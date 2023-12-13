Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Ведра, тазы, емкости для мусора в Беларуси
1 р.
Ведро
Гомель
60 р.
Мусорка Gipfel
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
31.60 р.
Диатомит садовый Экокиллер 5,5л ведро ( природный почвоулучшитель)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
27 р.
Диатомит садовый ЭКОКИЛЛЕР 5,5 л ведро ( природный почвоулучшитель)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
47 р.
Складное подвесное мусорное ведро Folding Trash Can на дверцу кухни
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
117.73 р.
Бак для мусора ЭЛЬФПЛАСТ EP424
Минск, Центральный
150 р.
Комплект вёдер GTV
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.20 р.
Фильтр для мусорного контейнера Joseph Joseph Totem 30005 (2шт)
Минск, Центральный
240 р.
Бадья, чан из нержавеющей стали
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
133.76 р.
Урна уличная Титан Мета ТМБ-35 с пепельницей (серый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
14.84 р.
Контейнер для мусора Svip Ориджинал SV4044КФ (12л, кофейный)
Минск, Центральный
Договорная
Ведро пластиковое 10л и 5л
Брест
4 р.
Корзины хозяйственные
Брестская, Барановичи
10 р.
Эмалированный таз, вёдра
Брест
5 р.
Мусорное ведро с педалью
Гомель
15 р.
Набор для ванной комнаты
Витебск
2.50 р.
Таз
Витебск
Онлайн-заказ
37.92 р.
Мусорное ведро ЭЛЬФПЛАСТ Slim EP558 15 л (серо-черный)
Минск, Центральный
2 р.
Ведро
Витебская, Полоцк
Онлайн-заказ
15.23 р.
Контейнер для мусора с педалью Svip Ориджинал SV4046НБС-2PS (6л, небесный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
137.66 р.
Урна уличная Титан Мета ТМБ-35 (зеленый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
43.40 р.
Автомобильный мусорный бак Baseus Gentleman Style Vehicle-Mounted Trash Can Dark Grey (CRLJT-0G)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
25 р.
ЭКОКИЛЛЕР от садовых муравьев, ведро 1,0 л
Минск, Центральный
25 р.
Бак оцинкованый
Минск, Центральный
15 р.
Ведро оцинкованное.
Минск, Московский
Онлайн-заказ
25 р.
ЭКОКИЛЛЕР от слизней и улиток, ведро 1,0 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
25 р.
ЭКОКИЛЛЕР от медведки, ведро 1,0 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
25 р.
ЭКОКИЛЛЕР от колорадского жука, ведро 1,0 л.
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
25 р.
ЭКОКИЛЛЕР ведро комплексного воздействия (от муравьев, слизняков, медведки, колорадского жука и др.
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
27 р.
Компактное мусорное ведро Attach-A-Trash с креплением на дверку шкафчика
Минск, Центральный
2 р.
Ведра (11-13 литров)
Минск, Фрунзенский
5 р.
Новый таз
Минск, Центральный
100 р.
Контейнер мусорный на колёсах Альтернатива
Минск, Центральный
45 р.
Выворка
Гомель
25 р.
Пластиковый таз
Гомель
Договорная
Таз из латуни
Могилев
70 р.
Бочки, 220л.
Брест
35 р.
Мусорный бак, контейнер
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Тазик
Минск, Партизанский
7 р.
Ведро с крышкой
Минск, Партизанский
10 р.
Ведро с крышкой, 2шт+ горшок эмалированный
Минск, Центральный
99 р.
Мусорные контейнеры 120/240/360л
Минск, Фрунзенский
2 р.
Ведра
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
31.60 р.
Диатомит садовый Экокиллер 5,5л ведро ( природный почвоулучшитель)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
27 р.
Диатомит садовый ЭКОКИЛЛЕР 5,5 л ведро ( природный почвоулучшитель)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
47 р.
Складное подвесное мусорное ведро Folding Trash Can на дверцу кухни
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
117.73 р.
Бак для мусора ЭЛЬФПЛАСТ EP424
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.20 р.
Фильтр для мусорного контейнера Joseph Joseph Totem 30005 (2шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
133.76 р.
Урна уличная Титан Мета ТМБ-35 с пепельницей (серый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
14.84 р.
Контейнер для мусора Svip Ориджинал SV4044КФ (12л, кофейный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
37.92 р.
Мусорное ведро ЭЛЬФПЛАСТ Slim EP558 15 л (серо-черный)
Минск, Центральный