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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Новые товары с доставкой в Беларуси

Все объявления
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
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136 р.

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Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек

152 - 158 (12 лет)

Доставка по Беларуси
Комплект Elizabeth акция Комплект Elizabeth акция
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149 р.

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Комплект Elizabeth акция

116 - 122 (6 лет)

Доставка по Беларуси
Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки.Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки.
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148 р.

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Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки.

104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
Куртка зимняя детская для девочек НОВАЯ Куртка зимняя детская для девочек НОВАЯ

100 р.

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Куртка зимняя детская для девочек НОВАЯ

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Доставка по Беларуси
Куртка зимняя для девочкиКуртка зимняя для девочки

120 р.

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Куртка зимняя для девочки

110 - 116 (5-6 лет)

Доставка по Беларуси
Куртка детскаяКуртка детская

65 р.

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Куртка детская

140 - 146 (10 лет)

Доставка по Беларуси
Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки

120 р.

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Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
Акция Цена снижена Зимняя куртка для девочек Акция Цена снижена Зимняя куртка для девочек
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136 р.

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Акция Цена снижена Зимняя куртка для девочек

98 - 104 (4 года), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Доставка по Беларуси
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
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148 р.

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Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

Доставка по Беларуси
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
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136 р.

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Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек

152 - 158 (12 лет)

Доставка по Беларуси
Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки.Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки.
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148 р.

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Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки.

104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
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140 р.

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Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

Доставка по Беларуси
Продам новый зимний костюм из мембраны до -30 градусов Продам новый зимний костюм из мембраны до -30 градусов

89 р.

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Продам новый зимний костюм из мембраны до -30 градусов

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Доставка по Беларуси
Пуховик (куртка зимняя)Пуховик (куртка зимняя)

120 р.

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Пуховик (куртка зимняя)

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Доставка по Беларуси
Комплект для девочкиКомплект для девочки

85 р.

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Комплект для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Доставка по Беларуси
Пальто (Куртка)Пальто (Куртка)

85 р.

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Пальто (Куртка)

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

Доставка по Беларуси
Парка ''Elizabeth'' Парка ''Elizabeth''
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250 р.

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Парка ''Elizabeth''

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

Доставка по Беларуси
Мембранная куртка для девочки Мембранная куртка для девочки

33 р.

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Мембранная куртка для девочки

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Доставка по Беларуси
Непродуваемые штаны Непродуваемые штаны

20 р.

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Непродуваемые штаны

92 - 98 (3 года)

Доставка по Беларуси
Утепленная куртка пальто для девочки Утепленная куртка пальто для девочки

30 р.

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Утепленная куртка пальто для девочки

92 - 98 (3 года)

Доставка по Беларуси
Двухсторонняя куртка Двухсторонняя куртка

25 р.

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Двухсторонняя куртка

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Доставка по Беларуси
Шубка - куртка для девочек Шубка - куртка для девочек

60 р.

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Шубка - куртка для девочек

140 - 146 (10 лет)

Доставка по Беларуси
Демисезонные куртки, большой выбор Демисезонные куртки, большой выбор

110 р.

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Демисезонные куртки, большой выбор

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Доставка по Беларуси
Стильная зимняя куртка (парка)Стильная зимняя куртка (парка)

140 р.

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Стильная зимняя куртка (парка)

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Доставка по Беларуси
Крутой комбезКрутой комбез

160 р.

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Крутой комбез

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Доставка по Беларуси
Классные демисезонные курткиКлассные демисезонные куртки

55 р.

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Классные демисезонные куртки

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Доставка по Беларуси
Комбинезон детский ПОСЛЕДНИЙ РАЗМЕР Комбинезон детский ПОСЛЕДНИЙ РАЗМЕР

130 р.

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Комбинезон детский ПОСЛЕДНИЙ РАЗМЕР

86 - 92 (2 года)

Доставка по Беларуси
Классный зимний комбезКлассный зимний комбез

160 р.

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Классный зимний комбез

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Доставка по Беларуси
Стильная зимняя курткаСтильная зимняя куртка

155 р.

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Стильная зимняя куртка

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

Доставка по Беларуси
Стильное пальто ЗимаСтильное пальто Зима

175 р.

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Стильное пальто Зима

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

Доставка по Беларуси
Зимняя удлиненная курткаЗимняя удлиненная куртка

110 р.

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Зимняя удлиненная куртка

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
Парка-дубленка (ткань нубук)Парка-дубленка (ткань нубук)

160 р.

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Парка-дубленка (ткань нубук)

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Доставка по Беларуси
Стильное зимнее пальтоСтильное зимнее пальто

145 р.

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Стильное зимнее пальто

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Доставка по Беларуси
Комплект Elizabeth акция на один рост 116 Комплект Elizabeth акция на один рост 116

149 р.

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Комплект Elizabeth акция на один рост 116

116 - 122 (6 лет)

Доставка по Беларуси
Детская одежда СТОК опт ТОРГДетская одежда СТОК опт ТОРГ

50 р.

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Детская одежда СТОК опт ТОРГ

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170, 170 - 176

Доставка по Беларуси
Продам новый зимний комбинезон Продам новый зимний комбинезон

85 р.

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Продам новый зимний комбинезон

110 - 116 (5-6 лет)

Доставка по Беларуси
Продам новый зимний комбинезон Продам новый зимний комбинезон

85 р.

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Продам новый зимний комбинезон

110 - 116 (5-6 лет)

Доставка по Беларуси
Продам новую зимнюю куртку Продам новую зимнюю куртку

70 р.

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Продам новую зимнюю куртку

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Доставка по Беларуси
Комплект зимний мембранныйКомплект зимний мембранный

250 р.

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Комплект зимний мембранный

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Доставка по Беларуси
Продам новый зимний комбинезон из мембраны Продам новый зимний комбинезон из мембраны

80 р.

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Продам новый зимний комбинезон из мембраны

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
Распродажа новая зимняя курка Распродажа новая зимняя курка

69 р.

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Распродажа новая зимняя курка

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Доставка по Беларуси
Распродажа Новые зимние мембране комплекты куртка+ полукомбинезон Распродажа Новые зимние мембране комплекты куртка+ полукомбинезон

135 р.

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Распродажа Новые зимние мембране комплекты куртка+ полукомбинезон

80 - 86 (1-2 года), 92 - 98 (3 года)

Доставка по Беларуси
Распродажа Новые мембранные куртки/пальто зима Распродажа Новые мембранные куртки/пальто зима

128 р.

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Распродажа Новые мембранные куртки/пальто зима

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

Доставка по Беларуси
Распродажа Новые стильные куртки зима Распродажа Новые стильные куртки зима

79 р.

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Распродажа Новые стильные куртки зима

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Доставка по Беларуси
Распродажа Новый мембранный комплект куртка+полукомбинезонРаспродажа Новый мембранный комплект куртка+полукомбинезон

135 р.

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Распродажа Новый мембранный комплект куртка+полукомбинезон

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Доставка по Беларуси
Распродажа Новые мембранные куртки/пальто зима Распродажа Новые мембранные куртки/пальто зима

112 р.

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Распродажа Новые мембранные куртки/пальто зима

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Доставка по Беларуси
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