Товары от Куфар Маркета
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Зарядные устройства для телефонов в Беларуси
34.99 р.
Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка
Минск, Фрунзенский
65 р.
Беспроводная зарядка для смартфона SATECHI
Гродненская, Лида
25 р.
Быстрая зарядка Apple 20W (блок + кабель)
Гродно
35 р.
Беспроводной повербанк от Iphone
Минск, Фрунзенский
10 р.
Комплект Magsafe Lightning ЗУ кубик Apple (Премиум
Минск, Заводской
15 р.
Зарядное устройство Зарядка Блок питания Android: Xiaomi Samsung 25W 33W 45W 67W 120W
Минск, Советский
30 р.
Кубик Apple 20W 20 Ватт Кабель Lightning USB C
Минск, Центральный
30 р.
Блок 20w usb-c быстрая зарядка iPhone
Минск, Московский
15 р.
Зарядное устройство Зарядка Блок питания Apple iPhone iPad 20W 12W 5W
Минск, Советский
15 р.
Зарядное устройство для iPhone
Минская, Молодечно
35 р.
Зарядка на айфон/iphone
Минск, Московский
15 р.
Зарядное для IPhone Кабель lightning и адаптер
Минск, Фрунзенский
25 р.
Зарядное устройство к Sony Ericsson
Минск, Московский
35 р.
Турбо - зарядное устройство Xiaomi 33w
Минск, Заводской
35 р.
Зарядное устройство для apple / iPhone / айфона
Минск, Заводской
45 р.
Сетевое зарядное Apple
Гомельская, Жлобин
50 р.
Магнитный беспроводной PowerBank
Гомельская, Жлобин
5 р.
Сетевое зарядное 5в 2.1А
Минск, Московский
6 р.
Сетевое зарядное QC3.0 18W
Минск, Московский
Договорная
Блоки быстрой зарядки
Гродненская, Лида
28 р.
Блок для быстрой зарядки Apple iPhone 20W USB-C
Минск, Заводской
35 р.
блок на iphone
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
8 р.
Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
35 р.
Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус
Минск, Центральный
59.99 р.
Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Зарядное устройство/блок питания Samsung 25w / 45w
Минск, Московский
45 р.
Блок Питания Кубик Apple 20W iPhone iPad Оригинал
Минск, Советский
6 р.
Блок
Гродно
20 р.
Комплект Apple кабель + кубик (Копия хорошего кач
Минск, Заводской
10 р.
Беспроводная зарядка
Витебская, Верхнедвинск
9 р.
Сетевой адаптер ALCATEL 5V + USB кабель.
Минск, Московский
20 р.
Блок зарядки для айфон USB-C
Минск, Первомайский
50 р.
Кабель Apple Type-C - Lightning
Гродно
38 р.
Пауэрбанк, портативная зарядка
Минск, Фрунзенский
70 р.
Беспроводное зарядное устройство WALKER WH-52
Минск, Ленинский
35 р.
Кабель Apple iPhone 15 Pro USB C Type C Кубик 20W
Минск, Центральный
35 р.
Блок питания для iPhone 20w
Минск, Советский
30 р.
Samsung Super Fast Charge 25W 15W Кубик Кабель
Минск, Центральный
20 р.
Зарядка для телефона
Брест
7 р.
Адаптер (блок питания) Xiaomi без usb-кабелей
Витебск
30 р.
Блок быстрой зарядки Apple iPhone 20w
Минск, Московский
5 р.
Зарядное к Самсунг(со старым разъемом)
Витебск
30 р.
Блок 20w Быстрая Зарядка iPhone
Минск, Первомайский
49 р.
Адаптер питания usb-c 20вт зарядка iphone apple
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
10 р.
Комплект Magsafe Lightning ЗУ кубик Apple (Премиум
Минск, Заводской
15 р.
Зарядное устройство Зарядка Блок питания Android: Xiaomi Samsung 25W 33W 45W 67W 120W
Минск, Советский
15 р.
Зарядное устройство Зарядка Блок питания Apple iPhone iPad 20W 12W 5W
Минск, Советский
45 р.
Сетевое зарядное Apple
Гомельская, Жлобин
50 р.
Магнитный беспроводной PowerBank
Гомельская, Жлобин
Онлайн-заказ
8 р.
Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
35 р.
Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус
Минск, Центральный
25 р.
Зарядное устройство/блок питания Samsung 25w / 45w
Минск, Московский