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Компьютерная техникаКомплектующие

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5 Гарантия

279.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5 Гарантия

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3050 WindForce OC V2 8G GV-N3050WF2OCV2-8GD

Онлайн-заказ

1 135.10 р.

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3050 WindForce OC V2 8G GV-N3050WF2OCV2-8GD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта ASRock Intel Arc A750 Challenger D 8GB OC A750 CLD 8GO

Онлайн-заказ

1 063.21 р.

Видеокарта ASRock Intel Arc A750 Challenger D 8GB OC A750 CLD 8GO

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6GB OC

Онлайн-заказ

588.02 р.

Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6GB OC

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта AMD Radeon РХ 580 8Gb 256b GDDR5. Гарантия

269.99 р.

Видеокарта AMD Radeon РХ 580 8Gb 256b GDDR5. Гарантия

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X DUAL-RTX4070-12G

Онлайн-заказ

2 869.47 р.

Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X DUAL-RTX4070-12G

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aero OC V2 12G GV-N407TAERO OCV2-12GD

Онлайн-заказ

3 897.73 р.

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aero OC V2 12G GV-N407TAERO OCV2-12GD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 XFX. Гарантия

269.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 XFX. Гарантия

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 ASUS. Гарантия

279.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 ASUS. Гарантия

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Видеокарта XFX AMD Radeon RX 590 8Gb 256b GDDR5 GME. Гарантия

339.99 р.

Видеокарта XFX AMD Radeon RX 590 8Gb 256b GDDR5 GME. Гарантия

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Видеокарта Palit GeForce GTX 1060 JetStream 6GB GDDR5

400 р.

Видеокарта Palit GeForce GTX 1060 JetStream 6GB GDDR5

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Видеокарта Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 Ti 8GB GDDR5

600 р.

Видеокарта Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 Ti 8GB GDDR5

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X 8G OCV1 LHR

1 050 р.

Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X 8G OCV1 LHR

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Видеокарта Arktek GeForce GTX 1650 4GB GDDR6

350 р.

Видеокарта Arktek GeForce GTX 1650 4GB GDDR6

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Выкупим вашу ВИДЕОКАРТУ / Компьютер / Системный блок от DDR3

Договорная

Выкупим вашу ВИДЕОКАРТУ / Компьютер / Системный блок от DDR3

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Видеокарта MSI GeForce GTX 1070 Armor 8GB GDDR5

530 р.

Видеокарта MSI GeForce GTX 1070 Armor 8GB GDDR5

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5 Гарантия

279.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5 Гарантия

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle OC 8G GV-N3050EAGLE OC-8GD

Онлайн-заказ

1 004.68 р.

Видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle OC 8G GV-N3050EAGLE OC-8GD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта NVIDIA GeForce GT 610 2GB Гарантия

115 р.

Видеокарта NVIDIA GeForce GT 610 2GB Гарантия

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Видеокарта AMD ASUS GAMING STRIX Radeon RX 580 8Gb 256b. Гарантия

279.99 р.

Видеокарта AMD ASUS GAMING STRIX Radeon RX 580 8Gb 256b. Гарантия

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Видеокарта XFX AMD Radeon RX 590 GME 8Gb 256b GDDR5. Гарантия

339.99 р.

Видеокарта XFX AMD Radeon RX 590 GME 8Gb 256b GDDR5. Гарантия

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ГАРАНТИЯ Видеокарта GTX 1060 6GB JetStream

300 р.

ГАРАНТИЯ Видеокарта GTX 1060 6GB JetStream

Гомель

Доставка по Беларуси
Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5. Гарантия

279.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5. Гарантия

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC 4G 4GB GDDR6 GV-N1656OC-4GD (rev. 1.0)

Онлайн-заказ

751.14 р.

Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC 4G 4GB GDDR6 GV-N1656OC-4GD (rev. 1.0)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
RX 6900 XT от AMD версия 6 месяцев гарантии выписываю

1 750 р.

RX 6900 XT от AMD версия 6 месяцев гарантии выписываю

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
RTX 3080 Twin X2 Inno3D OC

1 400 р.

RTX 3080 Twin X2 Inno3D OC

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
RTX 3060 Ti ASUS DUAL V2 MINI OC

850 р.

RTX 3060 Ti ASUS DUAL V2 MINI OC

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2GB DDR3 N730-2GD3V3

Онлайн-заказ

249.86 р.

Видеокарта MSI GeForce GT 730 2GB DDR3 N730-2GD3V3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта NVIDIA RTX A6000 48GB GDDR6 900-5G133-2200-000

Онлайн-заказ

24 364.23 р.

Видеокарта NVIDIA RTX A6000 48GB GDDR6 900-5G133-2200-000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X ROG-STRIX-RTX4090-24G-GAMING

Онлайн-заказ

11 853.51 р.

Видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X ROG-STRIX-RTX4090-24G-GAMING

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 Aero OC 24G GV-N4090AERO OC-24GD

Онлайн-заказ

12 841.18 р.

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 Aero OC 24G GV-N4090AERO OC-24GD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта BIOSTAR Radeon RX 550 4GB GDDR5 VA5505RF41

Онлайн-заказ

338.53 р.

Видеокарта BIOSTAR Radeon RX 550 4GB GDDR5 VA5505RF41

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта Sapphire Radeon RX 6700 XT OC 12GB GDDR6 11306-05-20G

Онлайн-заказ

2 084.60 р.

Видеокарта Sapphire Radeon RX 6700 XT OC 12GB GDDR6 11306-05-20G

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC 8G GV-N406TEAGLE OC-8GD

Онлайн-заказ

2 066 р.

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC 8G GV-N406TEAGLE OC-8GD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 ASUS. Гарантия

279.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 ASUS. Гарантия

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Видеокарта MSI GT 1030 Aero ITX OC 2GB DDR4

180 р.

Видеокарта MSI GT 1030 Aero ITX OC 2GB DDR4

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Видеокарта Palit GeForce GTX 1660 Dual 6GB GDDR5

530 р.

Видеокарта Palit GeForce GTX 1660 Dual 6GB GDDR5

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Видеокарта MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8GB GDDR5

550 р.

Видеокарта MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8GB GDDR5

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 8GB GDDR5X

700 р.

Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 8GB GDDR5X

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Видеокарта ASUS GeForce GTX 1070 8GB GDDR5

570 р.

Видеокарта ASUS GeForce GTX 1070 8GB GDDR5

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Видеокарта Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix

1 750 р.

Видеокарта Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Видеокарта Palit GameRock Midnight Kaleidoscope GeForce RTX 4080 16GB NED4080019T2-1030G

Онлайн-заказ

5 346.43 р.

Видеокарта Palit GameRock Midnight Kaleidoscope GeForce RTX 4080 16GB NED4080019T2-1030G

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X OC Edition ROG-STRIX-RTX4080-O16G-GAMING

Онлайн-заказ

6 820 р.

Видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X OC Edition ROG-STRIX-RTX4080-O16G-GAMING

Минск, Центральный

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