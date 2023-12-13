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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Комбинезон Комбинезон

80 р.

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Комбинезон

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Комбинезон Комбинезон

80 р.

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Комбинезон

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Классные дем. комбез последний размер 62-68Классные дем. комбез последний размер 62-68

50 р.

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Классные дем. комбез последний размер 62-68

62 - 68 (4-5 месяцев)

Доставка по Беларуси
Комбинезон зима Комбинезон зима

110 р.

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Комбинезон зима

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Доставка по Беларуси
КомбинезонКомбинезон

90 р.

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Комбинезон

74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Комбинезон Комбинезон

65 р.

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Комбинезон

68 - 74 (6-8 месяцев), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Доставка по Беларуси
На холода На холода

40 р.

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На холода

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Доставка по Беларуси
Комбинезон на холода Комбинезон на холода

55 р.

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Комбинезон на холода

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Доставка по Беларуси
Комбинезон Комбинезон

35 р.

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Комбинезон

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 50 - 56 (1-2 месяца)

Доставка по Беларуси
Тёплый комбинезон Lupilu 74 слип, боди-рубашка Тёплый комбинезон Lupilu 74 слип, боди-рубашка

Договорная

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Тёплый комбинезон Lupilu 74 слип, боди-рубашка

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
НОВЫЕ КОМБИНЕЗОНЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ р-р 68-86 ЕГОРКАНОВЫЕ КОМБИНЕЗОНЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ р-р 68-86 ЕГОРКА

175 р.

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НОВЫЕ КОМБИНЕЗОНЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ р-р 68-86 ЕГОРКА

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Джуд джинсовка Zara Джуд джинсовка Zara

20 р.

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Джуд джинсовка Zara

74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Куртка детская MarMar CopenhagenКуртка детская MarMar Copenhagen

60 р.

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Куртка детская MarMar Copenhagen

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Комбинезон для малышки в идеале Комбинезон для малышки в идеале

20 р.

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Комбинезон для малышки в идеале

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Куртки детские 3-6 мес.Куртки детские 3-6 мес.

10 р.

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Куртки детские 3-6 мес.

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Доставка по Беларуси
Жилетка cool club Жилетка cool club

20 р.

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Жилетка cool club

74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Зимняя куртка Baby club 68 для малышаЗимняя куртка Baby club 68 для малыша

20 р.

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Зимняя куртка Baby club 68 для малыша

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Доставка по Беларуси
ЖилеткаЖилетка

6 р.

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Жилетка

74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
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