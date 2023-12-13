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Готовый бизнес и оборудованиеГотовый бизнес

Торговля, магазины в Беларуси

Готовый бизнес
vip

16 000 р.

Готовый бизнес

Минск, Первомайский

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Магазин одежды сток возле Новой Боровой
vip

30 000 р.

Магазин одежды сток возле Новой Боровой

Минск, Советский

Готовый бизнес
vip

16 000 р.

Готовый бизнес

Минск, Первомайский

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Продам готовый бизнес Магазин сладостей

15 000 р.

Продам готовый бизнес Магазин сладостей

Минская, Молодечно

Готовый бизнес

Договорная

Готовый бизнес

Брестская, Пинск

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Готовый прибыльный бизнес Мясной магазин.

47 599.50 р.

Готовый прибыльный бизнес Мясной магазин.

Минск, Фрунзенский

Готовый бизнес

39 000 р.

Готовый бизнес

Гродненская, Лида

Магазин корейской косметики

30 000 р.

Магазин корейской косметики

Брест

Магазин одежды

14 000 р.

Магазин одежды

Брест

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Продается магазин продуктов

150 000 р.

Продается магазин продуктов

Минск, Советский

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23 000 р.

Магазин мобильных аксессуаров готовый бизнес

Гомель

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БАР+РАЗЛИВНОЕ ПИВО. ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

44 426.20 р.

БАР+РАЗЛИВНОЕ ПИВО. ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН

Минск, Октябрьский

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС Кофейная сеть ( действующая)

Договорная

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС Кофейная сеть ( действующая)

Минск, Центральный

Продуктовый магазин

119 000 р.

Продуктовый магазин

Гродно

Магазин одежды сток возле Новой Боровой
vip

30 000 р.

Магазин одежды сток возле Новой Боровой

Минск, Советский

Продается действующий магазин в Лиде

39 000 р.

Продается действующий магазин в Лиде

Гродненская, Лида

Магазин 36,3 м.кв и 9 м.кв.

2 000 р.

Магазин 36,3 м.кв и 9 м.кв.

Могилев

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Продается небольшая розничная сеть

Договорная

Продается небольшая розничная сеть

Витебская, Новолукомль

Магазин брендовой одежды СТОК в Минске

30 000 р.

Магазин брендовой одежды СТОК в Минске

Минск, Центральный

магазин одежды

32 000 р.

магазин одежды

Минск, Октябрьский

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Магазин товаров для ногтевого сервиса

7 000 р.

Магазин товаров для ногтевого сервиса

Гомель

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Готовый бизнес/сток магазин

12 000 р.

Готовый бизнес/сток магазин

Минск, Центральный

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Договорная

Готовый бизнес

Брест

Магазин сток

18 000 р.

Магазин сток

Минск, Фрунзенский

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Продам киоск в магазине

1 650 р.

Продам киоск в магазине

Витебск

Премиум магазин-бар разливного пива в Минске

48 890 р.

Премиум магазин-бар разливного пива в Минске

Минск, Ленинский

Магазин в аренду. Новополоцк. Молодежная 203

Договорная

Магазин в аренду. Новополоцк. Молодежная 203

Витебская, Новополоцк

мясная лавка

40 000 р.

мясная лавка

Минск, Первомайский

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магазин у дома/мясная кулинария

250 000 р.

магазин у дома/мясная кулинария

Минск, Партизанский

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Готовый бизнес

44 700 р.

Готовый бизнес

Минск, Центральный

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Готовый бизнес

19 800 р.

Готовый бизнес

Минск, Центральный

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Магазин одежды Conte

40 000 р.

Магазин одежды Conte

Гродно

Магазин стоковой одежды+кофе-поинт

38 000 р.

Магазин стоковой одежды+кофе-поинт

Минск, Первомайский

Продам пункт выдачи Wildberries

15 000 р.

Продам пункт выдачи Wildberries

Гродненская, Лида

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Магазин одежды секонд Хэнд

6 000 р.

Магазин одежды секонд Хэнд

Минская, Березино

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Опт, Сети, Поставки в 50 магазинов

5 900 р.

Опт, Сети, Поставки в 50 магазинов

Минск, Фрунзенский

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Цветочный магазин

16 500 р.

Цветочный магазин

Могилевская, Бобруйск

Crocus (магазин стоковой женской одежды)

49 500 р.

Crocus (магазин стоковой женской одежды)

Могилев

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1 рубль

2 р.

1 рубль

Могилев

Магазин автозапчастей

11 000 р.

Магазин автозапчастей

Минск, Партизанский

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Готовый бизнес/Кофейня самообслуживания

16 970 р.

Готовый бизнес/Кофейня самообслуживания

Минск, Центральный

Уступлю право аренды. Готовый бизнес. Магазин.

31 733 р.

Уступлю право аренды. Готовый бизнес. Магазин.

Минск, Фрунзенский

Сток с оборудованием 100м2

Договорная

Сток с оборудованием 100м2

Гомель

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Продам ЧУП

50 р.

Продам ЧУП

Минск, Фрунзенский

Магазин одежды

Договорная

Магазин одежды

Минск, Партизанский

Товары с доставкой от магазинов

Мини магазин . Кондитерский.

20 000 р.

Мини магазин . Кондитерский.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
БРОНЬ Костюмы Zara ОПТОМ, Турция

6 600 р.

БРОНЬ Костюмы Zara ОПТОМ, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Джинсы женские из Франции оптом

39 р.

Джинсы женские из Франции оптом

Брест

Доставка по Беларуси
Приглашаем С Сотрудничеству Интернет Магазины ИП ООО ЧУП Собственное Производство Игрушек Мебели

1 р.

Приглашаем С Сотрудничеству Интернет Магазины ИП ООО ЧУП Собственное Производство Игрушек Мебели

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Продажа готового детского бизнеса

95 199 р.

Продажа готового детского бизнеса

Гомель

Доставка по Беларуси
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