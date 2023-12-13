Товары от Куфар Маркета
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Ведра, емкости в Беларуси
2.50 р.
Ведро строительное, таз строительный, тазы, ведра
Витебская, Новополоцк
33 р.
Ведро строительное гибкое RUBI, 40л
Минск, Московский
7 р.
Ведра для изготовления циклона 25л.
Минск, Партизанский
33 р.
Ведро строительное гибкое RUBI 40л (Цветные)
Минск, Московский
155 р.
Ведро для плиточника с роликами BIHUI (кювета) 19л
Минск, Московский
5 р.
Выварка, р.р. 40х32 см (ДхВ) и тазик, 5 рублей за
Минск, Фрунзенский
110 р.
Кювета для мытья керамической плитки BIHUI, 24л. арт.TWS24
Минск, Московский
15 р.
Контейнер строительный
Гродненская, Сморгонь
100 р.
Металлическая емкость
Гомельская, Речица
10 р.
Ванночки для покраски
Брестская, Пинск
30 р.
Фляга 100 литров строительная
Брестская, Пинск
750 р.
Контейнер саморазгружающийся
Витебская, Новополоцк
100 р.
Ёмкость для воды
Брестская, Пинск
70 р.
Емкость из оцинковки
Витебск
130 р.
Ёмкость металлическая
Гомельская, Мозырь
10 р.
Ведро оцинкованное 12л.
Витебск
5 р.
Металлическая емкость
Гомельская, Добруш
200 р.
Нержавеющая сталь
Витебская, Новополоцк
1 р.
Вёдра тазы баки ёмкости для дачи стройки гаража
Витебск
300 р.
Бочка
Брестская, Столин
80 р.
Ёмкость для бетона
Могилевская, Бобруйск
1 р.
Лоток для краски б/ у
Минск, Фрунзенский
1 р.
Ванночки для покраски
Гродненская, Сморгонь
10 р.
Металлическая ёмкость
Гродненская, Лида
55 р.
Строительная Бадья
Витебск
90 р.
Продам железный ящик (корыто)
Минская, Столбцы
100 р.
Емкость, корыто, ящик для бетона (каменщика)
Брестская, Барановичи
100 р.
Емкость для раствора
Гродненская, Ошмяны
6 р.
Ванночка малярная 35х26
Минск, Заводской
5 р.
Металлический короб, ёмкость с ручкой.
Брестская, Кобрин
50 р.
Мойка металлическая
Гомель
40 р.
Сумка под инструменты,фирменная,новая.
Брест
6 р.
ведра пласмассовые
Витебская, Орша
0.50 р.
Ведро ПВХ 5л-Внутри Солидол был. 1шт-50 коп.100шт.
Минск, Центральный
110 р.
ВЕДРО ДЛЯ ПЛИТОЧНИКА 19Л
Минск, Заводской
80 р.
Емкость
Минская, Клецк
Договорная
Корыто для бетона 350 л.
Витебская, Чашники
20 р.
Емкости
Минск, Фрунзенский
10 р.
Стерилизатор (кипятильник)
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Для стройки
Гомельская, Жлобин
20 р.
Емкость для топлива 50л.
Витебская, Поставы