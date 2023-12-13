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Ремонт и стройка

Трубы, кабель-каналы, крепёж в Беларуси

Подрозетник

10 р.

Подрозетник

Минск, Первомайский

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Металорукав

Договорная

Металорукав

Минск, Фрунзенский

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Труба гофрированная ПНД , новая

35 р.

Труба гофрированная ПНД , новая

Минск, Фрунзенский

Гофра труба ПВХ

0.30 р.

Гофра труба ПВХ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кабель канал(короб)

35 р.

Кабель канал(короб)

Минская, Жодино

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Металлорукав РЦ-З в бухтах

0.85 р.

Металлорукав РЦ-З в бухтах

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Держатель кабеля со струбциной

4 р.

Держатель кабеля со струбциной

Брест

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Дюбель-хомут

5 р.

Дюбель-хомут

Могилев

Шланг Электромонтажный

80 р.

Шланг Электромонтажный

Гомельская, Мозырь

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Гофра труба ПНД

30 р.

Гофра труба ПНД

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кабель канал 25х25 3 метра

2 р.

Кабель канал 25х25 3 метра

Минск, Фрунзенский

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Электролиния ТП

1 800 р.

Электролиния ТП

Минская, Любань

Кабель канал 50м 63/50 L450 ip68

100 р.

Кабель канал 50м 63/50 L450 ip68

Могилев

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Продам гофру для электропроводки д50, бухту

Договорная

Продам гофру для электропроводки д50, бухту

Минск, Московский

Трубка пвх, кембрик

Договорная

Трубка пвх, кембрик

Минск, Первомайский

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Металлорукав

1.50 р.

Металлорукав

Витебская, Орша

Зажим плашечный ПС1 01

1.50 р.

Зажим плашечный ПС1 01

Минск, Фрунзенский

Короб для кабеля. Короб-канал

5 р.

Короб для кабеля. Короб-канал

Минск, Заводской

Единрейка

3 р.

Единрейка

Гродно

Короб кабель канал

1.50 р.

Короб кабель канал

Минск, Фрунзенский

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зажим натяжной нк-1-1

5 р.

зажим натяжной нк-1-1

Минск, Фрунзенский

Гофра изоляционная

5 р.

Гофра изоляционная

Могилев

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Профиль для с/д ленты

25 р.

Профиль для с/д ленты

Минская, Минский район

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Зажим (разные)

0.90 р.

Зажим (разные)

Минск, Заводской

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Металлорукав ( гофра металлическая )

1.50 р.

Металлорукав ( гофра металлическая )

Гомельская, Мозырь

Крепёж-клипса

5 р.

Крепёж-клипса

Витебск

Труба ПНД 25 диаметр

0.50 р.

Труба ПНД 25 диаметр

Гомельская, Житковичи

Клипса для крепления труб.

15 р.

Клипса для крепления труб.

Минск, Московский

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Электрика

1.50 р.

Электрика

Минск, Фрунзенский

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Кабель-канал 15*10

20 р.

Кабель-канал 15*10

Минск, Заводской

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Скоба пластиковая прямоугольная для кабеля 9мм

1.50 р.

Скоба пластиковая прямоугольная для кабеля 9мм

Минск, Партизанский

Трубы защитные гофрированные 27 и 35 метров

15 р.

Трубы защитные гофрированные 27 и 35 метров

Минская, Марьина Горка

Кабель канал

Договорная

Кабель канал

Минская, Слуцк

Коробка для скрытой проводки

1 р.

Коробка для скрытой проводки

Могилев

Гофра

30 р.

Гофра

Гомель

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Стяжки кабельные нейлоновые 100мм 200мм

1 р.

Стяжки кабельные нейлоновые 100мм 200мм

Минск, Фрунзенский

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Кабель-канал 25х25, осталось немного

2 р.

Кабель-канал 25х25, осталось немного

Минск, Московский

Труба ПВХ для кабеля ф20

0.80 р.

Труба ПВХ для кабеля ф20

Минск, Первомайский

Гофра защитная 27 и 35 метров

15 р.

Гофра защитная 27 и 35 метров

Минская, Марьина Горка

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Зажим для подключения

13 р.

Зажим для подключения

Витебск

Труба пнд техническая гладкая

Договорная

Труба пнд техническая гладкая

Минск, Советский

Труба ПНД

0.50 р.

Труба ПНД

Минск, Фрунзенский

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Гофра для электрики (защита проводов)

0.70 р.

Гофра для электрики (защита проводов)

Брестская, Пинск

Товары с доставкой от магазинов

Гофра труба ПВХ

0.30 р.

Гофра труба ПВХ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Металлорукав РЦ-З в бухтах

0.85 р.

Металлорукав РЦ-З в бухтах

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Гофра труба ПНД

30 р.

Гофра труба ПНД

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Гофротруба 20/15 (труба пвх с зондом)

0.61 р.

Гофротруба 20/15 (труба пвх с зондом)

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Кабель-канал 12х12 КДК-Д

0.57 р.

Кабель-канал 12х12 КДК-Д

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Кабель-канал 15х10 КДК-Д

0.77 р.

Кабель-канал 15х10 КДК-Д

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Кабель-канал 16х16 КДК-Д

0.92 р.

Кабель-канал 16х16 КДК-Д

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
металлорукав

1.05 р.

металлорукав

Гомель

Доставка по Беларуси
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