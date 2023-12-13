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Сад и огородМотоблоки и культиваторы

Запчасти для мотоблоков, культиваторов в Беларуси

Переходной комплект для мотоблока МТЗ (9-18лс) Сварной

120 р.

Переходной комплект для мотоблока МТЗ (9-18лс) Сварной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Окучник двухрядный регулируемый Целина ОП-2416.001 (700мм)

170 р.

Окучник двухрядный регулируемый Целина ОП-2416.001 (700мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Новые двигатели 7-18лс (для минитракторов, мотоблоков МТЗ (Беларус), Нева, Weima и прочей техники).

265 р.

Новые двигатели 7-18лс (для минитракторов, мотоблоков МТЗ (Беларус), Нева, Weima и прочей техники).

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Прицеп ''сильный-02'' жигулевские колеса

1 700 р.

Прицеп ''сильный-02'' жигулевские колеса

Минск, Октябрьский

Доставка
Рассрочка
Диск к мтз в сборе R-12

110 р.

Диск к мтз в сборе R-12

Минск, Октябрьский

Доставка
Окучник и борона

200 р.

Окучник и борона

Гомель

Навесное

210 р.

Навесное

Минская, Жодино

двигатель Хонда 390 на мотоблок или минитрактор

1 550 р.

двигатель Хонда 390 на мотоблок или минитрактор

Брест

Двигатель WEIMA (13 л.с.) в сборе к МТЗ

900 р.

Двигатель WEIMA (13 л.с.) в сборе к МТЗ

Минск, Октябрьский

прицепы к мотоблоку к культиватору Тележка мотоблочная

915 р.

прицепы к мотоблоку к культиватору Тележка мотоблочная

Гродно

Картофелесажалка для мотоблока КС01-01П с бункером для удобрений

539 р.

Картофелесажалка для мотоблока КС01-01П с бункером для удобрений

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Щетка коммунальная ЩК-1 для мотоблока МТЗ

1 929 р.

Щетка коммунальная ЩК-1 для мотоблока МТЗ

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Снегоуборочная приставка СУБ-0,8 одноконтурная

1 032 р.

Снегоуборочная приставка СУБ-0,8 одноконтурная

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
прицепы к мотоблоку к культиватору Тележка мотоблочная

915 р.

прицепы к мотоблоку к культиватору Тележка мотоблочная

Витебск

Фреза почвенная фр 00010

1 450 р.

Фреза почвенная фр 00010

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прицеп к мотоблоку усиленный (аналог сморгонского)

1 550 р.

Прицеп к мотоблоку усиленный (аналог сморгонского)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
прицеп к мотоблоку МТЗ (универсальный)

1 300 р.

прицеп к мотоблоку МТЗ (универсальный)

Минская, Молодечно

Снегоуборочная приставка СУБ-0.8 двухконтурная

1 429 р.

Снегоуборочная приставка СУБ-0.8 двухконтурная

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Картофелекопалка КМ-2 для мотоблока МТЗ

499 р.

Картофелекопалка КМ-2 для мотоблока МТЗ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Снегоуборочная приставка СУБ-0,8 одноконтурная

1 032 р.

Снегоуборочная приставка СУБ-0,8 одноконтурная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Отвал для снега и выравнивания грунта универсал

349 р.

Отвал для снега и выравнивания грунта универсал

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Двигатели от 7л.с до 18 л.с GX210,GX270,GX390,GX420,GX450,R180NDL,R192NDL

312 р.

Двигатели от 7л.с до 18 л.с GX210,GX270,GX390,GX420,GX450,R180NDL,R192NDL

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Снегоуборочная приставка СУБ-0.8 двухконтурная

1 429 р.

Снегоуборочная приставка СУБ-0.8 двухконтурная

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Двигатель 6.5-18 л.с.шпонка

300 р.

Двигатель 6.5-18 л.с.шпонка

Гродно

Доставка
Плуг, сцепка к мотоблоку МТЗ

100 р.

Плуг, сцепка к мотоблоку МТЗ

Могилев

Доставка по Беларуси

200 р.

Колеса на мотоблок

Брестская, Ивацевичи

Окучник дисковый Skiper д. дисков - 370мм,

220 р.

Окучник дисковый Skiper д. дисков - 370мм,

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Адаптер

500 р.

Адаптер

Гомель

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Бензиновый двигатель ELAND GX220D-20

Онлайн-заказ

452.90 р.

Бензиновый двигатель ELAND GX220D-20

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Бензиновый двигатель ELAND GX210D-20

Онлайн-заказ

430.90 р.

Бензиновый двигатель ELAND GX210D-20

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Бензиновый двигатель ELAND GX200D-19

Онлайн-заказ

420.90 р.

Бензиновый двигатель ELAND GX200D-19

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Бензиновый двигатель ELAND GX200D-20

Онлайн-заказ

420.90 р.

Бензиновый двигатель ELAND GX200D-20

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Двигатели Honda GX390T2-VSP-OH

Онлайн-заказ

3 797.15 р.

Двигатели Honda GX390T2-VSP-OH

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бензиновый двигатель Skiper N188F(K)

Онлайн-заказ

807.90 р.

Бензиновый двигатель Skiper N188F(K)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Бензиновый двигатель Skiper N188F/E(K)

Онлайн-заказ

945.90 р.

Бензиновый двигатель Skiper N188F/E(K)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Редуктор

100 р.

Редуктор

Могилев

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Бензиновый двигатель ELAND GX390D-25

Онлайн-заказ

812.90 р.

Бензиновый двигатель ELAND GX390D-25

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Бензиновый двигатель Skiper N188F(SFT)

Онлайн-заказ

755.30 р.

Бензиновый двигатель Skiper N188F(SFT)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Бензиновый двигатель ELAND GX420SHL-25

Онлайн-заказ

892.20 р.

Бензиновый двигатель ELAND GX420SHL-25

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Бензиновый двигатель ELAND GX390SHL-25

Онлайн-заказ

809 р.

Бензиновый двигатель ELAND GX390SHL-25

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Бензиновый двигатель ELAND GX270SHL-25

Онлайн-заказ

738.90 р.

Бензиновый двигатель ELAND GX270SHL-25

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Бензиновый двигатель ELAND GX270D-25

Онлайн-заказ

738.90 р.

Бензиновый двигатель ELAND GX270D-25

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Бензиновый двигатель ELAND GX420D-25

Онлайн-заказ

918.90 р.

Бензиновый двигатель ELAND GX420D-25

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Переходной комплект для мотоблока МТЗ (9-18лс) Сварной

120 р.

Переходной комплект для мотоблока МТЗ (9-18лс) Сварной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Окучник двухрядный регулируемый Целина ОП-2416.001 (700мм)

170 р.

Окучник двухрядный регулируемый Целина ОП-2416.001 (700мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Новые двигатели 7-18лс (для минитракторов, мотоблоков МТЗ (Беларус), Нева, Weima и прочей техники).

265 р.

Новые двигатели 7-18лс (для минитракторов, мотоблоков МТЗ (Беларус), Нева, Weima и прочей техники).

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Картофелесажалка для мотоблока КС01-01П с бункером для удобрений

539 р.

Картофелесажалка для мотоблока КС01-01П с бункером для удобрений

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Щетка коммунальная ЩК-1 для мотоблока МТЗ

1 929 р.

Щетка коммунальная ЩК-1 для мотоблока МТЗ

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Снегоуборочная приставка СУБ-0,8 одноконтурная

1 032 р.

Снегоуборочная приставка СУБ-0,8 одноконтурная

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Фреза почвенная фр 00010

1 450 р.

Фреза почвенная фр 00010

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прицеп к мотоблоку усиленный (аналог сморгонского)

1 550 р.

Прицеп к мотоблоку усиленный (аналог сморгонского)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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