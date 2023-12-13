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Компьютерная техникаПериферия и аксессуары

USB-хабы в Беларуси

Переходник - Хаб WiWU T6 Type C to x2 USB 3.0

70 р.

Переходник - Хаб WiWU T6 Type C to x2 USB 3.0

Минск, Московский

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Док-станция Dell USB Type-C Dock WD15 (130W)

150 р.

Док-станция Dell USB Type-C Dock WD15 (130W)

Витебск

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USB-хаб Ugreen

45 р.

USB-хаб Ugreen

Брест

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USB Хаб на 4 порта

10 р.

USB Хаб на 4 порта

Могилев

Зарядное устройство

15 р.

Зарядное устройство

Минск, Фрунзенский

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USB HUB (usb 2.0)

5 р.

USB HUB (usb 2.0)

Брестская, Кобрин

USB-хаб 5bites HB37-315SL - 7xUSB 3.0

45 р.

USB-хаб 5bites HB37-315SL - 7xUSB 3.0

Гомель

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USB-хаб Baseus 6 in 1 USB 3x3.0, HDMI 4k, PD, RJ45

55 р.

USB-хаб Baseus 6 in 1 USB 3x3.0, HDMI 4k, PD, RJ45

Гомель

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Док-станция Dell WD19 130W

300 р.

Док-станция Dell WD19 130W

Минск, Центральный

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Usb-хабы, концентраторы, юсб - хаб

420 р.

Usb-хабы, концентраторы, юсб - хаб

Могилевская, Бобруйск

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Разветвитель USB

5 р.

Разветвитель USB

Гродно

USB-хаб 3.0

10 р.

USB-хаб 3.0

Брест

USB-хаб концентратор ORICO DESK-2U1C (разветвитель

59 р.

USB-хаб концентратор ORICO DESK-2U1C (разветвитель

Могилев

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Дисковод usb, флоппи дисковод новый

50 р.

Дисковод usb, флоппи дисковод новый

Гомель

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USB-концентратор UGREEN USB Type C 3,1 до 4K HDMI

175 р.

USB-концентратор UGREEN USB Type C 3,1 до 4K HDMI

Брест

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Карт-ридер, usb-хаб. Размер 2,5''

15 р.

Карт-ридер, usb-хаб. Размер 2,5''

Минск, Ленинский

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USB Хаб

10 р.

USB Хаб

Могилев

Провод usb

4 р.

Провод usb

Минск, Фрунзенский

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Кард-ридер SanDisk

6.55 р.

Кард-ридер SanDisk

Гомельская, Светлогорск

USB 3.0 док-станция в металл.корпусе 11 в 1

75 р.

USB 3.0 док-станция в металл.корпусе 11 в 1

Могилев

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USB-хаб Gembird UHB-243-AD (4 порта)

20 р.

USB-хаб Gembird UHB-243-AD (4 порта)

Гродненская, Волковыск

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Док-станция Satechi TYPE-C DUAL MULTIMEDIA ADAPTER

310 р.

Док-станция Satechi TYPE-C DUAL MULTIMEDIA ADAPTER

Минск, Первомайский

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Переходник с адаптера на usb

15 р.

Переходник с адаптера на usb

Могилевская, Дрибин

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USB hub

10 р.

USB hub

Брест

USB Хаб

5 р.

USB Хаб

Минск, Ленинский

USB хаб

3 р.

USB хаб

Минская, Молодечно

Переходник / адаптер macbook type-c макбук

25 р.

Переходник / адаптер macbook type-c макбук

Минск, Заводской

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Ищу Receiver для мыши a4tech

5 р.

Ищу Receiver для мыши a4tech

Минск, Московский

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USB хаб новый

15 р.

USB хаб новый

Гомель

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USB хаб Baseus mechanical eye Six-in-one smart HUB

160 р.

USB хаб Baseus mechanical eye Six-in-one smart HUB

Минск, Фрунзенский

USB-хаб

10 р.

USB-хаб

Минская, Жодино

USB-хаб разветвитель на 4 порта

5 р.

USB-хаб разветвитель на 4 порта

Минск, Фрунзенский

Разветвитель USB 2.0

15 р.

Разветвитель USB 2.0

Витебская, Новополоцк

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Концентратор USB Hoco HB28

50 р.

Концентратор USB Hoco HB28

Гомель

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Хаб/адаптер satechi для MacBook/пк

25 р.

Хаб/адаптер satechi для MacBook/пк

Минск, Московский

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Промышленный конвертер Moxa usb to rs-232/485/422

620 р.

Промышленный конвертер Moxa usb to rs-232/485/422

Минск, Центральный

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USB hub 1 x usb 3.0 3 x usb 2.0

10 р.

USB hub 1 x usb 3.0 3 x usb 2.0

Гомель

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Usb tester TC66

50 р.

Usb tester TC66

Гомельская, Речица

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usb type-c переходник

70 р.

usb type-c переходник

Минск, Заводской

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Докстанция Toshiba универсальная

25 р.

Докстанция Toshiba универсальная

Минск, Ленинский

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usb-hub

5 р.

usb-hub

Минск, Советский

USB 3.0 HUB, 7 портов, с источником питания 5В, 3А

60 р.

USB 3.0 HUB, 7 портов, с источником питания 5В, 3А

Витебск

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USB разветвитель на 4 гнезда

15 р.

USB разветвитель на 4 гнезда

Брестская, Барановичи

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Товары с доставкой от магазинов

USB-C HAB Profit 3 USB , micro,Sd разьемы

29 р.

USB-C HAB Profit 3 USB , micro,Sd разьемы

Витебск

Доставка по Беларуси
DELL Модуль для модернизации WD19DC с адаптером питания 452-bdpq

Онлайн-заказ

61.25 р.
49 р.-20%

DELL Модуль для модернизации WD19DC с адаптером питания 452-bdpq

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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