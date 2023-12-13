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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Детская верхняя одежда в Беларуси

Зимний конверт Зимний конверт
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350 р.

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Зимний конверт

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Куртка осенняяКуртка осенняя

15 р.

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Куртка осенняя

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Комбинезон зон на девочку зимний Комбинезон зон на девочку зимний

40 р.

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Комбинезон зон на девочку зимний

74 - 80 (8-12 месяцев)

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ПинеткиПинетки

5 р.

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Пинетки

62 - 68 (4-5 месяцев)

Курточка 74-80 Курточка 74-80

25 р.

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Курточка 74-80

74 - 80 (8-12 месяцев)

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КомбинезонКомбинезон

25 р.

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Комбинезон

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Теплый комбинезонТеплый комбинезон

5 р.

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Теплый комбинезон

56 - 62 (2-3 месяца)

Новая зимняя курткаНовая зимняя куртка

25 р.

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Новая зимняя куртка

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Конверт для малыша зимний Набор Конверт для малыша зимний Набор

140 р.

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Конверт для малыша зимний Набор

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Зимний комплект Войчик/ wojcik рост 86Зимний комплект Войчик/ wojcik рост 86

110 р.

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Зимний комплект Войчик/ wojcik рост 86

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Конверт, комбез,слип, шапочки.Конверт, комбез,слип, шапочки.

90 р.

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Конверт, комбез,слип, шапочки.

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Конверт, комбинезон, шапочка Конверт, комбинезон, шапочка

80 р.

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Конверт, комбинезон, шапочка

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Детский зимний комбинезон Детский зимний комбинезон

75 р.

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Детский зимний комбинезон

62 - 68 (4-5 месяцев)

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Куртка, р 74-80Куртка, р 74-80

7 р.

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Куртка, р 74-80

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Комбез 80, расходится замок Комбез 80, расходится замок

Бесплатно

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Комбез 80, расходится замок

74 - 80 (8-12 месяцев)

Зимняя куртка р.80Зимняя куртка р.80

25 р.

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Зимняя куртка р.80

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Комбинезон для мальчика или девочкиКомбинезон для мальчика или девочки

110 р.

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Комбинезон для мальчика или девочки

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Одежда Одежда

15 р.

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Одежда

68 - 74 (6-8 месяцев)

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Пальто-конвертПальто-конверт

40 р.

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Пальто-конверт

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Комплект для малыша Комплект для малыша

15 р.

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Комплект для малыша

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Конверт на выписку (зимний)Конверт на выписку (зимний)

50 р.

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Конверт на выписку (зимний)

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Конверт и комбинезон на выписку и прогулкиКонверт и комбинезон на выписку и прогулки

50 р.

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Конверт и комбинезон на выписку и прогулки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Тёплый конверт Тёплый конверт

50 р.

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Тёплый конверт

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Комбинезон Комбинезон

45 р.

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Комбинезон

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Конверт натуральный мехКонверт натуральный мех

50 р.

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Конверт натуральный мех

56 - 62 (2-3 месяца), 50 - 56 (1-2 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Комбинезон конверт Комбинезон конверт

40 р.

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Комбинезон конверт

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Деми курточкаДеми курточка

8 р.

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Деми курточка

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Одежда для новорожденных 56см по 10рОдежда для новорожденных 56см по 10р

10 р.

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Одежда для новорожденных 56см по 10р

50 - 56 (1-2 месяца)

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Комбинезон для девочки Комбинезон для девочки

15 р.

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Комбинезон для девочки

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Конверт 62/74 Как новый Конверт 62/74 Как новый

22 р.

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Конверт 62/74 Как новый

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Джинсовая курточка Джинсовая курточка

15 р.

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Джинсовая курточка

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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КомбинезонКомбинезон

50 р.

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Комбинезон

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Плащик nextПлащик next

10 р.

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Плащик next

68 - 74 (6-8 месяцев)

Зимний конверт для ребёнка. Зимний конверт для ребёнка.

150 р.

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Зимний конверт для ребёнка.

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Трансформер комбинезон с натуральным мехом и овчинТрансформер комбинезон с натуральным мехом и овчин

130 р.

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Трансформер комбинезон с натуральным мехом и овчин

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Шапки 8-18 месяцев Шапки 8-18 месяцев

8 р.

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Шапки 8-18 месяцев

74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Меховая шубка (курточка)Меховая шубка (курточка)

20 р.

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Меховая шубка (курточка)

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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КомбинезонКомбинезон

40 р.

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Комбинезон

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Шапочки Шапочки

5 р.

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Шапочки

50 - 56 (1-2 месяца)

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Костюм зима Костюм зима

15 р.

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Костюм зима

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Комбинезон Комбинезон

30 р.

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Комбинезон

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Комбинезон конверт Huppa 62 размерКомбинезон конверт Huppa 62 размер

55 р.

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Комбинезон конверт Huppa 62 размер

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Конверт (покупался только на выписку) плюс НОВЫЙ кКонверт (покупался только на выписку) плюс НОВЫЙ к

100 р.

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Конверт (покупался только на выписку) плюс НОВЫЙ к

50 - 56 (1-2 месяца)

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Зимний комбинезон Зимний комбинезон

75 р.

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Зимний комбинезон

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Товары с доставкой от магазинов

Комбинезон

80 р.

Комбинезон

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Комбинезон

80 р.

Комбинезон

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Классные дем. комбез последний размер 62-68

50 р.

Классные дем. комбез последний размер 62-68

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Комбинезон зима

110 р.

Комбинезон зима

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Комбинезон

90 р.

Комбинезон

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Комбинезон

65 р.

Комбинезон

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
На холода

40 р.

На холода

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Комбинезон на холода

55 р.

Комбинезон на холода

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
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