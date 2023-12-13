Товары от Куфар Маркета
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Железобетонные изделия в Беларуси
30 р.
Плиты дорожные б/у в Аренду
Минск, Октябрьский
540 р.
Плиты аэродромные б/у ПАГ-14 6х2 метра
Минск, Октябрьский
600 р.
Трубы асбестовые 300. Длина 4500.
Минская, Солигорск
550 р.
Плита перекрытия ПТМ72.12.22-8,0 S800-2a
Гродно
100 р.
Плита перекрытия ПТМ
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Стеновые панели
Брестская, Кобрин
12 р.
Тротуарная плитка ''Круг Краковский
Могилев
540 р.
Плиты аэродромные б/у ПАГ-14 6х2 метра
Минск, Октябрьский
9.50 р.
Клей для плитки Люкс 25 кг , доставка, подъём
Брестская, Барановичи
Договорная
Плиты перекрытия
Минск, Центральный
130 р.
Кольца Канализационные Крышки Дно Перекрытие ЖБИ
Могилев
Договорная
Плитка тротуарная
Брест
22 р.
Плита OSB (ОСП)
Гродно
37 р.
ФБС блок фундамента
Минск, Заводской
100 р.
Плиты перекрытия
Гродненская, Лида
Договорная
Продажа Ж/Б Колец для канализации
Могилевская, Кричев
50 р.
Кольца колодца и канализации доставка.(1м,1.5м,2м)
Минск, Заводской
12 р.
Клей Ceresit CT 82, люкс плюс кс1 для утеплителя
Минск, Октябрьский
5.50 р.
Камни бортовые бетонные.Борт дорожный БР-100.30.15
Минск, Октябрьский
40 р.
ЖБ кольца для канализации доставка и монтаж.
Минск, Заводской
30 р.
Трубы железные
Гродненская, Лида
99 р.
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ВСЕ РАЗМЕРЫ
Гомель
300 р.
Плиты перекрытия пустотные
Брест
100 р.
Труба железная
Минская, Борисов
3.30 р.
Керамзитобетонный блок ''ТермоКомфорт'' 120мм
Минск, Партизанский
Договорная
Кольца железобетонные
Могилев
60 р.
Продам все размеры фбс дёшево
Минск, Первомайский
Договорная
Железобетонные кольца, крышки,днище
Гродненская, Сморгонь
90 р.
Свая бетонная 200х200х3000 мм, арматура 8мм
Минская, Смолевичи
105 р.
Купить бетон с доставкой, подача минибетононасосом до 150м
Минск, Ленинский
1 р.
Блок фундаментный эстакада
Могилевская, Бобруйск
350 р.
Плита перекрытия пустотная. ПТМ. Размеры разные
Могилев
Договорная
Плита перекрытия многопустотная
Брест
Договорная
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 2ПТМ, 2П ''БЕСПЕТЕЛЬНЫЕ'' ДЛ.2.4-9.0М
Минск, Октябрьский
Договорная
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ В РАЗМЕР. ПТМ, ПК, 2ПТМ, 2П
Минск, Октябрьский
Договорная
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПТМ И ПК ''С ПЕТЛЯМИ'' ДЛ. 2.4-7.2М
Минск, Октябрьский
Договорная
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛ. 9.0-13.5М
Минск, Октябрьский
140 р.
Бетонные кольца (1, 5 метра в диаметре)
Могилевская, Бобруйск
60 р.
Блоки ФБС-Доставка
Минск, Заводской
132 р.
Плита перекрытия колодца ЖБИ
Гродно
29 р.
Кольцо опорное ЖБИ
Гродно
83 р.
Блок фундаментный ФБС
Гродно
68 р.
Бетонные кольца ЖБИ
Гродно
140 р.
Плита днища колодца ЖБИ
Гродно
Договорная
Перемычки железобетонные
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
Договорная
Плиты перекрытия
Минск, Центральный
37 р.
ФБС блок фундамента
Минск, Заводской
12 р.
Клей Ceresit CT 82, люкс плюс кс1 для утеплителя
Минск, Октябрьский
5.50 р.
Камни бортовые бетонные.Борт дорожный БР-100.30.15
Минск, Октябрьский
99 р.
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ВСЕ РАЗМЕРЫ
Гомель
Договорная
Кольца железобетонные
Могилев
Договорная
Железобетонные кольца, крышки,днище
Гродненская, Сморгонь
90 р.
Свая бетонная 200х200х3000 мм, арматура 8мм
Минская, Смолевичи