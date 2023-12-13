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Все для домаХозяйственные товары

Ведра, тазы, емкости для мусора в Беларуси

Ведро

1 р.

Ведро

Гомель

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Мусорка Gipfel

60 р.

Мусорка Gipfel

Минск, Центральный

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Диатомит садовый Экокиллер 5,5л ведро ( природный почвоулучшитель)

Онлайн-заказ

31.60 р.

Диатомит садовый Экокиллер 5,5л ведро ( природный почвоулучшитель)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Диатомит садовый ЭКОКИЛЛЕР 5,5 л ведро ( природный почвоулучшитель)

Онлайн-заказ

27 р.

Диатомит садовый ЭКОКИЛЛЕР 5,5 л ведро ( природный почвоулучшитель)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Складное подвесное мусорное ведро Folding Trash Can на дверцу кухни

Онлайн-заказ

47 р.

Складное подвесное мусорное ведро Folding Trash Can на дверцу кухни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бак для мусора ЭЛЬФПЛАСТ EP424

Онлайн-заказ

117.73 р.

Бак для мусора ЭЛЬФПЛАСТ EP424

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект вёдер GTV

150 р.

Комплект вёдер GTV

Минск, Центральный

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Фильтр для мусорного контейнера Joseph Joseph Totem 30005 (2шт)

Онлайн-заказ

48.20 р.

Фильтр для мусорного контейнера Joseph Joseph Totem 30005 (2шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бадья, чан из нержавеющей стали

240 р.

Бадья, чан из нержавеющей стали

Минск, Первомайский

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Урна уличная Титан Мета ТМБ-35 с пепельницей (серый)

Онлайн-заказ

133.76 р.

Урна уличная Титан Мета ТМБ-35 с пепельницей (серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Контейнер для мусора Svip Ориджинал SV4044КФ (12л, кофейный)

Онлайн-заказ

14.84 р.

Контейнер для мусора Svip Ориджинал SV4044КФ (12л, кофейный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ведро пластиковое 10л и 5л

Договорная

Ведро пластиковое 10л и 5л

Брест

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Корзины хозяйственные

4 р.

Корзины хозяйственные

Брестская, Барановичи

Эмалированный таз, вёдра

10 р.

Эмалированный таз, вёдра

Брест

Мусорное ведро с педалью

5 р.

Мусорное ведро с педалью

Гомель

Набор для ванной комнаты

15 р.

Набор для ванной комнаты

Витебск

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Таз

2.50 р.

Таз

Витебск

Мусорное ведро ЭЛЬФПЛАСТ Slim EP558 15 л (серо-черный)

Онлайн-заказ

37.92 р.

Мусорное ведро ЭЛЬФПЛАСТ Slim EP558 15 л (серо-черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ведро

2 р.

Ведро

Витебская, Полоцк

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Контейнер для мусора с педалью Svip Ориджинал SV4046НБС-2PS (6л, небесный)

Онлайн-заказ

15.23 р.

Контейнер для мусора с педалью Svip Ориджинал SV4046НБС-2PS (6л, небесный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Урна уличная Титан Мета ТМБ-35 (зеленый)

Онлайн-заказ

137.66 р.

Урна уличная Титан Мета ТМБ-35 (зеленый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автомобильный мусорный бак Baseus Gentleman Style Vehicle-Mounted Trash Can Dark Grey (CRLJT-0G)

Онлайн-заказ

43.40 р.

Автомобильный мусорный бак Baseus Gentleman Style Vehicle-Mounted Trash Can Dark Grey (CRLJT-0G)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЭКОКИЛЛЕР от садовых муравьев, ведро 1,0 л

Онлайн-заказ

25 р.

ЭКОКИЛЛЕР от садовых муравьев, ведро 1,0 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бак оцинкованый

25 р.

Бак оцинкованый

Минск, Центральный

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Ведро оцинкованное.

15 р.

Ведро оцинкованное.

Минск, Московский

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ЭКОКИЛЛЕР от слизней и улиток, ведро 1,0 л

Онлайн-заказ

25 р.

ЭКОКИЛЛЕР от слизней и улиток, ведро 1,0 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЭКОКИЛЛЕР от медведки, ведро 1,0 л

Онлайн-заказ

25 р.

ЭКОКИЛЛЕР от медведки, ведро 1,0 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЭКОКИЛЛЕР от колорадского жука, ведро 1,0 л.

Онлайн-заказ

25 р.

ЭКОКИЛЛЕР от колорадского жука, ведро 1,0 л.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЭКОКИЛЛЕР ведро комплексного воздействия (от муравьев, слизняков, медведки, колорадского жука и др.

Онлайн-заказ

25 р.

ЭКОКИЛЛЕР ведро комплексного воздействия (от муравьев, слизняков, медведки, колорадского жука и др.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Компактное мусорное ведро Attach-A-Trash с креплением на дверку шкафчика

Онлайн-заказ

27 р.

Компактное мусорное ведро Attach-A-Trash с креплением на дверку шкафчика

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ведра (11-13 литров)

2 р.

Ведра (11-13 литров)

Минск, Фрунзенский

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Новый таз

5 р.

Новый таз

Минск, Центральный

Контейнер мусорный на колёсах Альтернатива

100 р.

Контейнер мусорный на колёсах Альтернатива

Минск, Центральный

Выворка

45 р.

Выворка

Гомель

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Пластиковый таз

25 р.

Пластиковый таз

Гомель

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Таз из латуни

Договорная

Таз из латуни

Могилев

Бочки, 220л.

70 р.

Бочки, 220л.

Брест

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Мусорный бак, контейнер

35 р.

Мусорный бак, контейнер

Минск, Фрунзенский

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Тазик

Бесплатно

Тазик

Минск, Партизанский

Ведро с крышкой

7 р.

Ведро с крышкой

Минск, Партизанский

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Ведро с крышкой, 2шт+ горшок эмалированный

10 р.

Ведро с крышкой, 2шт+ горшок эмалированный

Минск, Центральный

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Мусорные контейнеры 120/240/360л

99 р.

Мусорные контейнеры 120/240/360л

Минск, Фрунзенский

Ведра

2 р.

Ведра

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Диатомит садовый Экокиллер 5,5л ведро ( природный почвоулучшитель)

Онлайн-заказ

31.60 р.

Диатомит садовый Экокиллер 5,5л ведро ( природный почвоулучшитель)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Диатомит садовый ЭКОКИЛЛЕР 5,5 л ведро ( природный почвоулучшитель)

Онлайн-заказ

27 р.

Диатомит садовый ЭКОКИЛЛЕР 5,5 л ведро ( природный почвоулучшитель)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Складное подвесное мусорное ведро Folding Trash Can на дверцу кухни

Онлайн-заказ

47 р.

Складное подвесное мусорное ведро Folding Trash Can на дверцу кухни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бак для мусора ЭЛЬФПЛАСТ EP424

Онлайн-заказ

117.73 р.

Бак для мусора ЭЛЬФПЛАСТ EP424

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фильтр для мусорного контейнера Joseph Joseph Totem 30005 (2шт)

Онлайн-заказ

48.20 р.

Фильтр для мусорного контейнера Joseph Joseph Totem 30005 (2шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Урна уличная Титан Мета ТМБ-35 с пепельницей (серый)

Онлайн-заказ

133.76 р.

Урна уличная Титан Мета ТМБ-35 с пепельницей (серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Контейнер для мусора Svip Ориджинал SV4044КФ (12л, кофейный)

Онлайн-заказ

14.84 р.

Контейнер для мусора Svip Ориджинал SV4044КФ (12л, кофейный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мусорное ведро ЭЛЬФПЛАСТ Slim EP558 15 л (серо-черный)

Онлайн-заказ

37.92 р.

Мусорное ведро ЭЛЬФПЛАСТ Slim EP558 15 л (серо-черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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