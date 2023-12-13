Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Ульи в Беларуси
31 р.
Улей 10-рамочный
Брест
39 р.
Улей 12-рамочный
Брест
Договорная
Улей 12 рамочный
Гомель
105 р.
Ульи для пчел многокорпусные, пчелиный улей
Гомель
50 р.
Продам ульи для пчел
Могилевская, Бобруйск
Договорная
ульи
Гомельская, Ельск
250 р.
Медогонка 4-х рамочная
Минск, Первомайский
13 р.
Ловушка для пчёл, пчелопакет пустой
Витебск
4 000 р.
Апидомик
Минск, Центральный
Договорная
Ульи с пчелами. Готовы к зимовке
Гомель
180 р.
Улей
Минская, Борисов
Договорная
Рамки пчелиные.
Гродненская, Щучин
25 р.
Крышки и донья на ульи лысонь.
Витебская, Полоцк
Договорная
Домики пчелиные
Витебская, Новополоцк
120 р.
Улей 10-ти рамочный
Минск, Фрунзенский
22 р.
Элементы для 6-рамочного ППС улья
Брест
Договорная
Улей с пчелами/без пчел
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Ульи
Минск, Центральный
Договорная
Ульи и пыльцесборники( цены прошлого года)
Минская, Руденск
0.90 р.
рамка гнездовая
Брест
Договорная
Продам ульи из ППУ Нижегородец
Минск, Первомайский
70 р.
Ульи для пчел
Брестская, Жабинка
0.80 р.
Рамки для ульев .боковые планки для рамок
Гомельская, Жлобин
70 р.
Улей многокорпусный
Брестская, Лунинец
140 р.
Ульи многокорпусные на 145 рамку ,рамки
Витебск
45 р.
Корпус магазинный 145 мм для 12-рамочного улья
Брест
30 р.
Улей
Минская, Солигорск
Договорная
Ульи и пчелы
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Улья и рамки
Минская, Смолевичи
35 р.
Улей
Гомельская, Лоев
70 р.
Улей для пчел
Гомель
30 р.
УЛЬИ
Гомельская, Житковичи
Договорная
Продаю улья для пчел б/у
Могилевская, Шклов
Договорная
Улья лежаки
Брестская, Иваново
35 р.
Улей двух семейный.
Гомельская, Лоев
60 р.
Улья б/у 16-ти рамочные
Минск, Фрунзенский
2 500 р.
Прицеп пчеловодный на 9 семей.
Гомельская, Буда-Кошелево
150 р.
Ульи для пчел
Минская, Борисов
200 р.
Ульи 10 рамочные
Витебская, Городок
Договорная
Ульи и рамки
Гродно
Договорная
Домики для пчел
Могилев
190 р.
Ульи 16-рамочные, 12-рамочные
Минск, Центральный
73 р.
Улей 3-х рамочный
Брест