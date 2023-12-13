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Телефоны и планшетыАксессуары для телефонов

Зарядные устройства для телефонов в Беларуси

Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка
vip

34.99 р.

Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Беспроводная зарядка для смартфона SATECHI

65 р.

Беспроводная зарядка для смартфона SATECHI

Гродненская, Лида

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Быстрая зарядка Apple 20W (блок + кабель)

25 р.

Быстрая зарядка Apple 20W (блок + кабель)

Гродно

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Беспроводной повербанк от Iphone

35 р.

Беспроводной повербанк от Iphone

Минск, Фрунзенский

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Комплект Magsafe Lightning ЗУ кубик Apple (Премиум

10 р.

Комплект Magsafe Lightning ЗУ кубик Apple (Премиум

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Зарядка Блок питания Android: Xiaomi Samsung 25W 33W 45W 67W 120W

15 р.

Зарядное устройство Зарядка Блок питания Android: Xiaomi Samsung 25W 33W 45W 67W 120W

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Кубик Apple 20W 20 Ватт Кабель Lightning USB C

30 р.

Кубик Apple 20W 20 Ватт Кабель Lightning USB C

Минск, Центральный

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Блок 20w usb-c быстрая зарядка iPhone

30 р.

Блок 20w usb-c быстрая зарядка iPhone

Минск, Московский

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Зарядное устройство Зарядка Блок питания Apple iPhone iPad 20W 12W 5W

15 р.

Зарядное устройство Зарядка Блок питания Apple iPhone iPad 20W 12W 5W

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство для iPhone

15 р.

Зарядное устройство для iPhone

Минская, Молодечно

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Зарядка на айфон/iphone

35 р.

Зарядка на айфон/iphone

Минск, Московский

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Зарядное для IPhone Кабель lightning и адаптер

15 р.

Зарядное для IPhone Кабель lightning и адаптер

Минск, Фрунзенский

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Зарядное устройство к Sony Ericsson

25 р.

Зарядное устройство к Sony Ericsson

Минск, Московский

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Турбо - зарядное устройство Xiaomi 33w

35 р.

Турбо - зарядное устройство Xiaomi 33w

Минск, Заводской

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Зарядное устройство для apple / iPhone / айфона

35 р.

Зарядное устройство для apple / iPhone / айфона

Минск, Заводской

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Сетевое зарядное Apple

45 р.

Сетевое зарядное Apple

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Магнитный беспроводной PowerBank

50 р.

Магнитный беспроводной PowerBank

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Сетевое зарядное 5в 2.1А

5 р.

Сетевое зарядное 5в 2.1А

Минск, Московский

Сетевое зарядное QC3.0 18W

6 р.

Сетевое зарядное QC3.0 18W

Минск, Московский

Блоки быстрой зарядки

Договорная

Блоки быстрой зарядки

Гродненская, Лида

Блок для быстрой зарядки Apple iPhone 20W USB-C

28 р.

Блок для быстрой зарядки Apple iPhone 20W USB-C

Минск, Заводской

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блок на iphone

35 р.

блок на iphone

Минск, Первомайский

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Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто

Онлайн-заказ

8 р.

Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус

Онлайн-заказ

35 р.

Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh

59.99 р.

Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh

Могилевская, Бобруйск

Зарядное устройство/блок питания Samsung 25w / 45w

25 р.

Зарядное устройство/блок питания Samsung 25w / 45w

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Блок Питания Кубик Apple 20W iPhone iPad Оригинал

45 р.

Блок Питания Кубик Apple 20W iPhone iPad Оригинал

Минск, Советский

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Блок

6 р.

Блок

Гродно

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Комплект Apple кабель + кубик (Копия хорошего кач

20 р.

Комплект Apple кабель + кубик (Копия хорошего кач

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Беспроводная зарядка

10 р.

Беспроводная зарядка

Витебская, Верхнедвинск

Сетевой адаптер ALCATEL 5V + USB кабель.

9 р.

Сетевой адаптер ALCATEL 5V + USB кабель.

Минск, Московский

Блок зарядки для айфон USB-C

20 р.

Блок зарядки для айфон USB-C

Минск, Первомайский

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Кабель Apple Type-C - Lightning

50 р.

Кабель Apple Type-C - Lightning

Гродно

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Пауэрбанк, портативная зарядка

38 р.

Пауэрбанк, портативная зарядка

Минск, Фрунзенский

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Беспроводное зарядное устройство WALKER WH-52

70 р.

Беспроводное зарядное устройство WALKER WH-52

Минск, Ленинский

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Кабель Apple iPhone 15 Pro USB C Type C Кубик 20W

35 р.

Кабель Apple iPhone 15 Pro USB C Type C Кубик 20W

Минск, Центральный

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Блок питания для iPhone 20w

35 р.

Блок питания для iPhone 20w

Минск, Советский

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Samsung Super Fast Charge 25W 15W Кубик Кабель

30 р.

Samsung Super Fast Charge 25W 15W Кубик Кабель

Минск, Центральный

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Зарядка для телефона

20 р.

Зарядка для телефона

Брест

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Адаптер (блок питания) Xiaomi без usb-кабелей

7 р.

Адаптер (блок питания) Xiaomi без usb-кабелей

Витебск

Блок быстрой зарядки Apple iPhone 20w

30 р.

Блок быстрой зарядки Apple iPhone 20w

Минск, Московский

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Зарядное к Самсунг(со старым разъемом)

5 р.

Зарядное к Самсунг(со старым разъемом)

Витебск

Блок 20w Быстрая Зарядка iPhone

30 р.

Блок 20w Быстрая Зарядка iPhone

Минск, Первомайский

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Адаптер питания usb-c 20вт зарядка iphone apple

49 р.

Адаптер питания usb-c 20вт зарядка iphone apple

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

Комплект Magsafe Lightning ЗУ кубик Apple (Премиум

10 р.

Комплект Magsafe Lightning ЗУ кубик Apple (Премиум

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Зарядка Блок питания Android: Xiaomi Samsung 25W 33W 45W 67W 120W

15 р.

Зарядное устройство Зарядка Блок питания Android: Xiaomi Samsung 25W 33W 45W 67W 120W

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Зарядка Блок питания Apple iPhone iPad 20W 12W 5W

15 р.

Зарядное устройство Зарядка Блок питания Apple iPhone iPad 20W 12W 5W

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Сетевое зарядное Apple

45 р.

Сетевое зарядное Apple

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Магнитный беспроводной PowerBank

50 р.

Магнитный беспроводной PowerBank

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто

Онлайн-заказ

8 р.

Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус

Онлайн-заказ

35 р.

Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство/блок питания Samsung 25w / 45w

25 р.

Зарядное устройство/блок питания Samsung 25w / 45w

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
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