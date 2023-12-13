Новые товары с доставкой в БеларусиВсе объявления
1 150 р.
Новый лазерный гравер FlyingBear LaserMan
Минск, Первомайский
679 р.
Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)
Минск, Октябрьский
83 р.
Весы торговые настольные МЕРА ВС 40
Минск, Октябрьский
3 150 р.
КОФЕМАШИНА EXPOBAR 2GR Со Встроенной Кофемолкой
Минск, Советский
Онлайн-заказ
126.06 р.
Сейф Aiko T-230 KL
Минск, Центральный
250 р.
Массажный стол 180x60 с регулировкой высоты (вырез, разн цвета)
Минск, Московский
248 р.
Тележка для инструментов
Минск, Фрунзенский
931 р.
Взрывная накачка бустер ВН-1
Минск, Фрунзенский
5 300 р.
Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в
Минск, Фрунзенский
11 212 р.
Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik
Минск, Фрунзенский
5 412 р.
Комплект для шиномонтажа Оптимальный
Минск, Фрунзенский
5 656 р.
Шиномонтажный станок АВТОМАТ Sivik КС-402А 220В
Минск, Фрунзенский
200 р.
стеллажи разные размеры
Минск, Центральный
1 500 р.
Перосъемная машина ЭМ-600
Минск, Фрунзенский
100 р.
Парикмахерская подставка (черный)
Минск, Октябрьский
1.20 р.
Чековая лента 57x12x60
Минск, Ленинский
Договорная
Сервопривод, серводвигатель
Витебск
Договорная
Трубонарезной станок с ЧПУ
Витебск
Договорная
Ленточнопильный станок
Витебск
Договорная
Фрезерный с ЧПУ
Витебск
Договорная
Свёрла ружейные
Витебск
Договорная
Аппараты лазерной сварки, очистки
Витебск
1 000 р.
Генератор 4КВ
Минская, Фаниполь
2 000 р.
JET DC-1100 Вытяжные установки со сменным фильтром.
Минск, Московский
1 500 р.
Соковыжималки
Минск, Ленинский
18 500 р.
Станок токарный с ЧПУ 16Б16
Брестская, Барановичи
2 995 р.
Фризер для мороженого UGOLINI MINIGEL PLUS Аренда 200 руб ИТАЛИЯ
Минск, Советский
1 995 р.
Кофемашина Автомат Faema (Италия) 2 Групповая
Минск, Центральный
3 090 р.
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
Минск, Ленинский
3 888 р.
Холодильная витрина Берилл-В ЗУ 90 С
Минск, Ленинский
150 р.
Ресепшн, стол администратора, стойка администратор
Минск, Центральный
370 р.
Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл
Минск, Московский
3 800 р.
Кофемашина Carimali Cento 2 Gr Высокие группы
Минск, Советский
872.66 р.
Гидравлическая тележка АС25В
Минск, Октябрьский
38 079.60 р.
Покрасочная камера
Гродно
Договорная
Стойка под шапки.
Минск, Ленинский
Договорная
Вешалки/зажимы
Минск, Ленинский
520 р.
Емкость из нержавеющей стали с крышкой (номер 13)
Минская, Узда
70 р.
Pegas Пегас Stream
Минск, Московский
32 367.66 р.
Зерносушилка М-819 (Полька)
Минская, Смолевичи
11 741.21 р.
Элеватор Samon L6.5 m
Могилев
100 р.
Ёмкости металлические
Минская, Смолевичи
150 р.
Стол-ресепшн
Минск, Центральный
3 600 р.
Интернет магазин на Amazon
Минск, Центральный
3 р.
Провод СИП-4 4*35+1*25
Могилев
350 р.
Весы торговые электронные ВЭУ 200-50/100 -А-Д-У
Минск, Фрунзенский