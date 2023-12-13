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Компьютерная техникаПериферия и аксессуары

Внешние жесткие диски в Беларуси

Внешний жесткий диск Seagate 4 tb
vip

290 р.

Внешний жесткий диск Seagate 4 tb

Гомель

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Внешний накопитель SanDisk Extreme V2 4TB

1 150 р.

Внешний накопитель SanDisk Extreme V2 4TB

Минск, Ленинский

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Внешний SSD накопитель на 2 TB

260 р.

Внешний SSD накопитель на 2 TB

Минск, Первомайский

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PlayStation Game Drive 2 tb

240 р.

PlayStation Game Drive 2 tb

Брестская, Пинск

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Накопитель на 320 GB/Жесткий внешний диск

20 р.

Накопитель на 320 GB/Жесткий внешний диск

Минск, Ленинский

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внешний накопитель TOSHIBA,1TB,жёсткий диск

63 р.

внешний накопитель TOSHIBA,1TB,жёсткий диск

Минск, Фрунзенский

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Внешний ударопрочный HDD Apacer 2TB

230 р.

Внешний ударопрочный HDD Apacer 2TB

Минск, Ленинский

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USB HDD диски 320/500/1000GB

30 р.

USB HDD диски 320/500/1000GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель SSD 4 ТБ новый

150 р.

Внешний накопитель SSD 4 ТБ новый

Брестская, Барановичи

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Внешний накопитель WD Elements Portable 4TB WDBU6Y0040BBK

Онлайн-заказ

482.48 р.

Внешний накопитель WD Elements Portable 4TB WDBU6Y0040BBK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Seagate Expansion STKM1000400 1TB

Онлайн-заказ

281.13 р.

Внешний накопитель Seagate Expansion STKM1000400 1TB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Netac K338 2TB NT05K338N-002T-30SL

Онлайн-заказ

302.34 р.

Внешний накопитель Netac K338 2TB NT05K338N-002T-30SL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Apacer AC233 AP2TBAC233B-1 2TB

Онлайн-заказ

293.50 р.

Внешний накопитель Apacer AC233 AP2TBAC233B-1 2TB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Kingston XS2000 1TB SXS2000/1000G

Онлайн-заказ

342.67 р.

Внешний накопитель Kingston XS2000 1TB SXS2000/1000G

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Netac ZX10 1TB NT01ZX10-001T-32BK

Онлайн-заказ

302.68 р.

Внешний накопитель Netac ZX10 1TB NT01ZX10-001T-32BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Netac ZX10 500GB NT01ZX10-500G-32BK

Онлайн-заказ

195.85 р.

Внешний накопитель Netac ZX10 500GB NT01ZX10-500G-32BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Netac Z7S 2TB NT01Z7S-002T-32BK

Онлайн-заказ

430.67 р.

Внешний накопитель Netac Z7S 2TB NT01Z7S-002T-32BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Seagate One Touch STKC4000400 4TB

Онлайн-заказ

495.50 р.

Внешний накопитель Seagate One Touch STKC4000400 4TB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний жесткий диск transcend 2 tb

250 р.

Внешний жесткий диск transcend 2 tb

Минск, Заводской

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Внешний жесткий диск Seagate 4 tb
vip

290 р.

Внешний жесткий диск Seagate 4 tb

Гомель

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Внешний жёсткий диск Hitachi 320 Gb

35 р.

Внешний жёсткий диск Hitachi 320 Gb

Минск, Первомайский

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Внешний жесткий диск Toshiba Canvio Basics 2TB

149 р.

Внешний жесткий диск Toshiba Canvio Basics 2TB

Минск, Первомайский

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Внешний накопитель SanDisk Extreme SDSSDE60-500G-G

290 р.

Внешний накопитель SanDisk Extreme SDSSDE60-500G-G

Минск, Центральный

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Внешний накопитель Samsung T7 Shield 1TB (бежевый)

Онлайн-заказ

528.05 р.

Внешний накопитель Samsung T7 Shield 1TB (бежевый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Samsung T7 1TB (синий)

Онлайн-заказ

498.34 р.

Внешний накопитель Samsung T7 1TB (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Netac Z9 2TB NT01Z9-002T-32BK

Онлайн-заказ

453.29 р.

Внешний накопитель Netac Z9 2TB NT01Z9-002T-32BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Samsung T7 500GB (серый)

Онлайн-заказ

398.97 р.

Внешний накопитель Samsung T7 500GB (серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Samsung T7 1TB (серый)

Онлайн-заказ

490.80 р.

Внешний накопитель Samsung T7 1TB (серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Samsung T7 1TB (красный)

Онлайн-заказ

511.43 р.

Внешний накопитель Samsung T7 1TB (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель 500 Gb Gembird HGST USB 3.0

70 р.

Внешний накопитель 500 Gb Gembird HGST USB 3.0

Минск, Ленинский

Внешний накопитель Netac Z Slim 250GB NT01ZSLIM-250G-32BK

Онлайн-заказ

135.12 р.

Внешний накопитель Netac Z Slim 250GB NT01ZSLIM-250G-32BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель WD My Passport 2TB WDBYVG0020BBK

Онлайн-заказ

335.18 р.

Внешний накопитель WD My Passport 2TB WDBYVG0020BBK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель HP P500 500GB 7PD54AA (голубой)

Онлайн-заказ

203.64 р.

Внешний накопитель HP P500 500GB 7PD54AA (голубой)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Samsung T7 2TB (синий)

Онлайн-заказ

668.29 р.

Внешний накопитель Samsung T7 2TB (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Samsung T7 Shield 4TB (черный)

Онлайн-заказ

1 499.90 р.

Внешний накопитель Samsung T7 Shield 4TB (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешние накопители Apacer AC236 2TB AP2TBAC236B-1

Онлайн-заказ

274.20 р.

Внешние накопители Apacer AC236 2TB AP2TBAC236B-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешние накопители HP P500 500GB 7NL53AA (черный)

Онлайн-заказ

281.52 р.

Внешние накопители HP P500 500GB 7NL53AA (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Kingston XS1000 1TB SXS1000/1000G Внешний ssd

210 р.

Kingston XS1000 1TB SXS1000/1000G Внешний ssd

Минск, Фрунзенский

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Внешний накопитель Silicon-Power Armor A80 2TB (83-009074)

179 р.

Внешний накопитель Silicon-Power Armor A80 2TB (83-009074)

Минск, Московский

Доставка
USB 3.0 hdd 500Gb

70 р.

USB 3.0 hdd 500Gb

Гомель

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Внешний HDD Transcend 1 Tb

200 р.

Внешний HDD Transcend 1 Tb

Брестская, Пинск

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Внешний жесткий диск Western Digital 1TB

75 р.

Внешний жесткий диск Western Digital 1TB

Гомельская, Ельск

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Внешний накопитель SanDisk Extreme Pro Portable V2 SDSSDE81-1T00-G25 1TB

Онлайн-заказ

673.66 р.

Внешний накопитель SanDisk Extreme Pro Portable V2 SDSSDE81-1T00-G25 1TB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель ADATA SE900G 2TB ASE900G-2TU32G2-CBK

Онлайн-заказ

662.40 р.

Внешний накопитель ADATA SE900G 2TB ASE900G-2TU32G2-CBK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

USB HDD диски 320/500/1000GB

30 р.

USB HDD диски 320/500/1000GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель WD Elements Portable 4TB WDBU6Y0040BBK

Онлайн-заказ

482.48 р.

Внешний накопитель WD Elements Portable 4TB WDBU6Y0040BBK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Seagate Expansion STKM1000400 1TB

Онлайн-заказ

281.13 р.

Внешний накопитель Seagate Expansion STKM1000400 1TB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Netac K338 2TB NT05K338N-002T-30SL

Онлайн-заказ

302.34 р.

Внешний накопитель Netac K338 2TB NT05K338N-002T-30SL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Apacer AC233 AP2TBAC233B-1 2TB

Онлайн-заказ

293.50 р.

Внешний накопитель Apacer AC233 AP2TBAC233B-1 2TB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Kingston XS2000 1TB SXS2000/1000G

Онлайн-заказ

342.67 р.

Внешний накопитель Kingston XS2000 1TB SXS2000/1000G

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Netac ZX10 1TB NT01ZX10-001T-32BK

Онлайн-заказ

302.68 р.

Внешний накопитель Netac ZX10 1TB NT01ZX10-001T-32BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Внешний накопитель Netac ZX10 500GB NT01ZX10-500G-32BK

Онлайн-заказ

195.85 р.

Внешний накопитель Netac ZX10 500GB NT01ZX10-500G-32BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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