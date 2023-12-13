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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Железобетонные изделия в Беларуси

Плиты дорожные б/у в Аренду
vip

30 р.

Плиты дорожные б/у в Аренду

Минск, Октябрьский

Доставка
Рассрочка
Плиты аэродромные б/у ПАГ-14 6х2 метра
vip

540 р.

Плиты аэродромные б/у ПАГ-14 6х2 метра

Минск, Октябрьский

Доставка
Трубы асбестовые 300. Длина 4500.

600 р.

Трубы асбестовые 300. Длина 4500.

Минская, Солигорск

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Плита перекрытия ПТМ72.12.22-8,0 S800-2a

550 р.

Плита перекрытия ПТМ72.12.22-8,0 S800-2a

Гродно

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Плита перекрытия ПТМ

100 р.

Плита перекрытия ПТМ

Могилевская, Бобруйск

Стеновые панели

Договорная

Стеновые панели

Брестская, Кобрин

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Тротуарная плитка ''Круг Краковский

12 р.

Тротуарная плитка ''Круг Краковский

Могилев

Плиты аэродромные б/у ПАГ-14 6х2 метра
vip

540 р.

Плиты аэродромные б/у ПАГ-14 6х2 метра

Минск, Октябрьский

Доставка
Клей для плитки Люкс 25 кг , доставка, подъём

9.50 р.

Клей для плитки Люкс 25 кг , доставка, подъём

Брестская, Барановичи

Плиты перекрытия

Договорная

Плиты перекрытия

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кольца Канализационные Крышки Дно Перекрытие ЖБИ

130 р.

Кольца Канализационные Крышки Дно Перекрытие ЖБИ

Могилев

Доставка
Плитка тротуарная

Договорная

Плитка тротуарная

Брест

Плита OSB (ОСП)

22 р.

Плита OSB (ОСП)

Гродно

ФБС блок фундамента

37 р.

ФБС блок фундамента

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Плиты перекрытия

100 р.

Плиты перекрытия

Гродненская, Лида

Продажа Ж/Б Колец для канализации

Договорная

Продажа Ж/Б Колец для канализации

Могилевская, Кричев

Доставка
Кольца колодца и канализации доставка.(1м,1.5м,2м)

50 р.

Кольца колодца и канализации доставка.(1м,1.5м,2м)

Минск, Заводской

Клей Ceresit CT 82, люкс плюс кс1 для утеплителя

12 р.

Клей Ceresit CT 82, люкс плюс кс1 для утеплителя

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Камни бортовые бетонные.Борт дорожный БР-100.30.15

5.50 р.

Камни бортовые бетонные.Борт дорожный БР-100.30.15

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ЖБ кольца для канализации доставка и монтаж.

40 р.

ЖБ кольца для канализации доставка и монтаж.

Минск, Заводской

Доставка
Трубы железные

30 р.

Трубы железные

Гродненская, Лида

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ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ВСЕ РАЗМЕРЫ

99 р.

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ВСЕ РАЗМЕРЫ

Гомель

Доставка по Беларуси
Плиты перекрытия пустотные

300 р.

Плиты перекрытия пустотные

Брест

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Труба железная

100 р.

Труба железная

Минская, Борисов

Керамзитобетонный блок ''ТермоКомфорт'' 120мм

3.30 р.

Керамзитобетонный блок ''ТермоКомфорт'' 120мм

Минск, Партизанский

Доставка
Кольца железобетонные

Договорная

Кольца железобетонные

Могилев

Доставка по Беларуси
Продам все размеры фбс дёшево

60 р.

Продам все размеры фбс дёшево

Минск, Первомайский

Железобетонные кольца, крышки,днище

Договорная

Железобетонные кольца, крышки,днище

Гродненская, Сморгонь

Доставка по Беларуси
Свая бетонная 200х200х3000 мм, арматура 8мм

90 р.

Свая бетонная 200х200х3000 мм, арматура 8мм

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Купить бетон с доставкой, подача минибетононасосом до 150м

105 р.

Купить бетон с доставкой, подача минибетононасосом до 150м

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Блок фундаментный эстакада

1 р.

Блок фундаментный эстакада

Могилевская, Бобруйск

Плита перекрытия пустотная. ПТМ. Размеры разные

350 р.

Плита перекрытия пустотная. ПТМ. Размеры разные

Могилев

Доставка по Беларуси
Плита перекрытия многопустотная

Договорная

Плита перекрытия многопустотная

Брест

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 2ПТМ, 2П ''БЕСПЕТЕЛЬНЫЕ'' ДЛ.2.4-9.0М

Договорная

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 2ПТМ, 2П ''БЕСПЕТЕЛЬНЫЕ'' ДЛ.2.4-9.0М

Минск, Октябрьский

Доставка
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ В РАЗМЕР. ПТМ, ПК, 2ПТМ, 2П

Договорная

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ В РАЗМЕР. ПТМ, ПК, 2ПТМ, 2П

Минск, Октябрьский

Доставка
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПТМ И ПК ''С ПЕТЛЯМИ'' ДЛ. 2.4-7.2М

Договорная

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПТМ И ПК ''С ПЕТЛЯМИ'' ДЛ. 2.4-7.2М

Минск, Октябрьский

Доставка
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛ. 9.0-13.5М

Договорная

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛ. 9.0-13.5М

Минск, Октябрьский

Доставка
Бетонные кольца (1, 5 метра в диаметре)

140 р.

Бетонные кольца (1, 5 метра в диаметре)

Могилевская, Бобруйск

Блоки ФБС-Доставка

60 р.

Блоки ФБС-Доставка

Минск, Заводской

Доставка
Плита перекрытия колодца ЖБИ

132 р.

Плита перекрытия колодца ЖБИ

Гродно

Кольцо опорное ЖБИ

29 р.

Кольцо опорное ЖБИ

Гродно

Блок фундаментный ФБС

83 р.

Блок фундаментный ФБС

Гродно

Бетонные кольца ЖБИ

68 р.

Бетонные кольца ЖБИ

Гродно

Плита днища колодца ЖБИ

140 р.

Плита днища колодца ЖБИ

Гродно

Перемычки железобетонные

Договорная

Перемычки железобетонные

Гомель

Товары с доставкой от магазинов

Плиты перекрытия

Договорная

Плиты перекрытия

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ФБС блок фундамента

37 р.

ФБС блок фундамента

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Клей Ceresit CT 82, люкс плюс кс1 для утеплителя

12 р.

Клей Ceresit CT 82, люкс плюс кс1 для утеплителя

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Камни бортовые бетонные.Борт дорожный БР-100.30.15

5.50 р.

Камни бортовые бетонные.Борт дорожный БР-100.30.15

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ВСЕ РАЗМЕРЫ

99 р.

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ВСЕ РАЗМЕРЫ

Гомель

Доставка по Беларуси
Кольца железобетонные

Договорная

Кольца железобетонные

Могилев

Доставка по Беларуси
Железобетонные кольца, крышки,днище

Договорная

Железобетонные кольца, крышки,днище

Гродненская, Сморгонь

Доставка по Беларуси
Свая бетонная 200х200х3000 мм, арматура 8мм

90 р.

Свая бетонная 200х200х3000 мм, арматура 8мм

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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