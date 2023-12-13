Товары от Куфар Маркета
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USB-флешки в Беларуси
16 р.
Флешка 64Гб, USB flash 64Gb, карта памяти
Брест
65 р.
Flash 256 GB.
Брест
15 р.
Usb флэш накопитель
Минская, Борисов
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31 р.
Переносной светодиодный фонарь Multifunctional searchlight MH-818А 3W15W (зарядка USB и солнечные ба
Минск, Центральный
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28 р.
Портативный USB-вентилятор с Ушками Mini FAN SQ-2144/2 скорости обдува Фиолетовый
Минск, Центральный
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20 р.
USB накопитель (флешка) Shape с покрытием софт тач, 16 Гб. Черная
Минск, Центральный
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117 р.
Антимоскитный уличный светильник-ловушка для комаров Bug Zapper JSD-003 на солнечных батареях или US
Минск, Центральный
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31 р.
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Черная
Минск, Центральный
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17 р.
Кабель зарядный универсальный 3 в 1 BIG FAST CABLE Micro USB, Type-C, 6A, 120 W Синий
Минск, Центральный
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10 р.
Селфи - вспышка (подсветка) с зажимом Mini Q, USB, 3 уровня яркости Черный
Минск, Центральный
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147 р.
LED Projector портативный переносной проектор светодиодный Aao YG300 (домашний кинотеатр) от сети 22
Минск, Центральный
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147 р.
LED Projector портативный переносной проектор светодиодный Aao YG300 (домашний кинотеатр) от сети 22
Минск, Центральный
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90 р.
Жилет с подогревом для мужчин и женщин USB питание (3 режима работы) XXL
Минск, Центральный
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53 р.
Беспроводная лампа с датчиком движения USB Led Cabinet Sensor Light 40 см.
Минск, Центральный
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39 р.
Походная электроннаяводонепроницаемая дуговаязажигалка - фонарикс USB зарядкойLIGHTER (3 режима рабо
Минск, Центральный
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12 р.
УЦЕНКА Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light RK-12, USB, 3 свет.режима Чёрное
Минск, Центральный
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11.05 р.
Оптическая проводная USB компьютерная мышь серии VINTAGE Оптическая проводная USB компьютерная мышь
Минск, Центральный
60 р.
Накопитель 1Тб.
Минская, Борисов
8 р.
Флешка
Гродненская, Лида
38 р.
Флешка 128гб новая
Минск, Заводской
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313.10 р.
USB Flash Kingston DataTraveler Max 512GB
Минск, Центральный
12 р.
USB флешка 32 GB 2.0/3.0
Могилев
14 р.
Флэшка 64Gb USB 2.0 НОВАЯ (корпус - металл)
Брестская, Пинск
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23.27 р.
USB Flash Kingston DataTraveler Kyson 64GB (DTKN64GB)
Минск, Центральный
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25.88 р.
Флеш-память Silicon-Power Jewel J80 64GB (SP064GBUF3J80V1T)
Минск, Центральный
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26.31 р.
USB Flash Kingston DataTraveler 70 128GB
Минск, Центральный
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30.34 р.
USB Flash Transcend JetFlash 790C 64GB (черный/зеленый)
Минск, Центральный
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23.95 р.
USB Flash Netac 128GB USB 3.0 FlashDrive Netac U182 Red (NT03U182N-128G-30RE)
Минск, Центральный
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24.94 р.
Флешка 16Gb SanDisk Ultra, USB 3.0, SDCZ48-016G-U46
Минск, Центральный
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28.21 р.
Флеш-накопитель SanDisk ULTRA FIT 32Gb (SDCZ430-032G-G46)
Минск, Центральный
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25 р.
USB накопитель (флешка) Shape с покрытием софт тач, 16 Гб Оранжевая
Минск, Центральный
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27 р.
USBнакопитель (флешка) Twist wood дерево/металл/раскладной корпус, 16 Гб
Минск, Центральный
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21.53 р.
USB Flash Smart Buy Glossy Dark Grey 64GB SB64GBGS-DG
Минск, Центральный
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20.27 р.
USB Flash SanDisk Cruzer Ultra Flair CZ73 16GB SDCZ73-016G-G46
Минск, Центральный
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22.21 р.
USB Flash Oltramax 50 64GB (белый)
Минск, Центральный
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19.60 р.
Флеш-память SmartBuy Dock 32GB (SB32GBDK-K3)
Минск, Центральный
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22.91 р.
Флеш-память Silicon Power LuxMini 320 64 Gb White
Минск, Центральный
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22.11 р.
USB Flash Oltramax 50 64GB (черный)
Минск, Центральный
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20.95 р.
USB Flash SanDisk Cruzer Glide 16GB Black SDCZ600-016G-G35
Минск, Центральный
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22.06 р.
USB флэш-накопитель EXPLOYD 570 32GB (черный) (EX-32GB-570-Black)
Минск, Центральный
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20.33 р.
Флеш-память SmartBuy Wild series Cow 16 Gb
Минск, Центральный
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22.98 р.
Флеш-память SmartBuy Crown 64GB (SB64GBCRW-W)
Минск, Центральный
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19.95 р.
USB Flash SmartBuy Glossy 32GB (SB32GBGS-DG)
Минск, Центральный
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19.17 р.
USB Flash Oltramax 50 32GB (белый)
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
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31 р.
Переносной светодиодный фонарь Multifunctional searchlight MH-818А 3W15W (зарядка USB и солнечные ба
Минск, Центральный
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28 р.
Портативный USB-вентилятор с Ушками Mini FAN SQ-2144/2 скорости обдува Фиолетовый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
20 р.
USB накопитель (флешка) Shape с покрытием софт тач, 16 Гб. Черная
Минск, Центральный
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117 р.
Антимоскитный уличный светильник-ловушка для комаров Bug Zapper JSD-003 на солнечных батареях или US
Минск, Центральный
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31 р.
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Черная
Минск, Центральный
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17 р.
Кабель зарядный универсальный 3 в 1 BIG FAST CABLE Micro USB, Type-C, 6A, 120 W Синий
Минск, Центральный
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10 р.
Селфи - вспышка (подсветка) с зажимом Mini Q, USB, 3 уровня яркости Черный
Минск, Центральный
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147 р.
LED Projector портативный переносной проектор светодиодный Aao YG300 (домашний кинотеатр) от сети 22
Минск, Центральный