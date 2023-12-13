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Все для домаХозяйственные товары

Ящики, коробки, корзины в Беларуси

Картонные коробки б/у
vip

1 р.

Картонные коробки б/у

Минск, Первомайский

Ящики колбасные,ящики крепкие

10 р.

Ящики колбасные,ящики крепкие

Минск, Заводской

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Металлическая коробка

15 р.

Металлическая коробка

Минская, Слуцк

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Хленица

5 р.

Хленица

Минск, Ленинский

Корзина для белья

40 р.

Корзина для белья

Витебская, Орша

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Ящик для овощей

10 р.

Ящик для овощей

Минск, Центральный

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Термобоксы

3 р.

Термобоксы

Минск, Октябрьский

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Бесплатно

Пластиковые лотки для яиц

Минск, Первомайский

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Бесплатно

Ящик для овощей и фруктов

Минск, Первомайский

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Корзинка для хранения и переноса Чего угодно

5 р.

Корзинка для хранения и переноса Чего угодно

Минск, Заводской

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Корзины плетеные

15 р.

Корзины плетеные

Минск, Фрунзенский

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Корзина для белья

Договорная

Корзина для белья

Минск, Октябрьский

Корзина для белья

20 р.

Корзина для белья

Минская, Солигорск

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Органайзер для хранения вещей

20 р.

Органайзер для хранения вещей

Гомель

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Кофр складной на молнии с металлическим каркасом для хранения вещей, детских игрушек, постельного бе

Онлайн-заказ

45 р.

Кофр складной на молнии с металлическим каркасом для хранения вещей, детских игрушек, постельного бе

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коробка из лакированного дерева

29 р.

Коробка из лакированного дерева

Минск, Советский

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Картонные коробки 51*39*17

1.40 р.

Картонные коробки 51*39*17

Минская, Минский район

Корзинки 2 шт

2 р.

Корзинки 2 шт

Брестская, Барановичи

Ящики пластмассовые 14 шт

12 р.

Ящики пластмассовые 14 шт

Брестская, Барановичи

Прочная стойка - сушилка складная для хранения и сушки белья, носков, платков, перчаток складная с п

Онлайн-заказ

59 р.

Прочная стойка - сушилка складная для хранения и сушки белья, носков, платков, перчаток складная с п

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коробка для подарка

1 р.

Коробка для подарка

Гомель

Корзины для хранения

5 р.

Корзины для хранения

Минск, Заводской

Картонные коробки б/у
vip

1 р.

Картонные коробки б/у

Минск, Первомайский

Корзинки из хлопкового шнура

5 р.

Корзинки из хлопкового шнура

Брестская, Пинск

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Коробки для бит

5 р.

Коробки для бит

Витебская, Орша

Коробки из гофрокартона 30х30х6 см.

2.90 р.

Коробки из гофрокартона 30х30х6 см.

Брестская, Пинск

Ящик 1200x550x600 из толстой фанеры

49.99 р.

Ящик 1200x550x600 из толстой фанеры

Минск, Первомайский

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Ящик деревянный

10 р.

Ящик деревянный

Минск, Ленинский

Корзина для белья икея ротанг

90 р.

Корзина для белья икея ротанг

Минск, Центральный

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Корзинки плетеные

23 р.

Корзинки плетеные

Брестская, Барановичи

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Корзина из лозы круглое дно

20 р.

Корзина из лозы круглое дно

Витебск

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Корзина новая

25 р.

Корзина новая

Минск, Фрунзенский

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Корзина плетёная

50 р.

Корзина плетёная

Минск, Фрунзенский

Лотки для яиц

Бесплатно

Лотки для яиц

Минск, Московский

Набор аксессуаров для ванной Elan Gallery Кружево.

25 р.

Набор аксессуаров для ванной Elan Gallery Кружево.

Минск, Октябрьский

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Плетеная корзина для хранения

23 р.

Плетеная корзина для хранения

Витебская, Глубокое

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Ящики из гофрокартона Т-23

Договорная

Ящики из гофрокартона Т-23

Минск, Первомайский

Коробка

5 р.

Коробка

Минск, Заводской

Продам Ящик для БАЛОН СМОТРИТЕ МОИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Договорная

Продам Ящик для БАЛОН СМОТРИТЕ МОИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гомельская, Рогачев

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органайзер

3 р.

органайзер

Минская, Жодино

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В НАЛИЧИИ Бельевая (интерьерная) корзина из джута

190 р.

В НАЛИЧИИ Бельевая (интерьерная) корзина из джута

Минск, Фрунзенский

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Контейнер для хранения 45 л с крышкой на колесах

25 р.

Контейнер для хранения 45 л с крышкой на колесах

Минск, Октябрьский

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Контейнер для хранения 30 л с крышкой на колесах

15 р.

Контейнер для хранения 30 л с крышкой на колесах

Минск, Октябрьский

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Ящики коробки лот

10 р.

Ящики коробки лот

Могилев

Товары с доставкой от магазинов

Кофр складной на молнии с металлическим каркасом для хранения вещей, детских игрушек, постельного бе

Онлайн-заказ

45 р.

Кофр складной на молнии с металлическим каркасом для хранения вещей, детских игрушек, постельного бе

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прочная стойка - сушилка складная для хранения и сушки белья, носков, платков, перчаток складная с п

Онлайн-заказ

59 р.

Прочная стойка - сушилка складная для хранения и сушки белья, носков, платков, перчаток складная с п

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофр складной на молнии с металлическим каркасом для хранения вещей, детских игрушек, постельного бе

Онлайн-заказ

45 р.

Кофр складной на молнии с металлическим каркасом для хранения вещей, детских игрушек, постельного бе

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофр складной на молнии с металлическим каркасом для хранения вещей, детских игрушек, постельного бе

Онлайн-заказ

45 р.

Кофр складной на молнии с металлическим каркасом для хранения вещей, детских игрушек, постельного бе

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Напольная металлическая вешалка - стойка на 12 крючков COAT RACK для верхней одежды, сумок, шляп, зо

Онлайн-заказ

53 р.

Напольная металлическая вешалка - стойка на 12 крючков COAT RACK для верхней одежды, сумок, шляп, зо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Напольная металлическая вешалка - стойка на 12 крючков COAT RACK для верхней одежды, сумок, шляп, зо

Онлайн-заказ

53 р.

Напольная металлическая вешалка - стойка на 12 крючков COAT RACK для верхней одежды, сумок, шляп, зо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофр складной на молнии с металлическим каркасом для хранения вещей, детских игрушек, постельного бе

Онлайн-заказ

45 р.

Кофр складной на молнии с металлическим каркасом для хранения вещей, детских игрушек, постельного бе

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вешалка передвижная напольная с полками Triangle clothes Rack 160х55х42 см. / Стойка для вещей, обув

Онлайн-заказ

49 р.

Вешалка передвижная напольная с полками Triangle clothes Rack 160х55х42 см. / Стойка для вещей, обув

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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