Торговое и складское оборудование в Беларуси
83 р.
Весы торговые настольные МЕРА ВС 40
Минск, Октябрьский
0.80 р.
Крючки торговые
Минск, Первомайский
165 р.
Тележка ручная RAD HT1827
Минск, Октябрьский
170 р.
Термопринтер для печати этикеток GP-3120TUB
Минск, Ленинский
200 р.
Торговые витрины, стеллажи
Минск, Центральный
270 р.
Торговое оборудование
Гомель
15 р.
Манекены,можно отдельно торсы полный манекен 15руб
Гомель
50 р.
Стойка торговая
Минская, Борисов
175 р.
Стойка для вывески одежды
Минск, Центральный
3 300 р.
Морской контейнер
Минск, Заводской
130 р.
Сканер штрих кодов
Минск, Фрунзенский
720 р.
Кассовый аппарат 3в1 Альфа-Касса
Могилев
800 р.
Стеллаж островной ''Школьный автобус''
Минск, Центральный
350 р.
Стеллаж
Минск, Заводской
100 р.
Стеллаж хлебный
Минск, Заводской
250 р.
Мягкие диваны в виде бананов с внутренним столом.
Гродно
2 300 р.
Остров торговый 4 м.кв
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ценник
Витебская, Шарковщина
55 р.
Продам стойку для одежды
Брест
200 р.
Пуфы мягкие для магазина.(состоят из 4 частей ).
Гродно
40 р.
Кассовый аппарат Миника-НТС 1102ф
Гомель
0.80 р.
Вешалка для одежды
Минск, Центральный
51 р.
Кассовый аппарат Минка-нтс 1102ф с лентой
Минск, Партизанский
150 р.
торговые стеллажи
Витебская, Лепель
7 р.
Колёса промышленные
Минск, Советский
356 р.
Весы крановые Shtapler KW 1000кг
Минск, Октябрьский
1 700 р.
Торговая мебель (стойка и 2 стелажа)
Минск, Советский
250 р.
Комод для магазина.2500*43*95шуфлядка.250 .000
Гродно
100 р.
Витрина с подсветкой
Минск, Фрунзенский
10 р.
Антикражные датчики ( 95 шт.)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Корзина для распродаж
Минск, Фрунзенский
290 р.
Ресепшн стол тумба
Минск, Первомайский
85 р.
Кассовый аппарат ТИТАН А
Минск, Советский
200 р.
стеллажи разные размеры
Минск, Центральный
300 р.
Весы торговые МК-15.2-ТН21
Могилев
100 р.
Оборудование для магазина
Минск, Московский
1.50 р.
Кронштейн, крючок в экономпанель
Гомельская, Мозырь
4 р.
Кронштейн, крючок в экономпанель
Гомельская, Мозырь
Договорная
Стойка с корзинами в магазин
Гродно
290 р.
Стол-касса
Минск, Центральный
145 р.
Весы торговые электронные
Брестская, Лунинец
Договорная
Продам готовый бизнес/оборудование
Витебская, Новополоцк
50 р.
Кассовый аппарат ОКА МК
Минск, Ленинский
45 р.
прилавок
Брест
90 р.
Весы торговые МИДЛ Олимп
Минск, Центральный
200 р.
Ветрина
Брест
Товары с доставкой от магазинов
800 р.
Стеллаж островной ''Школьный автобус''
Минск, Центральный
356 р.
Весы крановые Shtapler KW 1000кг
Минск, Октябрьский
200 р.
стеллажи разные размеры
Минск, Центральный
872.66 р.
Гидравлическая тележка АС25В
Минск, Октябрьский
Договорная
Стойка под шапки.
Минск, Ленинский
Договорная
Вешалки/Зажимы для магазина одежды
Минск, Ленинский
150 р.
Стол-ресепшн
Минск, Центральный
350 р.
Весы торговые электронные ВЭУ 200-50/100 -А-Д-У
Минск, Фрунзенский