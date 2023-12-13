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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Ведра, емкости в Беларуси

Ведро строительное, таз строительный, тазы, ведра

2.50 р.

Ведро строительное, таз строительный, тазы, ведра

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Ведро строительное гибкое RUBI, 40л

33 р.

Ведро строительное гибкое RUBI, 40л

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Ведра для изготовления циклона 25л.

7 р.

Ведра для изготовления циклона 25л.

Минск, Партизанский

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Ведро строительное гибкое RUBI 40л (Цветные)

33 р.

Ведро строительное гибкое RUBI 40л (Цветные)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Ведро для плиточника с роликами BIHUI (кювета) 19л

155 р.

Ведро для плиточника с роликами BIHUI (кювета) 19л

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Выварка, р.р. 40х32 см (ДхВ) и тазик, 5 рублей за

5 р.

Выварка, р.р. 40х32 см (ДхВ) и тазик, 5 рублей за

Минск, Фрунзенский

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Кювета для мытья керамической плитки BIHUI, 24л. арт.TWS24

110 р.

Кювета для мытья керамической плитки BIHUI, 24л. арт.TWS24

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Контейнер строительный

15 р.

Контейнер строительный

Гродненская, Сморгонь

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Металлическая емкость

100 р.

Металлическая емкость

Гомельская, Речица

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Ванночки для покраски

10 р.

Ванночки для покраски

Брестская, Пинск

Фляга 100 литров строительная

30 р.

Фляга 100 литров строительная

Брестская, Пинск

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Контейнер саморазгружающийся

750 р.

Контейнер саморазгружающийся

Витебская, Новополоцк

Ёмкость для воды

100 р.

Ёмкость для воды

Брестская, Пинск

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Емкость из оцинковки

70 р.

Емкость из оцинковки

Витебск

Ёмкость металлическая

130 р.

Ёмкость металлическая

Гомельская, Мозырь

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Ведро оцинкованное 12л.

10 р.

Ведро оцинкованное 12л.

Витебск

Металлическая емкость

5 р.

Металлическая емкость

Гомельская, Добруш

Нержавеющая сталь

200 р.

Нержавеющая сталь

Витебская, Новополоцк

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Вёдра тазы баки ёмкости для дачи стройки гаража

1 р.

Вёдра тазы баки ёмкости для дачи стройки гаража

Витебск

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Бочка

300 р.

Бочка

Брестская, Столин

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Ёмкость для бетона

80 р.

Ёмкость для бетона

Могилевская, Бобруйск

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Лоток для краски б/ у

1 р.

Лоток для краски б/ у

Минск, Фрунзенский

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Ванночки для покраски

1 р.

Ванночки для покраски

Гродненская, Сморгонь

Металлическая ёмкость

10 р.

Металлическая ёмкость

Гродненская, Лида

Строительная Бадья

55 р.

Строительная Бадья

Витебск

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Продам железный ящик (корыто)

90 р.

Продам железный ящик (корыто)

Минская, Столбцы

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Емкость, корыто, ящик для бетона (каменщика)

100 р.

Емкость, корыто, ящик для бетона (каменщика)

Брестская, Барановичи

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Емкость для раствора

100 р.

Емкость для раствора

Гродненская, Ошмяны

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Ванночка малярная 35х26

6 р.

Ванночка малярная 35х26

Минск, Заводской

Металлический короб, ёмкость с ручкой.

5 р.

Металлический короб, ёмкость с ручкой.

Брестская, Кобрин

Мойка металлическая

50 р.

Мойка металлическая

Гомель

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Сумка под инструменты,фирменная,новая.

40 р.

Сумка под инструменты,фирменная,новая.

Брест

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ведра пласмассовые

6 р.

ведра пласмассовые

Витебская, Орша

Ведро ПВХ 5л-Внутри Солидол был. 1шт-50 коп.100шт.

0.50 р.

Ведро ПВХ 5л-Внутри Солидол был. 1шт-50 коп.100шт.

Минск, Центральный

ВЕДРО ДЛЯ ПЛИТОЧНИКА 19Л

110 р.

ВЕДРО ДЛЯ ПЛИТОЧНИКА 19Л

Минск, Заводской

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Емкость

80 р.

Емкость

Минская, Клецк

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Корыто для бетона 350 л.

Договорная

Корыто для бетона 350 л.

Витебская, Чашники

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Емкости

20 р.

Емкости

Минск, Фрунзенский

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Стерилизатор (кипятильник)

10 р.

Стерилизатор (кипятильник)

Могилевская, Бобруйск

Для стройки

50 р.

Для стройки

Гомельская, Жлобин

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Емкость для топлива 50л.

20 р.

Емкость для топлива 50л.

Витебская, Поставы

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Товары с доставкой от магазинов

Ведро строительное, таз строительный, тазы, ведра

2.50 р.

Ведро строительное, таз строительный, тазы, ведра

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
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