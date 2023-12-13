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Готовый бизнес и оборудование

Готовый бизнес в Беларуси

Магазин одежды сток возле Новой Боровой
vip

30 000 р.

Магазин одежды сток возле Новой Боровой

Минск, Советский

Салон маникюра, педикюра, броу-бар
vip

24 600 р.

Салон маникюра, педикюра, броу-бар

Минск, Московский

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Готовый бизнес
vip

16 000 р.

Готовый бизнес

Минск, Первомайский

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Фотостудия

20 000 р.

Фотостудия

Минск, Советский

Готовый бизнес
vip

16 000 р.

Готовый бизнес

Минск, Первомайский

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Готовый бизнес Студия/ Рассрочка

12 000 р.

Готовый бизнес Студия/ Рассрочка

Гродно

Готовый бизнес, кафе, шаурма.

128 000 р.

Готовый бизнес, кафе, шаурма.

Минск, Первомайский

Продам бизнес до 20% годовых

Договорная

Продам бизнес до 20% годовых

Минск, Фрунзенский

Рабочее место для парикмахера

8 000 р.

Рабочее место для парикмахера

Могилев

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Продам готовый бизнес

Договорная

Продам готовый бизнес

Брестская, Пинск

200 р.

Ликвидация ООО, ЧУП за 3 дня

Минск, Первомайский

Кафе на Октябрьской

55 000 р.

Кафе на Октябрьской

Минск, Центральный

ДЕЙСТВУЮЩИЙ САЛОН КРАСОТЫ (М. ''ГРУШЕВКА'')

53 946.10 р.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ САЛОН КРАСОТЫ (М. ''ГРУШЕВКА'')

Минск, Московский

Нёрф Арена игровая (по цене оборудования)

7 900 р.

Нёрф Арена игровая (по цене оборудования)

Брест

Остатки чехлов

250 р.

Остатки чехлов

Минск, Первомайский

Договорная

Авто мастерская

Могилев

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СРОЧНО Студия электро-фитнеса

10 000 р.

СРОЧНО Студия электро-фитнеса

Минск, Первомайский

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25 р.

Секонд взрослый

Минск, Московский

Продается ООО, минск, центр, бухгалтерские услуги.

1 200 р.

Продается ООО, минск, центр, бухгалтерские услуги.

Минск, Первомайский

Продам готовый бизнес (коворкинг) в Минске.

19 500 р.

Продам готовый бизнес (коворкинг) в Минске.

Минск, Центральный

Светодиодный экран 6.4х3.8 Площадь Новополоцк

10 000 р.

Светодиодный экран 6.4х3.8 Площадь Новополоцк

Витебская, Новополоцк

Продам готовый бизнес Магазин сладостей

15 000 р.

Продам готовый бизнес Магазин сладостей

Минская, Молодечно

Продам 2 действующих пункта выдачи Wildberries

95 000 р.

Продам 2 действующих пункта выдачи Wildberries

Минск, Фрунзенский

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Студия маникюра

12 000 р.

Студия маникюра

Минск, Советский

Готовый бизнес

Договорная

Готовый бизнес

Брестская, Пинск

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Договорная

Продам юридическое лицо

Минск, Фрунзенский

АэроМедведь 2.6м полный комплект. Новый

1 499 р.

АэроМедведь 2.6м полный комплект. Новый

Могилев

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Готовый прибыльный бизнес Мясной магазин.

47 599.50 р.

Готовый прибыльный бизнес Мясной магазин.

Минск, Фрунзенский

Продам сеть шиномонтажей
vip

82 505.80 р.

Продам сеть шиномонтажей

Минск, Центральный

Студия маникюра в ЖК ''Маяк Минска''

21 000 р.

Студия маникюра в ЖК ''Маяк Минска''

Минск, Первомайский

Готовый бизнес

39 000 р.

Готовый бизнес

Гродненская, Лида

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПРАЗДНИКА И ИГР В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

66 639.30 р.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПРАЗДНИКА И ИГР В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Минск, Фрунзенский

Пункт выдачи заказов Wildberries

45 000 р.

Пункт выдачи заказов Wildberries

Минск, Октябрьский

Готовые магазины на WB и Ozon

Договорная

Готовые магазины на WB и Ozon

Минск, Центральный

Продам готовый бизнес

64 000 р.

Продам готовый бизнес

Могилев

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Покупка или аренда ''УМНЫЙ МАГАЗИН''.

Договорная

Покупка или аренда ''УМНЫЙ МАГАЗИН''.

Минск, Центральный

Продажа бизнеса, Минск, Калинина 7

320 000 р.

Продажа бизнеса, Минск, Калинина 7

Минск, Советский

Рабочие места в аренду

Договорная

Рабочие места в аренду

Минск, Фрунзенский

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Продается действующее кафе

33 000 р.

Продается действующее кафе

Гродно

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Продается фирма по продаже памятников или открою д

340 000 р.

Продается фирма по продаже памятников или открою д

Минск, Центральный

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Магазин корейской косметики

30 000 р.

Магазин корейской косметики

Брест

Магазин одежды

14 000 р.

Магазин одежды

Брест

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Продажа действующей производственной линии

125 000 р.

Продажа действующей производственной линии

Минская, Дзержинск

Продается магазин продуктов

150 000 р.

Продается магазин продуктов

Минск, Советский

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Продам свадебный декор. Готовый бизнес

16 500 р.

Продам свадебный декор. Готовый бизнес

Брестская, Кобрин

Готовый бизнес. Распродажа. Платья family look

Договорная

Готовый бизнес. Распродажа. Платья family look

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Интернет магазин на Amazon

3 600 р.

Интернет магазин на Amazon

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пилорамный бизнес

95 199 р.

Пилорамный бизнес

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Договорная

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Интернет магазин в США

1 550 р.

Интернет магазин в США

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофейни Мобильные

1 995 р.

Кофейни Мобильные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини магазин . Кондитерский.

20 000 р.

Мини магазин . Кондитерский.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
БРОНЬ Костюмы Zara ОПТОМ, Турция

6 600 р.

БРОНЬ Костюмы Zara ОПТОМ, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Джинсы женские из Франции оптом

39 р.

Джинсы женские из Франции оптом

Брест

Доставка по Беларуси
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