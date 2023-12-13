Товары от Куфар Маркета
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Трубы, фитинг, арматура в Беларуси
25 р.
Муфта 200 мм наружной канализации
Брестская, Барановичи
7 р.
Чугунный фланец
Брест
280 р.
Седло (хомут) чугунное самоврезное 110х32
Брест
Договорная
Труба нержавейка сгон
Гомель
180 р.
Клапан обратный чугунный шаровый Ду50 Ру16
Брест
Онлайн-заказ
447.20 р.
Шланг Karcher Performance Premium (5/8'', 50 м) 2.645-327.0
Могилевская, Бобруйск
1.10 р.
Труба для тёплого пола PERT TYPE2 16*2,0 мм
Гомельская, Жлобин
2.50 р.
Труба диаметром 50 длинной 1 метр
Минск, Октябрьский
45 р.
Труба для наружной канализации 200*5.2*2000 мм SN4
Минск, Первомайский
68 р.
Труба для наружной канализации 200*5.2*3000 мм SN4
Минск, Первомайский
Договорная
Трубы, фитинги из полипропилена,Россия, Чехия углы
Брест
12 р.
Труба для внутренней канализации 110*2,2*2000 мм
Минск, Первомайский
18.50 р.
Труба для наружной канализации 110*3.2*2000 мм
Минск, Первомайский
31 р.
Труба для наружной канализации 160*4.2*2000 мм
Минск, Первомайский
45 р.
Труба для наружной канализации 160*4.2*3000 мм SN4
Минск, Первомайский
25.50 р.
Труба для наружной канализации 110*3.2*3000 мм
Минск, Первомайский
Договорная
Муфта GEBO в сборе
Витебск
Договорная
Угольник Rehau rautitan 20*20 -20 шт.
Минск, Советский
Договорная
Соединение (Rehau rautitan) 16*1/2 наружн.
Минск, Советский
2.50 р.
Труба полипропиленовая Firat 20x3.4 Py25
Могилев
250 р.
Медная труба
Минск, Московский
350 р.
Медная труба
Минск, Московский
0.30 р.
Фитинги полипропиленовые
Витебск
Договорная
Труба дренажная 100 ПВХ (50 м)
Брест
1.10 р.
Труба из сшитого полиэтилена PE-RT Aqualink
Витебск
40 р.
НОВЫЙ АДАПТЕР Tece DN 90/110
Минск, Московский
2.39 р.
Трубы полипропиленовые
Витебск
Договорная
Полипропилен трубы и фиттинги. рф,турция,чехия
Минск, Первомайский
1.50 р.
Трубы полипропиленовые
Витебск
1 р.
KAN-therm
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кольца Kan-therm
Минск, Заводской
Договорная
Тройники и Отводы KAN-THERM
Минск, Заводской
10 р.
Вентильный кран Itap 1/2''
Брест
25 р.
Отвод под крепление KAN-THERM 18x2.5x1/2
Минск, Заводской
40 р.
Клапан терморегулирующий Danfoss
Брест
50 р.
Фитинг, обойма ремонтная с отводом Gebo
Минск, Центральный
Договорная
Вентили керамические
Минск, Центральный
130 р.
Муфта-фланец DN150
Гомель
6 р.
Отвод нерж 150/250, хомут 250
Могилев
5 р.
Фитинги 26 металлопласт
Гомель
Договорная
Задвижка avk d80 прорезиненный клин
Минск, Фрунзенский
2 р.
Фитинги удлинители
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Труба гофрированная (пешель)D20
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
447.20 р.
Шланг Karcher Performance Premium (5/8'', 50 м) 2.645-327.0
Могилевская, Бобруйск
1.10 р.
Труба для тёплого пола PERT TYPE2 16*2,0 мм
Гомельская, Жлобин
Онлайн-заказ
412.40 р.
Шланг Karcher Performance Plus (3/4'', 50 м) 2.645-323.0
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
167 р.
Фитинг Giacomini Кран шаровой угловой с отводом R789 1''F x 1''M R789X007
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
141.10 р.
Шланг Karcher Performance Plus (5/8'', 25 м) 2.645-320.0
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
239.90 р.
Шланг Karcher Performance Plus (1/2'', 50 м) 2.645-319.0
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
163.20 р.
Шланг Karcher PrimoFlex (3/4'', 25 м) 2.645-142.0
Могилевская, Бобруйск
1.07 р.
Муфта канализационная
Минск, Первомайский