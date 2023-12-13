Товары от Куфар Маркета
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136 р.
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
152 - 158 (12 лет)
149 р.
Комплект Elizabeth акция
116 - 122 (6 лет)
148 р.
Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки.
104 - 110 (5 лет)
100 р.
Куртка зимняя детская для девочек НОВАЯ
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
120 р.
Куртка зимняя для девочки
110 - 116 (5-6 лет)
65 р.
Куртка детская
140 - 146 (10 лет)
120 р.
Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
136 р.
Акция Цена снижена Зимняя куртка для девочек
98 - 104 (4 года), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
148 р.
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
136 р.
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
152 - 158 (12 лет)
148 р.
Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки.
104 - 110 (5 лет)
140 р.
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
89 р.
Продам новый зимний костюм из мембраны до -30 градусов
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
120 р.
Пуховик (куртка зимняя)
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
85 р.
Комплект для девочки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
85 р.
Пальто (Куртка)
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
250 р.
Парка ''Elizabeth''
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
33 р.
Мембранная куртка для девочки
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
20 р.
Непродуваемые штаны
92 - 98 (3 года)
30 р.
Утепленная куртка пальто для девочки
92 - 98 (3 года)
25 р.
Двухсторонняя куртка
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
60 р.
Шубка - куртка для девочек
140 - 146 (10 лет)
110 р.
Демисезонные куртки, большой выбор
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
140 р.
Стильная зимняя куртка (парка)
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
160 р.
Крутой комбез
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
55 р.
Классные демисезонные куртки
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
130 р.
Комбинезон детский ПОСЛЕДНИЙ РАЗМЕР
86 - 92 (2 года)
160 р.
Классный зимний комбез
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
155 р.
Стильная зимняя куртка
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
175 р.
Стильное пальто Зима
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
110 р.
Зимняя удлиненная куртка
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
160 р.
Парка-дубленка (ткань нубук)
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
145 р.
Стильное зимнее пальто
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
149 р.
Комплект Elizabeth акция на один рост 116
116 - 122 (6 лет)
50 р.
Детская одежда СТОК опт ТОРГ
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170, 170 - 176
85 р.
Продам новый зимний комбинезон
110 - 116 (5-6 лет)
85 р.
Продам новый зимний комбинезон
110 - 116 (5-6 лет)
70 р.
Продам новую зимнюю куртку
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
250 р.
Комплект зимний мембранный
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
80 р.
Продам новый зимний комбинезон из мембраны
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
69 р.
Распродажа новая зимняя курка
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
135 р.
Распродажа Новые зимние мембране комплекты куртка+ полукомбинезон
80 - 86 (1-2 года), 92 - 98 (3 года)
128 р.
Распродажа Новые мембранные куртки/пальто зима
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
79 р.
Распродажа Новые стильные куртки зима
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
135 р.
Распродажа Новый мембранный комплект куртка+полукомбинезон
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
112 р.
Распродажа Новые мембранные куртки/пальто зима
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)