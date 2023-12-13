Торговля, магазины в Беларуси
16 000 р.
Готовый бизнес
Минск, Первомайский
30 000 р.
Магазин одежды сток возле Новой Боровой
Минск, Советский
16 000 р.
Готовый бизнес
Минск, Первомайский
15 000 р.
Продам готовый бизнес Магазин сладостей
Минская, Молодечно
Договорная
Готовый бизнес
Брестская, Пинск
47 599.50 р.
Готовый прибыльный бизнес Мясной магазин.
Минск, Фрунзенский
39 000 р.
Готовый бизнес
Гродненская, Лида
30 000 р.
Магазин корейской косметики
Брест
14 000 р.
Магазин одежды
Брест
150 000 р.
Продается магазин продуктов
Минск, Советский
23 000 р.
Магазин мобильных аксессуаров готовый бизнес
Гомель
44 426.20 р.
БАР+РАЗЛИВНОЕ ПИВО. ОТЛИЧНЫЙ МАГАЗИН
Минск, Октябрьский
Договорная
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС Кофейная сеть ( действующая)
Минск, Центральный
119 000 р.
Продуктовый магазин
Гродно
30 000 р.
Магазин одежды сток возле Новой Боровой
Минск, Советский
39 000 р.
Продается действующий магазин в Лиде
Гродненская, Лида
2 000 р.
Магазин 36,3 м.кв и 9 м.кв.
Могилев
Договорная
Продается небольшая розничная сеть
Витебская, Новолукомль
30 000 р.
Магазин брендовой одежды СТОК в Минске
Минск, Центральный
32 000 р.
магазин одежды
Минск, Октябрьский
7 000 р.
Магазин товаров для ногтевого сервиса
Гомель
12 000 р.
Готовый бизнес/сток магазин
Минск, Центральный
Договорная
Готовый бизнес
Брест
18 000 р.
Магазин сток
Минск, Фрунзенский
1 650 р.
Продам киоск в магазине
Витебск
48 890 р.
Премиум магазин-бар разливного пива в Минске
Минск, Ленинский
Договорная
Магазин в аренду. Новополоцк. Молодежная 203
Витебская, Новополоцк
40 000 р.
мясная лавка
Минск, Первомайский
250 000 р.
магазин у дома/мясная кулинария
Минск, Партизанский
44 700 р.
Готовый бизнес
Минск, Центральный
19 800 р.
Готовый бизнес
Минск, Центральный
40 000 р.
Магазин одежды Conte
Гродно
38 000 р.
Магазин стоковой одежды+кофе-поинт
Минск, Первомайский
15 000 р.
Продам пункт выдачи Wildberries
Гродненская, Лида
6 000 р.
Магазин одежды секонд Хэнд
Минская, Березино
5 900 р.
Опт, Сети, Поставки в 50 магазинов
Минск, Фрунзенский
16 500 р.
Цветочный магазин
Могилевская, Бобруйск
49 500 р.
Crocus (магазин стоковой женской одежды)
Могилев
2 р.
1 рубль
Могилев
11 000 р.
Магазин автозапчастей
Минск, Партизанский
16 970 р.
Готовый бизнес/Кофейня самообслуживания
Минск, Центральный
31 733 р.
Уступлю право аренды. Готовый бизнес. Магазин.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сток с оборудованием 100м2
Гомель
50 р.
Продам ЧУП
Минск, Фрунзенский
Договорная
Магазин одежды
Минск, Партизанский
Товары с доставкой от магазинов
20 000 р.
Мини магазин . Кондитерский.
Минск, Заводской
6 600 р.
БРОНЬ Костюмы Zara ОПТОМ, Турция
Гомель
39 р.
Джинсы женские из Франции оптом
Брест
1 р.
Приглашаем С Сотрудничеству Интернет Магазины ИП ООО ЧУП Собственное Производство Игрушек Мебели
Минск, Центральный
95 199 р.
Продажа готового детского бизнеса
Гомель