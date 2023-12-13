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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Трубы, фитинг, арматура в Беларуси

Муфта 200 мм наружной канализации

25 р.

Муфта 200 мм наружной канализации

Брестская, Барановичи

Чугунный фланец

7 р.

Чугунный фланец

Брест

Седло (хомут) чугунное самоврезное 110х32

280 р.

Седло (хомут) чугунное самоврезное 110х32

Брест

Доставка
Труба нержавейка сгон

Договорная

Труба нержавейка сгон

Гомель

Клапан обратный чугунный шаровый Ду50 Ру16

180 р.

Клапан обратный чугунный шаровый Ду50 Ру16

Брест

Доставка
Шланг Karcher Performance Premium (5/8'', 50 м) 2.645-327.0

Онлайн-заказ

447.20 р.

Шланг Karcher Performance Premium (5/8'', 50 м) 2.645-327.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Труба для тёплого пола PERT TYPE2 16*2,0 мм

1.10 р.

Труба для тёплого пола PERT TYPE2 16*2,0 мм

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Труба диаметром 50 длинной 1 метр

2.50 р.

Труба диаметром 50 длинной 1 метр

Минск, Октябрьский

Труба для наружной канализации 200*5.2*2000 мм SN4

45 р.

Труба для наружной канализации 200*5.2*2000 мм SN4

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Труба для наружной канализации 200*5.2*3000 мм SN4

68 р.

Труба для наружной канализации 200*5.2*3000 мм SN4

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Трубы, фитинги из полипропилена,Россия, Чехия углы

Договорная

Трубы, фитинги из полипропилена,Россия, Чехия углы

Брест

Труба для внутренней канализации 110*2,2*2000 мм

12 р.

Труба для внутренней канализации 110*2,2*2000 мм

Минск, Первомайский

Доставка
Труба для наружной канализации 110*3.2*2000 мм

18.50 р.

Труба для наружной канализации 110*3.2*2000 мм

Минск, Первомайский

Доставка
Труба для наружной канализации 160*4.2*2000 мм

31 р.

Труба для наружной канализации 160*4.2*2000 мм

Минск, Первомайский

Доставка
Труба для наружной канализации 160*4.2*3000 мм SN4

45 р.

Труба для наружной канализации 160*4.2*3000 мм SN4

Минск, Первомайский

Доставка
Труба для наружной канализации 110*3.2*3000 мм

25.50 р.

Труба для наружной канализации 110*3.2*3000 мм

Минск, Первомайский

Доставка
Муфта GEBO в сборе

Договорная

Муфта GEBO в сборе

Витебск

Угольник Rehau rautitan 20*20 -20 шт.

Договорная

Угольник Rehau rautitan 20*20 -20 шт.

Минск, Советский

Соединение (Rehau rautitan) 16*1/2 наружн.

Договорная

Соединение (Rehau rautitan) 16*1/2 наружн.

Минск, Советский

Труба полипропиленовая Firat 20x3.4 Py25

2.50 р.

Труба полипропиленовая Firat 20x3.4 Py25

Могилев

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Медная труба

250 р.

Медная труба

Минск, Московский

Медная труба

350 р.

Медная труба

Минск, Московский

Фитинги полипропиленовые

0.30 р.

Фитинги полипропиленовые

Витебск

Труба дренажная 100 ПВХ (50 м)

Договорная

Труба дренажная 100 ПВХ (50 м)

Брест

Труба из сшитого полиэтилена PE-RT Aqualink

1.10 р.

Труба из сшитого полиэтилена PE-RT Aqualink

Витебск

Доставка
НОВЫЙ АДАПТЕР Tece DN 90/110

40 р.

НОВЫЙ АДАПТЕР Tece DN 90/110

Минск, Московский

Трубы полипропиленовые

2.39 р.

Трубы полипропиленовые

Витебск

Полипропилен трубы и фиттинги. рф,турция,чехия

Договорная

Полипропилен трубы и фиттинги. рф,турция,чехия

Минск, Первомайский

Доставка
Трубы полипропиленовые

1.50 р.

Трубы полипропиленовые

Витебск

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KAN-therm

1 р.

KAN-therm

Минск, Фрунзенский

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Кольца Kan-therm

Договорная

Кольца Kan-therm

Минск, Заводской

Тройники и Отводы KAN-THERM

Договорная

Тройники и Отводы KAN-THERM

Минск, Заводской

Вентильный кран Itap 1/2''

10 р.

Вентильный кран Itap 1/2''

Брест

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Отвод под крепление KAN-THERM 18x2.5x1/2

25 р.

Отвод под крепление KAN-THERM 18x2.5x1/2

Минск, Заводской

Клапан терморегулирующий Danfoss

40 р.

Клапан терморегулирующий Danfoss

Брест

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Фитинг, обойма ремонтная с отводом Gebo

50 р.

Фитинг, обойма ремонтная с отводом Gebo

Минск, Центральный

Вентили керамические

Договорная

Вентили керамические

Минск, Центральный

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Муфта-фланец DN150

130 р.

Муфта-фланец DN150

Гомель

Отвод нерж 150/250, хомут 250

6 р.

Отвод нерж 150/250, хомут 250

Могилев

Фитинги 26 металлопласт

5 р.

Фитинги 26 металлопласт

Гомель

Задвижка avk d80 прорезиненный клин

Договорная

Задвижка avk d80 прорезиненный клин

Минск, Фрунзенский

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Фитинги удлинители

2 р.

Фитинги удлинители

Могилевская, Бобруйск

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Труба гофрированная (пешель)D20

25 р.

Труба гофрированная (пешель)D20

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Шланг Karcher Performance Premium (5/8'', 50 м) 2.645-327.0

Онлайн-заказ

447.20 р.

Шланг Karcher Performance Premium (5/8'', 50 м) 2.645-327.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Труба для тёплого пола PERT TYPE2 16*2,0 мм

1.10 р.

Труба для тёплого пола PERT TYPE2 16*2,0 мм

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шланг Karcher Performance Plus (3/4'', 50 м) 2.645-323.0

Онлайн-заказ

412.40 р.

Шланг Karcher Performance Plus (3/4'', 50 м) 2.645-323.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Фитинг Giacomini Кран шаровой угловой с отводом R789 1''F x 1''M R789X007

Онлайн-заказ

167 р.

Фитинг Giacomini Кран шаровой угловой с отводом R789 1''F x 1''M R789X007

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Шланг Karcher Performance Plus (5/8'', 25 м) 2.645-320.0

Онлайн-заказ

141.10 р.

Шланг Karcher Performance Plus (5/8'', 25 м) 2.645-320.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Шланг Karcher Performance Plus (1/2'', 50 м) 2.645-319.0

Онлайн-заказ

239.90 р.

Шланг Karcher Performance Plus (1/2'', 50 м) 2.645-319.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Шланг Karcher PrimoFlex (3/4'', 25 м) 2.645-142.0

Онлайн-заказ

163.20 р.

Шланг Karcher PrimoFlex (3/4'', 25 м) 2.645-142.0

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Муфта канализационная

1.07 р.

Муфта канализационная

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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