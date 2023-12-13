Готовый бизнес в Беларуси
30 000 р.
Магазин одежды сток возле Новой Боровой
Минск, Советский
24 600 р.
Салон маникюра, педикюра, броу-бар
Минск, Московский
16 000 р.
Готовый бизнес
Минск, Первомайский
20 000 р.
Фотостудия
Минск, Советский
16 000 р.
Готовый бизнес
Минск, Первомайский
12 000 р.
Готовый бизнес Студия/ Рассрочка
Гродно
128 000 р.
Готовый бизнес, кафе, шаурма.
Минск, Первомайский
Договорная
Продам бизнес до 20% годовых
Минск, Фрунзенский
8 000 р.
Рабочее место для парикмахера
Могилев
Договорная
Продам готовый бизнес
Брестская, Пинск
200 р.
Ликвидация ООО, ЧУП за 3 дня
Минск, Первомайский
55 000 р.
Кафе на Октябрьской
Минск, Центральный
53 946.10 р.
ДЕЙСТВУЮЩИЙ САЛОН КРАСОТЫ (М. ''ГРУШЕВКА'')
Минск, Московский
7 900 р.
Нёрф Арена игровая (по цене оборудования)
Брест
250 р.
Остатки чехлов
Минск, Первомайский
Договорная
Авто мастерская
Могилев
10 000 р.
СРОЧНО Студия электро-фитнеса
Минск, Первомайский
25 р.
Секонд взрослый
Минск, Московский
1 200 р.
Продается ООО, минск, центр, бухгалтерские услуги.
Минск, Первомайский
19 500 р.
Продам готовый бизнес (коворкинг) в Минске.
Минск, Центральный
10 000 р.
Светодиодный экран 6.4х3.8 Площадь Новополоцк
Витебская, Новополоцк
15 000 р.
Продам готовый бизнес Магазин сладостей
Минская, Молодечно
95 000 р.
Продам 2 действующих пункта выдачи Wildberries
Минск, Фрунзенский
12 000 р.
Студия маникюра
Минск, Советский
Договорная
Готовый бизнес
Брестская, Пинск
Договорная
Продам юридическое лицо
Минск, Фрунзенский
1 499 р.
АэроМедведь 2.6м полный комплект. Новый
Могилев
47 599.50 р.
Готовый прибыльный бизнес Мясной магазин.
Минск, Фрунзенский
82 505.80 р.
Продам сеть шиномонтажей
Минск, Центральный
21 000 р.
Студия маникюра в ЖК ''Маяк Минска''
Минск, Первомайский
39 000 р.
Готовый бизнес
Гродненская, Лида
66 639.30 р.
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПРАЗДНИКА И ИГР В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Минск, Фрунзенский
45 000 р.
Пункт выдачи заказов Wildberries
Минск, Октябрьский
Договорная
Готовые магазины на WB и Ozon
Минск, Центральный
64 000 р.
Продам готовый бизнес
Могилев
Договорная
Покупка или аренда ''УМНЫЙ МАГАЗИН''.
Минск, Центральный
320 000 р.
Продажа бизнеса, Минск, Калинина 7
Минск, Советский
Договорная
Рабочие места в аренду
Минск, Фрунзенский
33 000 р.
Продается действующее кафе
Гродно
340 000 р.
Продается фирма по продаже памятников или открою д
Минск, Центральный
30 000 р.
Магазин корейской косметики
Брест
14 000 р.
Магазин одежды
Брест
125 000 р.
Продажа действующей производственной линии
Минская, Дзержинск
150 000 р.
Продается магазин продуктов
Минск, Советский
16 500 р.
Продам свадебный декор. Готовый бизнес
Брестская, Кобрин
Договорная
Готовый бизнес. Распродажа. Платья family look
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
3 600 р.
Интернет магазин на Amazon
Минск, Центральный
95 199 р.
Пилорамный бизнес
Гомельская, Жлобин
Договорная
Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов
Минск, Октябрьский
1 550 р.
Интернет магазин в США
Минск, Центральный
1 995 р.
Кофейни Мобильные
Минск, Центральный
20 000 р.
Мини магазин . Кондитерский.
Минск, Заводской
6 600 р.
БРОНЬ Костюмы Zara ОПТОМ, Турция
Гомель
39 р.
Джинсы женские из Франции оптом
Брест