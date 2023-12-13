Туризм, гостиницы в Беларуси
Договорная
Продам бизнес до 20% годовых
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу партнера в глэмпинг
Минск, Советский
30 000 р.
Инвестор- компаньон
Минская, Борисов
Договорная
Действующая усадьба в Беловежской пуще
Брестская, Другие города
319 000 р.
Усадьба
Минская, Вилейка
10 000 р.
Баня, Вагончик на шасси 10х3м Для Отдыха на Природ
Минская, Любань
450 000 р.
Действующая база отдыха с озером
Минская, Минский район
1 170 000 р.
Дворцово-парковый ансамбль и охотничье хозяйство
Брестская, Ляховичи
8 000 р.
Турагентство
Гомель
380 000 р.
Инвестиция.Гостиница. Агротуризм. Дом рыбака. Наро
Минская, Мядель