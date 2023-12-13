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Готовый бизнес и оборудованиеОборудование для бизнеса

Торговое и складское оборудование в Беларуси

Весы торговые настольные МЕРА ВС 40
vip

83 р.

Весы торговые настольные МЕРА ВС 40

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Крючки торговые
vip

0.80 р.

Крючки торговые

Минск, Первомайский

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Тележка ручная RAD HT1827
vip

165 р.

Тележка ручная RAD HT1827

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Термопринтер для печати этикеток GP-3120TUB

170 р.

Термопринтер для печати этикеток GP-3120TUB

Минск, Ленинский

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Торговые витрины, стеллажи

200 р.

Торговые витрины, стеллажи

Минск, Центральный

Торговое оборудование

270 р.

Торговое оборудование

Гомель

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Манекены,можно отдельно торсы полный манекен 15руб

15 р.

Манекены,можно отдельно торсы полный манекен 15руб

Гомель

Стойка торговая

50 р.

Стойка торговая

Минская, Борисов

Стойка для вывески одежды

175 р.

Стойка для вывески одежды

Минск, Центральный

Морской контейнер

3 300 р.

Морской контейнер

Минск, Заводской

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Сканер штрих кодов

130 р.

Сканер штрих кодов

Минск, Фрунзенский

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Кассовый аппарат 3в1 Альфа-Касса

720 р.

Кассовый аппарат 3в1 Альфа-Касса

Могилев

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Стеллаж островной ''Школьный автобус''

800 р.

Стеллаж островной ''Школьный автобус''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж

350 р.

Стеллаж

Минск, Заводской

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Стеллаж хлебный

100 р.

Стеллаж хлебный

Минск, Заводской

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Мягкие диваны в виде бананов с внутренним столом.

250 р.

Мягкие диваны в виде бананов с внутренним столом.

Гродно

Остров торговый 4 м.кв

2 300 р.

Остров торговый 4 м.кв

Минск, Фрунзенский

Ценник

Договорная

Ценник

Витебская, Шарковщина

Продам стойку для одежды

55 р.

Продам стойку для одежды

Брест

Пуфы мягкие для магазина.(состоят из 4 частей ).

200 р.

Пуфы мягкие для магазина.(состоят из 4 частей ).

Гродно

Кассовый аппарат Миника-НТС 1102ф

40 р.

Кассовый аппарат Миника-НТС 1102ф

Гомель

Вешалка для одежды

0.80 р.

Вешалка для одежды

Минск, Центральный

Кассовый аппарат Минка-нтс 1102ф с лентой

51 р.

Кассовый аппарат Минка-нтс 1102ф с лентой

Минск, Партизанский

торговые стеллажи

150 р.

торговые стеллажи

Витебская, Лепель

Колёса промышленные

7 р.

Колёса промышленные

Минск, Советский

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Весы крановые Shtapler KW 1000кг

356 р.

Весы крановые Shtapler KW 1000кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Торговая мебель (стойка и 2 стелажа)

1 700 р.

Торговая мебель (стойка и 2 стелажа)

Минск, Советский

Комод для магазина.2500*43*95шуфлядка.250 .000

250 р.

Комод для магазина.2500*43*95шуфлядка.250 .000

Гродно

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Витрина с подсветкой

100 р.

Витрина с подсветкой

Минск, Фрунзенский

Антикражные датчики ( 95 шт.)

10 р.

Антикражные датчики ( 95 шт.)

Минск, Фрунзенский

Корзина для распродаж

Договорная

Корзина для распродаж

Минск, Фрунзенский

Ресепшн стол тумба

290 р.

Ресепшн стол тумба

Минск, Первомайский

Кассовый аппарат ТИТАН А

85 р.

Кассовый аппарат ТИТАН А

Минск, Советский

стеллажи разные размеры

200 р.

стеллажи разные размеры

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Весы торговые МК-15.2-ТН21

300 р.

Весы торговые МК-15.2-ТН21

Могилев

Оборудование для магазина

100 р.

Оборудование для магазина

Минск, Московский

Кронштейн, крючок в экономпанель

1.50 р.

Кронштейн, крючок в экономпанель

Гомельская, Мозырь

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Кронштейн, крючок в экономпанель

4 р.

Кронштейн, крючок в экономпанель

Гомельская, Мозырь

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Стойка с корзинами в магазин

Договорная

Стойка с корзинами в магазин

Гродно

Стол-касса

290 р.

Стол-касса

Минск, Центральный

Весы торговые электронные

145 р.

Весы торговые электронные

Брестская, Лунинец

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Продам готовый бизнес/оборудование

Договорная

Продам готовый бизнес/оборудование

Витебская, Новополоцк

Кассовый аппарат ОКА МК

50 р.

Кассовый аппарат ОКА МК

Минск, Ленинский

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прилавок

45 р.

прилавок

Брест

Весы торговые МИДЛ Олимп

90 р.

Весы торговые МИДЛ Олимп

Минск, Центральный

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Ветрина

200 р.

Ветрина

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Стеллаж островной ''Школьный автобус''

800 р.

Стеллаж островной ''Школьный автобус''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Весы крановые Shtapler KW 1000кг

356 р.

Весы крановые Shtapler KW 1000кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
стеллажи разные размеры

200 р.

стеллажи разные размеры

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлическая тележка АС25В

872.66 р.

Гидравлическая тележка АС25В

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Стойка под шапки.

Договорная

Стойка под шапки.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Вешалки/Зажимы для магазина одежды

Договорная

Вешалки/Зажимы для магазина одежды

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол-ресепшн

150 р.

Стол-ресепшн

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Весы торговые электронные ВЭУ 200-50/100 -А-Д-У

350 р.

Весы торговые электронные ВЭУ 200-50/100 -А-Д-У

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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