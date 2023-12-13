Товары от Куфар Маркета
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Верхняя одежда для девочек в Беларуси
250 р.
Парка ''Elizabeth''
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
120 р.
Куртка софтшел мембранная новая 128
122 - 128 (7 лет)
148 р.
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
Договорная
Полукомбинезон зимний
80 - 86 (1-2 года)
95 р.
Куртка -пуховик новая, 42-44
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
5 р.
Курточка
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
45 р.
Куртка
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
100 р.
Куртка зимняя детская для девочек НОВАЯ
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
80 р.
Розовое демисезонное фактурное пальто для девочки
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
32 р.
Куртка детская
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
65 р.
Классная куртка дд Outventure как новая
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
15 р.
Куртка еврозима Y.E.K. 128-140
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
20 р.
Куртка зимняя
92 - 98 (3 года), 104 - 110 (5 лет), 98 - 104 (4 года)
20 р.
Пальтишко 116-122
116 - 122 (6 лет)
145 р.
Пуховик Тедди
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
30 р.
Теплое пальто на рост 98-104 см, зима. Цвет нежно-
98 - 104 (4 года)
10 р.
Одежда для девочек
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
145 р.
Курс как и комбинезон lemon
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
40 р.
куртка и полукомбинезон зимний комплект
80 - 86 (1-2 года)
20 р.
Куртка рост 116-122
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
145 р.
Куртка и комбинезон lemon
140 - 146 (10 лет)
50 р.
Куртка искусственная кожа
122 - 128 (7 лет)
30 р.
Детский костюм демисезонный на девочку
80 - 86 (1-2 года)
10 р.
Детская одежда
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
15 р.
Одежда для девочек
110 - 116 (5-6 лет)
60 р.
Куртка для девочки , зимняя -теплая, практичная
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
30 р.
Курточка
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
5 р.
Пальто
98 - 104 (4 года)
55 р.
Комбинезон 86-92
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
35 р.
Пальто куртка парка
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
70 р.
Курс как huppa
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
35 р.
Куртка для девочки.
98 - 104 (4 года)
55 р.
Куртка huppa
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
40 р.
Комбез
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
25 р.
Куртка 98 Lassie
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
10 р.
Куртка зимняя Wojcik Польша 104 для девочки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
35 р.
Куртка huppa
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
75 р.
Новый мембрана деми комбинезон Deo mon do Швеция
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
100 р.
Комплект зимний Lassie
98 - 104 (4 года)
50 р.
Куртка осенняя ''Stalgert''
146 - 152 (11 лет)
70 р.
Зимний комбинезон на девочку очень качественный
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
85 р.
Зимний комплект Reima TEC, оригинал
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
55 р.
Куртка для девочки зима
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
15 р.
Куртка тёплая.
80 - 86 (1-2 года)
60 р.
Новый комлект на флисе на рост 134
134 - 140 (9 лет)
55 р.
Куртка комбинезон PRIMARK непромокаемый дождевик
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
Товары с доставкой от магазинов
100 р.
Куртка зимняя детская для девочек НОВАЯ
Могилев
120 р.
Куртка зимняя для девочки
Минск, Советский
65 р.
Куртка детская
Минск, Центральный
120 р.
Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки
Гродно
136 р.
Акция Цена снижена Зимняя куртка для девочек
Гродно
148 р.
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
Гродно
136 р.
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
Гродно
148 р.
Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки.
Гродно