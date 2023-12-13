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Готовый бизнес и оборудованиеОборудование для бизнеса

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Тележка ручная RAD HT1827
vip

165 р.

Тележка ручная RAD HT1827

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Весы торговые настольные МЕРА ВС 40
vip

83 р.

Весы торговые настольные МЕРА ВС 40

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Стеллаж островной ''Школьный автобус''

800 р.

Стеллаж островной ''Школьный автобус''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Весы крановые Shtapler KW 1000кг

356 р.

Весы крановые Shtapler KW 1000кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
стеллажи разные размеры

200 р.

стеллажи разные размеры

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлическая тележка АС25В

872.66 р.

Гидравлическая тележка АС25В

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Стойка под шапки.

Договорная

Стойка под шапки.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Вешалки/Зажимы для магазина одежды

Договорная

Вешалки/Зажимы для магазина одежды

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол-ресепшн

150 р.

Стол-ресепшн

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Весы торговые электронные ВЭУ 200-50/100 -А-Д-У

350 р.

Весы торговые электронные ВЭУ 200-50/100 -А-Д-У

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Весы торговые электронные МТ 30 МДА ''Олимп 1ур''.

170 р.

Весы торговые электронные МТ 30 МДА ''Олимп 1ур''.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Весы торговые электронные МТ 15 МЖА ''Олимп 2ур''

160 р.

Весы торговые электронные МТ 15 МЖА ''Олимп 2ур''

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Весы беспроводные торговые электронные на 600кг.

330 р.

Весы беспроводные торговые электронные на 600кг.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Весы торговые напольные электронные SIBS-500 N стойка с наклоном

230 р.

Весы торговые напольные электронные SIBS-500 N стойка с наклоном

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Весы торговые напольные электронные на 300кг.

200 р.

Весы торговые напольные электронные на 300кг.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Весы торговые электронные МТ 30 МГДА ''Олимп 1ур''.

180 р.

Весы торговые электронные МТ 30 МГДА ''Олимп 1ур''.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Весы торговые электронные, настольные Базар 2.1У МТ-30 МГЖА

130 р.

Весы торговые электронные, настольные Базар 2.1У МТ-30 МГЖА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Весы торговые электронные, настольные Базар 2У МТ-30 МЖА

120 р.

Весы торговые электронные, настольные Базар 2У МТ-30 МЖА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Весы беспроводные торговые электронные на 300кг.

250 р.

Весы беспроводные торговые электронные на 300кг.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Весы торговые электронные, настольные NECS на 40кг.

90 р.

Весы торговые электронные, настольные NECS на 40кг.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Весы для магазина МК А21

375.60 р.

Весы для магазина МК А21

Гомель

Доставка по Беларуси
Торговые весы МК15,2 ТВ21

415.20 р.

Торговые весы МК15,2 ТВ21

Гомель

Доставка по Беларуси
Весы торговые МК ТН11

390 р.

Весы торговые МК ТН11

Гомель

Доставка по Беларуси
Кассовый суммирующий аппарат Миника 1105 МИК

278.40 р.

Кассовый суммирующий аппарат Миника 1105 МИК

Гомель

Доставка по Беларуси
Кассовый аппарат Меркурий-180Ф

298.80 р.

Кассовый аппарат Меркурий-180Ф

Гомель

Доставка по Беларуси
Системный кассовый аппарат «Меркурий-185Ф»

298.80 р.

Системный кассовый аппарат «Меркурий-185Ф»

Гомель

Доставка по Беларуси
Системный кассовый аппарат Sento Lan E

998.40 р.

Системный кассовый аппарат Sento Lan E

Гомель

Доставка по Беларуси
Кассовый Pos-терминал

999 р.

Кассовый Pos-терминал

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Принтер чеков SPRT SP-POS890E

384 р.

Принтер чеков SPRT SP-POS890E

Гомель

Доставка по Беларуси
Кассовый аппарат Миника 1102 МИК

288 р.

Кассовый аппарат Миника 1102 МИК

Гомель

Доставка по Беларуси
Терминал сбора данных Sunmi L2

1 470 р.

Терминал сбора данных Sunmi L2

Гомель

Доставка по Беларуси
Ручной сканер штрих-кодов Sunmi 2D с подставкой

242.40 р.

Ручной сканер штрих-кодов Sunmi 2D с подставкой

Гомель

Доставка по Беларуси
Терминал сбора данных SUNMI L2K

1 476 р.

Терминал сбора данных SUNMI L2K

Гомель

Доставка по Беларуси
Сканер штрих-кода SPACE Penguin 2D

288 р.

Сканер штрих-кода SPACE Penguin 2D

Гомель

Доставка по Беларуси
Денежный ящик SPACE BOX-330MR

168 р.

Денежный ящик SPACE BOX-330MR

Гомель

Доставка по Беларуси
Денежный ящик SPACE BOX-410R

182.40 р.

Денежный ящик SPACE BOX-410R

Гомель

Доставка по Беларуси
Денежный ящик SPACE BOX-330К

174 р.

Денежный ящик SPACE BOX-330К

Гомель

Доставка по Беларуси
Весы торговые настольные МЕРА ВС 40
vip

83 р.

Весы торговые настольные МЕРА ВС 40

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Тележка ручная RAD HT1827
vip

165 р.

Тележка ручная RAD HT1827

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Транспортная поворотная платформа Shtapler CRA-4 6т

114 р.

Транспортная поворотная платформа Shtapler CRA-4 6т

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Весы Shtapler PW 3000 100*1300*2 (стержневые)

1 227 р.

Весы Shtapler PW 3000 100*1300*2 (стержневые)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Весы Shtapler PW 300 42*52 (беспроводные)

261 р.

Весы Shtapler PW 300 42*52 (беспроводные)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Весы торговые электронные МАССА-К МК-6.2-ТВ21 (240х336)

379 р.

Весы торговые электронные МАССА-К МК-6.2-ТВ21 (240х336)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
ПРИЛАВОК КАССОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

1 000 р.

ПРИЛАВОК КАССОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
ПРИЛАВОК НЕЙТРАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ, 2 ПОЛКИ

1 000 р.

ПРИЛАВОК НЕЙТРАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ, 2 ПОЛКИ

Минск, Ленинский

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