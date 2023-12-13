logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Сантехника и отопление
Унитазы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Унитазы в Беларуси

Подвесной унитаз Cersanit Parva New Clean On
vip

300 р.

Подвесной унитаз Cersanit Parva New Clean On

Гродно

Бачок для унитаза

15 р.

Бачок для унитаза

Минск, Первомайский

Унитаз

90 р.

Унитаз

Брест

Бачок от унитаза

20 р.

Бачок от унитаза

Минск, Московский

Унитаз подвесной Vitra S20 5507B003-0101 (без сиденья)

Онлайн-заказ

339.10 р.

Унитаз подвесной Vitra S20 5507B003-0101 (без сиденья)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Комплект арматуры Grohe 39551000

Онлайн-заказ

342 р.

Комплект арматуры Grohe 39551000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Унитаз Керамин

125 р.

Унитаз Керамин

Могилев

Распродажа подвесной унитаз Valadares Фаянс Португ

290 р.

Распродажа подвесной унитаз Valadares Фаянс Португ

Минск, Фрунзенский

Унитаз Vincea Globo VT1-14SMB черный матовый

Онлайн-заказ

733 р.

Унитаз Vincea Globo VT1-14SMB черный матовый

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix Bristol Rimless 6 в 1 75110213 (белый стекло)

Онлайн-заказ

1 401.97 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix Bristol Rimless 6 в 1 75110213 (белый стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix Bell Pro Rimless 6 в 1 75110009 (белый стекло)

Онлайн-заказ

1 446.37 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix Bell Pro Rimless 6 в 1 75110009 (белый стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix Bell Pro Rimless 7 в 1 75110026 (белый стекло)

Онлайн-заказ

1 516.48 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix Bell Pro Rimless 7 в 1 75110026 (белый стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix One Rimless 6 в 1 75110111 (белый/светлое дерево стекло)

Онлайн-заказ

1 484 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix One Rimless 6 в 1 75110111 (белый/светлое дерево стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix Bristol Rimless 7 в 1 75110230 (белый стекло)

Онлайн-заказ

1 507 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix Bristol Rimless 7 в 1 75110230 (белый стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix One Compacto 7 в 1 75110094 (белый/светлое дерево стекло)

Онлайн-заказ

1 513 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix One Compacto 7 в 1 75110094 (белый/светлое дерево стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз

50 р.

Унитаз

Витебск

Унитаз Lavinia Boho Relfix Grance Hill Rimless 6 в 1 87561021 (белый/дерево стекло)

Онлайн-заказ

1 388 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix Grance Hill Rimless 6 в 1 87561021 (белый/дерево стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix One Rimless 7 в 1 75110128 (белый/светлое дерево стекло)

Онлайн-заказ

1 556 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix One Rimless 7 в 1 75110128 (белый/светлое дерево стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix Biore Rimless 7 в 1 75110196 (белый стекло)

Онлайн-заказ

1 497.30 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix Biore Rimless 7 в 1 75110196 (белый стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix Biore Rimless 6 в 1 75110179 (белый стекло)

Онлайн-заказ

1 427.18 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix Biore Rimless 6 в 1 75110179 (белый стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix One 7 в 1 75110060 (белый/светлое дерево стекло)

Онлайн-заказ

1 513 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix One 7 в 1 75110060 (белый/светлое дерево стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix One Compacto 6 в 1 75110077 (белый/светлое дерево стекло)

Онлайн-заказ

1 442 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix One Compacto 6 в 1 75110077 (белый/светлое дерево стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix One 6 в 1 75110043 (белый/светлое дерево стекло)

Онлайн-заказ

1 442 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix One 6 в 1 75110043 (белый/светлое дерево стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз CeramaLux 5170MC

Онлайн-заказ

962.65 р.

Унитаз CeramaLux 5170MC

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз CeramaLux 9126-18

Онлайн-заказ

1 076.46 р.

Унитаз CeramaLux 9126-18

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix Grance Hill Rimless 7 в 1 87561050 (белый/дерево стекло)

Онлайн-заказ

1 460 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix Grance Hill Rimless 7 в 1 87561050 (белый/дерево стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз в отличном состоянии

100 р.

Унитаз в отличном состоянии

Минск, Советский

badge-icon
Унитаз Lavinia Boho Relfix Grance Hill Rimless 7 в 1 87561053 (черный/золот.пластик)

Онлайн-заказ

1 246 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix Grance Hill Rimless 7 в 1 87561053 (черный/золот.пластик)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Бачок для унитаза Creavit Sedef YD.SET.032.04

Онлайн-заказ

348 р.

Бачок для унитаза Creavit Sedef YD.SET.032.04

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Унитаз подвесной Grossman GR-4477S

Онлайн-заказ

407.80 р.

Унитаз подвесной Grossman GR-4477S

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Унитаз подвесной Vitra Form 300 5247B003-0075 (без сиденья)

Онлайн-заказ

387.70 р.

Унитаз подвесной Vitra Form 300 5247B003-0075 (без сиденья)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Унитаз подвесной AV Engineering Alca Plus AVWHR205 (белый)

Онлайн-заказ

392.80 р.

Унитаз подвесной AV Engineering Alca Plus AVWHR205 (белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Унитаз подвесной Bocchi V-Tondo Rimless (белый) 1416-001-0129 (без сиденья)

Онлайн-заказ

420.81 р.

Унитаз подвесной Bocchi V-Tondo Rimless (белый) 1416-001-0129 (без сиденья)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Унитаз подвесной Vitra Integra 7040B003-0075 (без сиденья)

Онлайн-заказ

420.42 р.

Унитаз подвесной Vitra Integra 7040B003-0075 (без сиденья)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Унитаз напольный Vitra S20 5512B003-0092 (без бачка, без сиденья)

Онлайн-заказ

390 р.

Унитаз напольный Vitra S20 5512B003-0092 (без бачка, без сиденья)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Унитаз подвесной iDevit Nova SETK3504-0606-001-1-1000

Онлайн-заказ

385 р.

Унитаз подвесной iDevit Nova SETK3504-0606-001-1-1000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Унитаз подвесной Vitra S50 (5318B003-0075)

Онлайн-заказ

373.40 р.

Унитаз подвесной Vitra S50 (5318B003-0075)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Унитаз напольный Vitra Zentrum 5782B003-0585 (без бачка, без сиденья)

Онлайн-заказ

374.90 р.

Унитаз напольный Vitra Zentrum 5782B003-0585 (без бачка, без сиденья)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Унитаз напольный Vitra Norm Nord 9845B099-7202

Онлайн-заказ

360.60 р.

Унитаз напольный Vitra Norm Nord 9845B099-7202

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Унитаз компакт несколько вариантов,б.у

70 р.

Унитаз компакт несколько вариантов,б.у

Гомель

Унитаз CeramaLux 2178-18 (черный)

Онлайн-заказ

1 179.16 р.

Унитаз CeramaLux 2178-18 (черный)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз CeramaLux 2176-18 (черный глянцевый)

Онлайн-заказ

1 468.27 р.

Унитаз CeramaLux 2176-18 (черный глянцевый)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix One 6 в 1 77050138

Онлайн-заказ

1 236 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix One 6 в 1 77050138

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix One 7 в 1 87050134 (хром пластик)

Онлайн-заказ

1 303 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix One 7 в 1 87050134 (хром пластик)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Унитаз подвесной Vitra S20 5507B003-0101 (без сиденья)

Онлайн-заказ

339.10 р.

Унитаз подвесной Vitra S20 5507B003-0101 (без сиденья)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Комплект арматуры Grohe 39551000

Онлайн-заказ

342 р.

Комплект арматуры Grohe 39551000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Унитаз Vincea Globo VT1-14SMB черный матовый

Онлайн-заказ

733 р.

Унитаз Vincea Globo VT1-14SMB черный матовый

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix Bristol Rimless 6 в 1 75110213 (белый стекло)

Онлайн-заказ

1 401.97 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix Bristol Rimless 6 в 1 75110213 (белый стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix Bell Pro Rimless 6 в 1 75110009 (белый стекло)

Онлайн-заказ

1 446.37 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix Bell Pro Rimless 6 в 1 75110009 (белый стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix Bell Pro Rimless 7 в 1 75110026 (белый стекло)

Онлайн-заказ

1 516.48 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix Bell Pro Rimless 7 в 1 75110026 (белый стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix One Rimless 6 в 1 75110111 (белый/светлое дерево стекло)

Онлайн-заказ

1 484 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix One Rimless 6 в 1 75110111 (белый/светлое дерево стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix Bristol Rimless 7 в 1 75110230 (белый стекло)

Онлайн-заказ

1 507 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix Bristol Rimless 7 в 1 75110230 (белый стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки