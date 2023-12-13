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Готовый бизнес и оборудование

Оборудование для бизнеса в Беларуси

Рейсмусовый станок JET JWP-12. ''РЕЙСМУС''. станки
vip

1 500 р.

Рейсмусовый станок JET JWP-12. ''РЕЙСМУС''. станки

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)
vip

679 р.

Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Тележка ручная RAD HT1827
vip

165 р.

Тележка ручная RAD HT1827

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Двухсторонняя рекламная световая вывеска

200 р.

Двухсторонняя рекламная световая вывеска

Минская, Другие города

Оборудование ЧПУ для оформления памятников

Договорная

Оборудование ЧПУ для оформления памятников

Минск, Центральный

Штатив тренеровочный для манекена

50 р.

Штатив тренеровочный для манекена

Минск, Заводской

Плазморез.

15 000 р.

Плазморез.

Минская, Слуцк

Витрина с подсветкой

100 р.

Витрина с подсветкой

Минск, Фрунзенский

КОФЕМАШИНА EXPOBAR 2GR Со Встроенной Кофемолкой

3 150 р.

КОФЕМАШИНА EXPOBAR 2GR Со Встроенной Кофемолкой

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Печь для Пиццы Cuppone

1 350 р.

Печь для Пиццы Cuppone

Гомель

Slim Box WS5019

4 300 р.

Slim Box WS5019

Минская, Солигорск

машина для рубки нитей, стекловолокна, тканей

22 500 р.

машина для рубки нитей, стекловолокна, тканей

Могилев

Штукатурная станция СШ6 КСДУП Краснопольская ПМК3

2 160 р.

Штукатурная станция СШ6 КСДУП Краснопольская ПМК3

Могилевская, Краснополье

Флянец

20 р.

Флянец

Витебск

Станок К5-320 КСДУП Краснопольская ПМК 3

6 480 р.

Станок К5-320 КСДУП Краснопольская ПМК 3

Могилевская, Краснополье

Станок СР-6.15 КСДУП Краснопольская ПМК 3

3 240 р.

Станок СР-6.15 КСДУП Краснопольская ПМК 3

Могилевская, Краснополье

Массажёр груди

Договорная

Массажёр груди

Минск, Партизанский

Оборудование для общепита

Договорная

Оборудование для общепита

Гродно

ПРОДАЕТСЯ ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ В ЦЕНТРЕ МОГИЛЕВА
vip

55 000 р.

ПРОДАЕТСЯ ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ В ЦЕНТРЕ МОГИЛЕВА

Могилев

Переплетчик брошюровщик торг

400 р.

Переплетчик брошюровщик торг

Могилевская, Бобруйск

Заготовки для фотокерамики

3 р.

Заготовки для фотокерамики

Витебск

Ресепшн для офиса.

500 р.

Ресепшн для офиса.

Минск, Фрунзенский

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Антикражные датчики ( 95 шт.)

10 р.

Антикражные датчики ( 95 шт.)

Минск, Фрунзенский

Корзина для распродаж

Договорная

Корзина для распродаж

Минск, Фрунзенский

Педикюрное кресло КОМФОРТ

550 р.

Педикюрное кресло КОМФОРТ

Минск, Советский

Кушетка

120 р.

Кушетка

Минск, Московский

Кушетка + этажерка

150 р.

Кушетка + этажерка

Брест

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Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС

525 р.

Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС

Минск, Советский

Мясорубка

500 р.

Мясорубка

Витебск

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Сейф Aiko T-230 KL

Онлайн-заказ

126.06 р.

Сейф Aiko T-230 KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный полуавтомат Mitech MIG 500 PULSE IGBT

7 140 р.

Сварочный полуавтомат Mitech MIG 500 PULSE IGBT

Минская, Слуцк

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Saeco rubino 200 кофе аппарат

900 р.

Saeco rubino 200 кофе аппарат

Могилевская, Бобруйск

Принтер

Бесплатно

Принтер

Минск, Первомайский

Ресепшн стол тумба

290 р.

Ресепшн стол тумба

Минск, Первомайский

Холодильный шкаф

500 р.

Холодильный шкаф

Витебск

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Массажный стол 180x60 с регулировкой высоты (вырез, разн цвета)

250 р.

Массажный стол 180x60 с регулировкой высоты (вырез, разн цвета)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Тележка для инструментов

248 р.

Тележка для инструментов

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Взрывная накачка бустер ВН-1

931 р.

Взрывная накачка бустер ВН-1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в

5 300 р.

Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кассовый аппарат ТИТАН А

85 р.

Кассовый аппарат ТИТАН А

Минск, Советский

Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik

11 212 р.

Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кофеавтомат запчасти Реавендорс вейдинг

Договорная

Кофеавтомат запчасти Реавендорс вейдинг

Минск, Первомайский

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Комплект для шиномонтажа Оптимальный

5 412 р.

Комплект для шиномонтажа Оптимальный

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шиномонтажный станок АВТОМАТ Sivik КС-402А 220В

5 656 р.

Шиномонтажный станок АВТОМАТ Sivik КС-402А 220В

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Вибростолик

150 р.

Вибростолик

Гродно

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Кофеавтомат для бизнеса Риавендерс Лучи Е6

6 700 р.

Кофеавтомат для бизнеса Риавендерс Лучи Е6

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

КОФЕМАШИНА EXPOBAR 2GR Со Встроенной Кофемолкой

3 150 р.

КОФЕМАШИНА EXPOBAR 2GR Со Встроенной Кофемолкой

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Сейф Aiko T-230 KL

Онлайн-заказ

126.06 р.

Сейф Aiko T-230 KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажный стол 180x60 с регулировкой высоты (вырез, разн цвета)

250 р.

Массажный стол 180x60 с регулировкой высоты (вырез, разн цвета)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Тележка для инструментов

248 р.

Тележка для инструментов

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Взрывная накачка бустер ВН-1

931 р.

Взрывная накачка бустер ВН-1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в

5 300 р.

Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik

11 212 р.

Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Комплект для шиномонтажа Оптимальный

5 412 р.

Комплект для шиномонтажа Оптимальный

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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