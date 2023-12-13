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Туризм, гостиницы в Беларуси

Продам бизнес до 20% годовых

Договорная

Продам бизнес до 20% годовых

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу партнера в глэмпинг

Минск, Советский

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Инвестор- компаньон

30 000 р.

Инвестор- компаньон

Минская, Борисов

Действующая усадьба в Беловежской пуще

Договорная

Действующая усадьба в Беловежской пуще

Брестская, Другие города

Усадьба

319 000 р.

Усадьба

Минская, Вилейка

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Баня, Вагончик на шасси 10х3м Для Отдыха на Природ

10 000 р.

Баня, Вагончик на шасси 10х3м Для Отдыха на Природ

Минская, Любань

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Действующая база отдыха с озером

450 000 р.

Действующая база отдыха с озером

Минская, Минский район

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Дворцово-парковый ансамбль и охотничье хозяйство

1 170 000 р.

Дворцово-парковый ансамбль и охотничье хозяйство

Брестская, Ляховичи

Турагентство

8 000 р.

Турагентство

Гомель

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Инвестиция.Гостиница. Агротуризм. Дом рыбака. Наро

380 000 р.

Инвестиция.Гостиница. Агротуризм. Дом рыбака. Наро

Минская, Мядель

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