р.

HDD 1 Tb жёсткий диск винчестер отл соcт

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
SSD Kingston A400 240GB SA400S37/240G

Онлайн-заказ

99.38 р.

SSD Kingston A400 240GB SA400S37/240G

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
SSD Verbatim Vi3000 1TB 49375

Онлайн-заказ

214.71 р.

SSD Verbatim Vi3000 1TB 49375

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
SSD Verbatim Vi3000 256GB 49373

Онлайн-заказ

88.02 р.

SSD Verbatim Vi3000 256GB 49373

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
SSD Samsung 870 Evo 500GB MZ-77E500BW

Онлайн-заказ

292.69 р.

SSD Samsung 870 Evo 500GB MZ-77E500BW

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
SSD Verbatim Vi550 S3 512GB 49352

Онлайн-заказ

120.82 р.

SSD Verbatim Vi550 S3 512GB 49352

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
SSD Verbatim Vi560 1TB 49364

Онлайн-заказ

214.93 р.

SSD Verbatim Vi560 1TB 49364

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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