Готовый бизнес и оборудование в Беларуси
83 р.
Весы торговые настольные МЕРА ВС 40
Минск, Октябрьский
998.02 р.
мебель для пункта выдачи Ozon (Озон)
Минск, Московский
1 150 р.
Новый лазерный гравер FlyingBear LaserMan
Минск, Первомайский
15 000 р.
Плазморез.
Минская, Слуцк
100 р.
Витрина с подсветкой
Минск, Фрунзенский
3 150 р.
КОФЕМАШИНА EXPOBAR 2GR Со Встроенной Кофемолкой
Минск, Советский
1 350 р.
Печь для Пиццы Cuppone
Гомель
4 300 р.
Slim Box WS5019
Минская, Солигорск
22 500 р.
машина для рубки нитей, стекловолокна, тканей
Могилев
2 160 р.
Штукатурная станция СШ6 КСДУП Краснопольская ПМК3
Могилевская, Краснополье
20 р.
Флянец
Витебск
6 480 р.
Станок К5-320 КСДУП Краснопольская ПМК 3
Могилевская, Краснополье
3 240 р.
Станок СР-6.15 КСДУП Краснопольская ПМК 3
Могилевская, Краснополье
Договорная
Массажёр груди
Минск, Партизанский
Договорная
Оборудование для общепита
Гродно
55 000 р.
ПРОДАЕТСЯ ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ В ЦЕНТРЕ МОГИЛЕВА
Могилев
400 р.
Переплетчик брошюровщик торг
Могилевская, Бобруйск
3 р.
Заготовки для фотокерамики
Витебск
15 000 р.
Продам готовый бизнес Магазин сладостей
Минская, Молодечно
500 р.
Ресепшн для офиса.
Минск, Фрунзенский
95 000 р.
Продам 2 действующих пункта выдачи Wildberries
Минск, Фрунзенский
10 р.
Антикражные датчики ( 95 шт.)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Корзина для распродаж
Минск, Фрунзенский
550 р.
Педикюрное кресло КОМФОРТ
Минск, Советский
120 р.
Кушетка
Минск, Московский
150 р.
Кушетка + этажерка
Брест
525 р.
Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС
Минск, Советский
12 000 р.
Студия маникюра
Минск, Советский
500 р.
Мясорубка
Витебск
Онлайн-заказ
126.06 р.
Сейф Aiko T-230 KL
Минск, Центральный
7 140 р.
Сварочный полуавтомат Mitech MIG 500 PULSE IGBT
Минская, Слуцк
900 р.
Saeco rubino 200 кофе аппарат
Могилевская, Бобруйск
Бесплатно
Принтер
Минск, Первомайский
290 р.
Ресепшн стол тумба
Минск, Первомайский
500 р.
Холодильный шкаф
Витебск
250 р.
Массажный стол 180x60 с регулировкой высоты (вырез, разн цвета)
Минск, Московский
248 р.
Тележка для инструментов
Минск, Фрунзенский
931 р.
Взрывная накачка бустер ВН-1
Минск, Фрунзенский
5 300 р.
Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в
Минск, Фрунзенский
85 р.
Кассовый аппарат ТИТАН А
Минск, Советский
11 212 р.
Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кофеавтомат запчасти Реавендорс вейдинг
Минск, Первомайский
5 412 р.
Комплект для шиномонтажа Оптимальный
Минск, Фрунзенский
5 656 р.
Шиномонтажный станок АВТОМАТ Sivik КС-402А 220В
Минск, Фрунзенский
Договорная
Готовый бизнес
Брестская, Пинск
150 р.
Вибростолик
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
3 150 р.
КОФЕМАШИНА EXPOBAR 2GR Со Встроенной Кофемолкой
Минск, Советский
Онлайн-заказ
126.06 р.
Сейф Aiko T-230 KL
Минск, Центральный
250 р.
Массажный стол 180x60 с регулировкой высоты (вырез, разн цвета)
Минск, Московский
248 р.
Тележка для инструментов
Минск, Фрунзенский
931 р.
Взрывная накачка бустер ВН-1
Минск, Фрунзенский
5 300 р.
Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в
Минск, Фрунзенский
11 212 р.
Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik
Минск, Фрунзенский
5 412 р.
Комплект для шиномонтажа Оптимальный
Минск, Фрунзенский