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Готовый бизнес и оборудование

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)
vip

679 р.

Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Тележка ручная RAD HT1827
vip

165 р.

Тележка ручная RAD HT1827

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Весы торговые настольные МЕРА ВС 40
vip

83 р.

Весы торговые настольные МЕРА ВС 40

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
КОФЕМАШИНА EXPOBAR 2GR Со Встроенной Кофемолкой

3 150 р.

КОФЕМАШИНА EXPOBAR 2GR Со Встроенной Кофемолкой

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Сейф Aiko T-230 KL

Онлайн-заказ

126.06 р.

Сейф Aiko T-230 KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажный стол 180x60 с регулировкой высоты (вырез, разн цвета)

250 р.

Массажный стол 180x60 с регулировкой высоты (вырез, разн цвета)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Тележка для инструментов

248 р.

Тележка для инструментов

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Взрывная накачка бустер ВН-1

931 р.

Взрывная накачка бустер ВН-1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в

5 300 р.

Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik

11 212 р.

Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Комплект для шиномонтажа Оптимальный

5 412 р.

Комплект для шиномонтажа Оптимальный

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шиномонтажный станок АВТОМАТ Sivik КС-402А 220В

5 656 р.

Шиномонтажный станок АВТОМАТ Sivik КС-402А 220В

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
стеллажи разные размеры

200 р.

стеллажи разные размеры

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перосъемная машина ЭМ-600

1 500 р.

Перосъемная машина ЭМ-600

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская подставка (черный)

100 р.

Парикмахерская подставка (черный)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Чековая лента 57x12x60

1.20 р.

Чековая лента 57x12x60

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Сервопривод, серводвигатель

Договорная

Сервопривод, серводвигатель

Витебск

Доставка по Беларуси
Трубонарезной станок с ЧПУ

Договорная

Трубонарезной станок с ЧПУ

Витебск

Доставка по Беларуси
Ленточнопильный станок

Договорная

Ленточнопильный станок

Витебск

Доставка по Беларуси
Фрезерный с ЧПУ

Договорная

Фрезерный с ЧПУ

Витебск

Доставка по Беларуси
Свёрла ружейные

Договорная

Свёрла ружейные

Витебск

Доставка по Беларуси
Аппараты лазерной сварки, очистки

Договорная

Аппараты лазерной сварки, очистки

Витебск

Доставка по Беларуси
Генератор 4КВ

1 000 р.

Генератор 4КВ

Минская, Фаниполь

Доставка по Беларуси
JET DC-1100 Вытяжные установки со сменным фильтром.

2 000 р.

JET DC-1100 Вытяжные установки со сменным фильтром.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Соковыжималки

1 500 р.

Соковыжималки

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Станок токарный с ЧПУ 16Б16

18 500 р.

Станок токарный с ЧПУ 16Б16

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Фризер для мороженого UGOLINI MINIGEL PLUS Аренда 200 руб ИТАЛИЯ

2 995 р.

Фризер для мороженого UGOLINI MINIGEL PLUS Аренда 200 руб ИТАЛИЯ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Кофемашина Автомат Faema (Италия) 2 Групповая

1 995 р.

Кофемашина Автомат Faema (Италия) 2 Групповая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

3 090 р.

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильная витрина Берилл-В ЗУ 90 С

3 888 р.

Холодильная витрина Берилл-В ЗУ 90 С

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ресепшн, стол администратора, стойка администратор

150 р.

Ресепшн, стол администратора, стойка администратор

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл

370 р.

Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кофемашина Carimali Cento 2 Gr Высокие группы

3 800 р.

Кофемашина Carimali Cento 2 Gr Высокие группы

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Гидравлическая тележка АС25В

872.66 р.

Гидравлическая тележка АС25В

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Покрасочная камера

38 079.60 р.

Покрасочная камера

Гродно

Доставка по Беларуси
Стойка под шапки.

Договорная

Стойка под шапки.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Вешалки/зажимы

Договорная

Вешалки/зажимы

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Емкость из нержавеющей стали с крышкой (номер 13)

520 р.

Емкость из нержавеющей стали с крышкой (номер 13)

Минская, Узда

Доставка по Беларуси
Pegas Пегас Stream

70 р.

Pegas Пегас Stream

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Зерносушилка М-819 (Полька)

32 367.66 р.

Зерносушилка М-819 (Полька)

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Элеватор Samon L6.5 m

11 741.21 р.

Элеватор Samon L6.5 m

Могилев

Доставка по Беларуси
Ёмкости металлические

100 р.

Ёмкости металлические

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Стол-ресепшн

150 р.

Стол-ресепшн

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Провод СИП-4 4*35+1*25

3 р.

Провод СИП-4 4*35+1*25

Могилев

Доставка по Беларуси
Весы торговые электронные ВЭУ 200-50/100 -А-Д-У

350 р.

Весы торговые электронные ВЭУ 200-50/100 -А-Д-У

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Весы торговые электронные МТ 30 МДА ''Олимп 1ур''.

170 р.

Весы торговые электронные МТ 30 МДА ''Олимп 1ур''.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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