Товары от Куфар Маркета
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279.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5 Гарантия
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
1 135.10 р.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3050 WindForce OC V2 8G GV-N3050WF2OCV2-8GD
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 063.21 р.
Видеокарта ASRock Intel Arc A750 Challenger D 8GB OC A750 CLD 8GO
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
588.02 р.
Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6GB OC
Минск, Центральный
269.99 р.
Видеокарта AMD Radeon РХ 580 8Gb 256b GDDR5. Гарантия
Минск, Фрунзенский
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2 869.47 р.
Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X DUAL-RTX4070-12G
Минск, Центральный
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3 897.73 р.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aero OC V2 12G GV-N407TAERO OCV2-12GD
Минск, Центральный
269.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 XFX. Гарантия
Минск, Первомайский
279.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 ASUS. Гарантия
Минск, Фрунзенский
339.99 р.
Видеокарта XFX AMD Radeon RX 590 8Gb 256b GDDR5 GME. Гарантия
Минск, Первомайский
400 р.
Видеокарта Palit GeForce GTX 1060 JetStream 6GB GDDR5
Могилев
600 р.
Видеокарта Gigabyte AORUS GeForce GTX 1070 Ti 8GB GDDR5
Могилев
1 050 р.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X 8G OCV1 LHR
Могилев
350 р.
Видеокарта Arktek GeForce GTX 1650 4GB GDDR6
Могилев
Договорная
Выкупим вашу ВИДЕОКАРТУ / Компьютер / Системный блок от DDR3
Могилев
530 р.
Видеокарта MSI GeForce GTX 1070 Armor 8GB GDDR5
Могилев
279.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5 Гарантия
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
1 004.68 р.
Видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle OC 8G GV-N3050EAGLE OC-8GD
Минск, Центральный
115 р.
Видеокарта NVIDIA GeForce GT 610 2GB Гарантия
Минск, Первомайский
279.99 р.
Видеокарта AMD ASUS GAMING STRIX Radeon RX 580 8Gb 256b. Гарантия
Минск, Первомайский
339.99 р.
Видеокарта XFX AMD Radeon RX 590 GME 8Gb 256b GDDR5. Гарантия
Минск, Фрунзенский
300 р.
ГАРАНТИЯ Видеокарта GTX 1060 6GB JetStream
Гомель
279.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5. Гарантия
Минск, Первомайский
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751.14 р.
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC 4G 4GB GDDR6 GV-N1656OC-4GD (rev. 1.0)
Минск, Центральный
1 750 р.
RX 6900 XT от AMD версия 6 месяцев гарантии выписываю
Минск, Фрунзенский
1 400 р.
RTX 3080 Twin X2 Inno3D OC
Минск, Фрунзенский
850 р.
RTX 3060 Ti ASUS DUAL V2 MINI OC
Минск, Фрунзенский
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249.86 р.
Видеокарта MSI GeForce GT 730 2GB DDR3 N730-2GD3V3
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 364.23 р.
Видеокарта NVIDIA RTX A6000 48GB GDDR6 900-5G133-2200-000
Минск, Центральный
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11 853.51 р.
Видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X ROG-STRIX-RTX4090-24G-GAMING
Минск, Центральный
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12 841.18 р.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 Aero OC 24G GV-N4090AERO OC-24GD
Минск, Центральный
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338.53 р.
Видеокарта BIOSTAR Radeon RX 550 4GB GDDR5 VA5505RF41
Минск, Центральный
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2 084.60 р.
Видеокарта Sapphire Radeon RX 6700 XT OC 12GB GDDR6 11306-05-20G
Минск, Центральный
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2 066 р.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC 8G GV-N406TEAGLE OC-8GD
Минск, Центральный
279.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 ASUS. Гарантия
Минск, Первомайский
180 р.
Видеокарта MSI GT 1030 Aero ITX OC 2GB DDR4
Могилев
530 р.
Видеокарта Palit GeForce GTX 1660 Dual 6GB GDDR5
Могилев
550 р.
Видеокарта MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8GB GDDR5
Могилев
700 р.
Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 8GB GDDR5X
Могилев
570 р.
Видеокарта ASUS GeForce GTX 1070 8GB GDDR5
Могилев
1 750 р.
Видеокарта Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix
Могилев
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5 346.43 р.
Видеокарта Palit GameRock Midnight Kaleidoscope GeForce RTX 4080 16GB NED4080019T2-1030G
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
6 820 р.
Видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X OC Edition ROG-STRIX-RTX4080-O16G-GAMING
Минск, Центральный