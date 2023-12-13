Товары от Куфар Маркета
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Трубы, кабель-каналы, крепёж в Беларуси
10 р.
Подрозетник
Минск, Первомайский
Договорная
Металорукав
Минск, Фрунзенский
35 р.
Труба гофрированная ПНД , новая
Минск, Фрунзенский
0.30 р.
Гофра труба ПВХ
Минск, Московский
35 р.
Кабель канал(короб)
Минская, Жодино
0.85 р.
Металлорукав РЦ-З в бухтах
Минск, Московский
4 р.
Держатель кабеля со струбциной
Брест
5 р.
Дюбель-хомут
Могилев
80 р.
Шланг Электромонтажный
Гомельская, Мозырь
30 р.
Гофра труба ПНД
Минск, Московский
2 р.
Кабель канал 25х25 3 метра
Минск, Фрунзенский
1 800 р.
Электролиния ТП
Минская, Любань
100 р.
Кабель канал 50м 63/50 L450 ip68
Могилев
Договорная
Продам гофру для электропроводки д50, бухту
Минск, Московский
Договорная
Трубка пвх, кембрик
Минск, Первомайский
1.50 р.
Металлорукав
Витебская, Орша
1.50 р.
Зажим плашечный ПС1 01
Минск, Фрунзенский
5 р.
Короб для кабеля. Короб-канал
Минск, Заводской
3 р.
Единрейка
Гродно
1.50 р.
Короб кабель канал
Минск, Фрунзенский
5 р.
зажим натяжной нк-1-1
Минск, Фрунзенский
5 р.
Гофра изоляционная
Могилев
25 р.
Профиль для с/д ленты
Минская, Минский район
0.90 р.
Зажим (разные)
Минск, Заводской
1.50 р.
Металлорукав ( гофра металлическая )
Гомельская, Мозырь
5 р.
Крепёж-клипса
Витебск
0.50 р.
Труба ПНД 25 диаметр
Гомельская, Житковичи
15 р.
Клипса для крепления труб.
Минск, Московский
1.50 р.
Электрика
Минск, Фрунзенский
20 р.
Кабель-канал 15*10
Минск, Заводской
1.50 р.
Скоба пластиковая прямоугольная для кабеля 9мм
Минск, Партизанский
15 р.
Трубы защитные гофрированные 27 и 35 метров
Минская, Марьина Горка
Договорная
Кабель канал
Минская, Слуцк
1 р.
Коробка для скрытой проводки
Могилев
30 р.
Гофра
Гомель
1 р.
Стяжки кабельные нейлоновые 100мм 200мм
Минск, Фрунзенский
2 р.
Кабель-канал 25х25, осталось немного
Минск, Московский
0.80 р.
Труба ПВХ для кабеля ф20
Минск, Первомайский
15 р.
Гофра защитная 27 и 35 метров
Минская, Марьина Горка
13 р.
Зажим для подключения
Витебск
Договорная
Труба пнд техническая гладкая
Минск, Советский
0.50 р.
Труба ПНД
Минск, Фрунзенский
0.70 р.
Гофра для электрики (защита проводов)
Брестская, Пинск
Товары с доставкой от магазинов
0.30 р.
Гофра труба ПВХ
Минск, Московский
0.85 р.
Металлорукав РЦ-З в бухтах
Минск, Московский
30 р.
Гофра труба ПНД
Минск, Московский
0.61 р.
Гофротруба 20/15 (труба пвх с зондом)
Витебская, Новополоцк
0.57 р.
Кабель-канал 12х12 КДК-Д
Витебская, Новополоцк
0.77 р.
Кабель-канал 15х10 КДК-Д
Витебская, Новополоцк
0.92 р.
Кабель-канал 16х16 КДК-Д
Витебская, Новополоцк
1.05 р.
металлорукав
Гомель